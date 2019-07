Buon compleanno Anna Valentini, Sabina Guzzanti, Igli Tare…

…Luigi Berlinguer, Giuseppe Farina, Renzo Allegri, Laura de Marchi, Alberto Michelini, Giancarlo Mazzuca, Franco Bechis, Gigi Marzullo, Michele Suozzo, Daniele Luchetti, Gianfranco Rotondi, Paolo Kessisoglu, Paolo Truzzu, Antonella Serra Zanetti, Giovanni Goracci, Francesca Chillemi, Domenico Diele, Luigi Samele, Giovanni Pini, Luca Curatoli…

Oggi 25 luglio compiono gli anni: Anna Valentini, manager; Alfredo Colombo, ex calciatore; Mariella Casini-Cortesi, musicologa, scrittrice; Giovanni Pasolini, ex calciatore; Ezio Leonardi, politico; Duilio Poggiolini, dirigente d’azienda; Luigi Berlinguer, politico; Luigi Lai, musicista; Giuseppe Farina, imprenditore, dirigente sportivo; Renzo Allegri, giornalista, scrittore, critico musicale; Laura de Marchi, attrice; Massimo de Vita, regista, attore, sceneggiatore; Alfio Cascioli, psicoterapeuta; Renato Giusti, ex ciclista; Francesco Fedi, scienziato; Giorgio Montorio, fumettista; Alberto Michelini, giornalista, politico; Marco Rossati, pittore; Enzo di Domenico, cantautore, paroliere, arrangiatore; Gaetano Troja, ex calciatore; Marc de’ Pasquali, poetessa, scrittrice; Anna Brandoli, fumettista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Ernesto Galli, ex calciatore, allenatore; Mario Armano, bobbista; Guido Scarabottolo, illustratore, grafico; Giancarlo Mazzuca, giornalista, scrittore; Mario Guidetti, ex calciatore, allenatore; Oliviero Corbetta, doppiatore, attore; Renzo Tonghini, ex calciatore; Gigi Marzullo, conduttore tv, giornalista; Marcello Pezzetti, storico; Claudio Ferrarini, flautista; Alessandro Capone, regista, sceneggiatore; Maurizio Leo, politico; Annagloria (Anna Gloria Nieri), cantante; Carlo Piterà, pittore; Michele Suozzo, conduttore radio, critico musicale; Livio Manzin, ex calciatore; Natale de Carolis, baritono; Luca Cerchiari, musicologo, critico musicale; Fabrizio Feo, giornalista; Domenico Zampolini, ex cestista; Enzo Pozzati, ex cestista; Daniele Luchetti, regista, sceneggiatore, attore; Gianfranco Rotondi, politico, giornalista.

Compiono gli anni anche: Francesco Lo Cascio, vibrafonista; Franco Bechis, giornalista; Antonella Fattori, attrice; Sabina Guzzanti, attrice, regista; Vittorio Pasteris, giornalista; Marco Betta, compositore; Fiamma Izzo, dialoghista, doppiatrice, soprano; Ernesto Calisti, ex calciatore; Gae Capitano, paroliere, compositore, arrangiatore; Urania Papatheu, politica; Stefano Incerti, regista, sceneggiatore; Roberto Vernetti, musicista, discografico; Dario Levanto, ex calciatore, allenatore; Freddy Romano, sciatore; Marco Ponti, regista, sceneggiatore; Paolo Lanfranchi, ex ciclista; Emanuela Gabella, pentatleta; Paolo Kessisoglu, attore, comico, conduttore tv; Renata Silvestrini, ex cestista; Yvonne Sciò, attrice, modella, regista; Wladimir Belli, ex ciclista, dirigente; Enzo Casertano, attore.

Poi, compiono gli anni: Germana Longo, doppiatrice; Lara Parmiani, attrice, cantante, doppiatrice; Savino Zaba, conduttore tv e radio, attore; Alessandro Marzio, ex calciatore, allenatore; Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari; Federico di Cicilia, regista, sceneggiatore; Maurizio Martucci, giornalista, scrittore; Novella Schiesaro, ex cestista; Igli Tare, ex calciatore, dirigente; Alessandro Bonino, scrittore, editore, blogger; Margaret Macchiut, atleta; Marco Pellitteri, saggista, sociologo; Denis Godeas, calciatore, allenatore; Davide Cabassi, pianista; Gianclaudio Cappai, regista, sceneggiatore; Dalila Cucchiara, ex cestista; Andrea Liberalotto, allenatore pallacanestro; Antonella Serra Zanetti, ex tennista; Sara Goffi, nuotatrice; Simone Basso, calciatore, allenatore, dirigente; Nicholas Guidi, calciatore; Dore della Lunga, pallavolista.

Infine, compleanno di: Giovanni Goracci, ex calciatore; Laura Valenti, modella; Francesca Chillemi, modella, attrice, personaggio tv; Domenico Diele, attore; Joseph Capriati, dj, discografico; Luigi Samele, schermidore; MadMan (Pierfrancesco Botrugno), rapper; Simone Nai Oleari, pattinatore; Cianuro (Niccolò Campagna), Giovanni Pini, cestista; Giulia Carraro, pallavolista; Luca Curatoli, schermidore; Carlotta Antonelli, attrice; Filippo Ganna, ciclista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Igli Tare)