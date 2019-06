Buon compleanno Angelo Panebianco, Emiliano Moretti, Benedetta Porcaroli…

Oggi 11 giugno compiono gli anni: Costantino Sassone, statistico sanitario; Giuseppe Cardano, ex calciatore; Vincenzo Desario, economista, dirigente bancario; Luciano Piqué, ex calciatore; Nicola Scalzini, economista; Renzo Uzzecchini, ex calciatore, allenatore; Rino Marchesi, ex calciatore, allenatore; Guido Manuli, animatore, disegnatore, regista; Salvatore Nunnari, arcivescovo; Jackie Stewart, pilota auto; Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte; Nunzio Todisco, tenore; Leonardo Grosso, ex calciatore, dirigente.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Sergio Givone, filosofo; Biancamaria Frabotta, poetessa, scrittrice, giornalista; Renato Bertagna, ex culturista; Roberto Biscardini, architetto, politico; Vito Riggio, politico, dirigente pubblico; Paolo Balboni, linguista; Carlo Federici, bibliotecario; Adriano Musi, sindacalista, politico; Angelo Panebianco, politologo, saggista; Alberto Ercolani, attore; Renato Sali, ex calciatore; Luigi Bergamaschi, allenatore pallacanestro, dirigente; José Bové, politico, sindacalista, attivista; Pierangelo Marcati, accademico; Angela Quaquero, politica; Sebastiano Nata, scrittore; Amilcare Sgalbazzi, ex ciclista; Luigi Sintoni, ex atleta; Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore.

Compleanno anche di: Giovanni Kessler, magistrato, politico; Stefano Michelini, allenatore pallacanestro; Alessandro Starnini, politico; Francesco Bonini, rettore Lumsa; Gianfranco dalla Barba, schermidore; Lorenzo Loris, attore, drammaturgo, regista; Eddy Napoli (Eduardo de Crescenzo), cantante; Paolo Aresi, autore di fantascienza, giornalista; Marco Gemmani, direttore di coro, compositore; Eugenio Minasso, politico; Mino Taricco, politico; Tiziana Colusso, scrittrice; Marco Vigiani, giornalista, conduttore tv; Franco Malè, culturista; Giovanni Mareggini, flautista; Daniele Franz, politico; Jean Alesi, ex pilota auto, opinionista; Paola Davoli, archeologa, egittologa; Mel (Carmelo) Previte, chitarrista; Eduardo Tartaglia, attore, commediografo, regista; Umberto Mosca, docente; Gianluca Rossi, politico; Fabrizio Simoncioni, musicista; Francesca Barracciu, politica; Maurizio Marin, ex calciatore, dirigente.

Poi, compleanno di: Vincenzo Nardiello, ex pugile; Luigi del Liechtenstein, reggente; Marco Rovelli, scrittore, musicista; Giuseppe Berretta, politico, avvocato; Patrizia Fichera, ex calciatrice; Kaos One (Marco Fiorito), rapper, beatmaker, writer; Luca Nostro, chitarrista, compositore; Massimo Bagnato, comico, personaggio tv; Alessandro Mazzoli, politico; Roberto Marti, politico; Claudia Piccini, scrittrice; Ivano Icardi, chitarrista, compositore, discografico; Sergio Basso, regista, scrittore, sceneggiatore; Camillo de Lellis, matematico; Francesca Manicone, doppiatrice; Domenico Rao, ex atleta; Gabrio Zandonà, velista; Alessia Fadda, calciatrice, ex calciatrice a 5; Antonio Bocchetti, ex calciatore; Piero de Luca, politico; Alice Fagioli, ex canoista; Matteo Gritti, calciatore; Emiliano Moretti, ex calciatore; Alex Simoncelli, cestista; AmbraMarie (Ambramarie Facchetti), cantante; Federica Citarella, attrice; Daniele Delladio, hockeista, dirigente; Enrico Nigiotti, cantautore, musicista; Alessandro Berdini, ex velocista, preparatore atletico; Lorenzo Ariaudo, calciatore; Davide Zappacosta, calciatore; Yassine Rachik, atleta; Federico Cecon, saltatore con sci; Giulio Cocco, hockeista; Riccardo Ponzio, pilota auto; Benedetta Porcaroli, attrice; Amrit Beran, musicista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Benedetta Porcaroli)