Buon compleanno Arrigo Levi, Quino, Milva…

…Angela Merkel, Padre Eligio, Donald Sutherland, Guido Calvi, Alfredo Mantica, Corrado Clini, David Hasselhoff, Francesca Marciano, Valentina Aprea, Angelo Cannavacciuolo, Fabio dal Zotto, Andrea Mandorlini, Ignazio Angioni, Antonio Decaro, Jaap Stam, Claudio Lopez, Valentino Gallo, Lukas Rifesser, Jessica Morlacchi, Silvano Chesani, Silvia Olari, Michela Moioli, Nicole Terlenghi…

Oggi 17 luglio compiono gli anni: Antonio Vismara, ex calciatore; Gaetano Vellani, ex calciatore; Rinaldo Cappellini, ex calciatore; Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Padre Eligio (Angelo Gelmini), presbitero; Quino, fumettista; Bruno di Porto, storico; Anna Montinari, attrice, modella; Donald Sutherland, attore; Giampiero Poggiali Berlinghieri, pittore, scultore; Milva, cantante, attrice; Giuliano Berretta, dirigente d’azienda; Guido Calvi, avvocato, politico; Vittorio Catani, scrittore; Vasco Dugini, ex calciatore; Gian Pier Favaro, politico; Abramo Pagani, ex calciatore; Roberto Derlin, ex calciatore, allenatore; Ariel Toaff, rabbino, storico, scrittore; Giovanni Zarro, politico, avvocato; Alfredo Mantica, politico; Mario Calosi, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Pier Giorgio Solinas, antropologo; Ellade Bandini, batterista; Giannalberto Bendazzi, storico del cinema; Corrado Clini, ex ministro; Florian Kronbichler, giornalista, politico; David Hasselhoff, attore, produttore, cantante; Sabina Siniscalchi, politica; Feliciano di Blasi, preparatore atletico; Gianni Marilotti, scrittore, politico; Roberto Galli, micologo, biologo; Angela Merkel, cancelliera; Nicola Scardicchio, compositore, direttore d’orchestra; Claudio Barbaro, politico, dirigente sportivo; Giorgio Corbelli, imprenditore; Carlo d’Orta, funzionario; Francesca Marciano, scrittrice, sceneggiatrice, attrice; Valentina Aprea, politica; Angelo Cannavacciuolo, scrittore, sceneggiatore, regista, attore.

Compleanno anche di: Maurizio Cesarini, artista; Fabio dal Zotto, schermidore; Daniele Archibugi, economista; Mario Lucarelli, attore; Franco Bragagna, giornalista; Maurizio Piovani, ex ciclista, dirigente; Maurizio Braghin, ex calciatore, allenatore; Massimo Arcangeli, linguista; Andrea Mandorlini, ex calciatore, allenatore; Damiano Zoffoli, politico; Carla Garbarino, triatleta; Francesco Vergovich, giornalista, conduttore radio e tv; Anna Calemme, cantautrice; Lorenzo d’Addario, generale; Ettore Maria Mazzola, architetto, restauratore, urbanista; Giuseppe Nardelli, militare; Riccardo Favero, direttore d’orchestra, clavicembalista, organista; Marco Vaccari, ex atleta; Ignazio Angioni, politico; Michele Coppolillo, ex ciclista; Paolo Mastrantonio, ex calciatore; Davide Recchia, direttore artistico; Ivan Oranges, allenatore calcio a 5; Francesca Carbone, ex atleta; Antonio Decaro, politico; Giacomo Fiorenza, musicista, discografico.

Poi, compiono gli anni: Gianfranco Paglia, militare, politico; Ivan Bormolini, ex sciatore; Marco Mantello, scrittore, poeta; Gino d’Acampo, cuoco; Tommaso Pellegrino, politico; Jaap Stam, ex calciatore, allenatore, dirigente; Claudio Lopez, ex calciatore; Nicola Sartori, ex canottiere; Gianluca Cascioli, compositore, pianista; Massimiliano Fusani, ex calciatore; Giampaolo Parisi, calciatore; Mauro Mulazzani, canottiere; Noemi Cantele, ex ciclista; Veronica Giannone, politica; Pamela Pezzuto, tennistavolista; Ronny Ruatti, ex hockeista, ex giocatore di curling; Valentino Gallo, pallanotista; Lukas Rifesser, atleta; Elisa Siragusa, politica; Jessica Morlacchi, cantante, bassista; Silvano Chesani, atleta; Silvia Olari, cantautrice; Giuseppe Alessio Nuzzo, regista, sceneggiatore, produttore; Raffaele Buzzi, combinatista nordico; Luca Mugelli, pallanotista; Francesco Deli, calciatore; Michela Moioli, snowboarder; Gemma Galli, sincronetta; Luca Cesana, cestista; Nicole Terlenghi, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.