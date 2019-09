Buon compleanno Arturo Parisi, Paola Lucarini, Cristiana Capotondi…

… Fabio Cannavaro, Franzo Grande Stevens, Piero Bernocchi, Alfredo Pallone, Mario Valeri, Taryn Power, Marisa Nicchi, Paco Lanciano, Luigi Brugnaro, Giovanni Sanga, Valerio Cattaneo, Nadia Rinaldi, Marina Berlinghieri, Daniel Fonseca, Andrea Causin, Giulia Candiago, Martina Caironi, Antonio Santoro, Maria Perrusi…

Oggi 13 settembre compiono gli anni: Paola Lucarini, manager; Lauro-Aimé Colliard, insegnante; Eleonora Morana, attrice; Francesco Smurra, politico; Franzo Grande Stevens, avvocato; Luigi Bretti, ex calciatore; Luca Ernesto Mellina, doppiatore; Renato Ponzini, ex ciclista; Arturo Parisi, politico; Mauro Politi, giurista, magistrato; Salvatore Misticone, attore, cantautore; Piero Bernocchi, sindacalista, politico; Kocis (Franco Carrisi), cantautore; Alfredo Pallone, politico; Piero Cassano, musicista, arrangiatore, compositore; Mario Valeri, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Mauro Biglino, storico, saggista, traduttore; Tolo (Vittorio) Marton, chitarrista, armonicista, compositore; Antonio Rotundo, politico; Giuseppe Vaccarini, enologo; Claudio di Prete, ex calciatore; Taryn Power, attrice; Gerolamo Alchieri, attore, doppiatore; Marisa Nicchi, politica; Giuseppe Gerbi, ex atleta; Paco (Pasquale) Lanciano, fisico, divulgatore scientifico; Angelo Piazza, avvocato, politico; Ennio Vanotti, ex ciclista, dirigente; Sergio Donadoni, ex cestista; Pasquale Falcone, regista, sceneggiatore, attore; Cesare Bocci, attore, conduttore tv; Pinella Dragani, attrice, doppiatrice; Donatella Maiorca, regista; Luigi Petrucci, attore; Cesare Bocci, attore, conduttore tv; Adolfo Margiotta, comico, attore, musicista; Piero Rebaudengo, ex pallavolista, dirigente; Paola Fantato, arciera.

Compleanno anche di: Marino Magrin, ex calciatore, allenatore; Luciano Marchitiello, attore, doppiatore; Achille Superbi, disegnatore; Natale Chiaudani, cavaliere; Laura Boccanera, doppiatrice; Luigi Brugnaro, imprenditore, dirigente d’azienda, dirigente sportivo, sindaco di Venezia; Alessandro Lanaro, ex giocatore di curling, imprenditore; Massimo Onofri, saggista, critico letterario, scrittore; Giovanni Sanga, politico; Paolo Ciampi, giornalista, scrittore; Franco Gramenzi, allenatore di pallacanestro; Nicola Mingo, chitarrista; Antonella Bertoni, danzatrice, coreografa; Giovanni Colasante, ex calciatore; Andrea Mura, velista, politico; Valerio Cattaneo, politico; Diego Cattoni, dirigente d’azienda; Elisabetta Coraini, attrice; Elisa Barucchieri, danzatrice.

Poi, compiono gli anni: Luca Gotti, ex calciatore, allenatore; Nadia Rinaldi, attrice; Marina Berlinghieri, politica; Daniel Fonseca, ex calciatore, procuratore; Alexander Thaler, ex hockeista; Ezio Bosso, contrabbassista, compositore, direttore d’orchestra; Stefano Graziano, politico; Stefano Razzetti, ex calciatore, allenatore; Alessandro Budroni, attore, doppiatore; Andrea Causin, politico; Ketty Roselli, ballerina, attrice; Fabio Cannavaro, ex calciatore, allenatore, dirigente; Michele Cavarretta, arbitro di calcio; Maurizio del Tenno, politico, imprenditore; Ale (Alessandro) Bavo, musicista, compositore, discografico; Gilberto Penza, conduttore radio; David Giubilato, ex calciatore; Fabio Zanelli, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Paolo Calcinaro, politico; Mario La Canna, calciatore; Jéròme Ruggiero, stilista; Stead (Stefano Antoci d’Agostino), cantante, chitarrista, polistrumentista; Matej Cernic, pallavolista; Cristiana Capotondi, attrice, doppiatrice, regista; Simone Tiberti, pallavolista; Riccardo Trombetta, autore, conduttore, produttore tv; Fabio Guaglione (Fabio & Fabio), regista, sceneggiatore, produttore cinema; Valentina d’Agostino, attrice; Paolo Maggioni, conduttore radio, giornalista; Valentina d’Agostino, attrice; Valerio Marini, arbitro di calcio; Matteo Paris, pallavolista; Eva Grieco, danzatrice, attrice; Elena Bruno, calciatrice, allenatrice; Giulia Candiago, ex sciatrice, conduttrice tv; Rosario Esposito La Rossa, scrittore; Martina Caironi, atleta paralimpica; Antonio Santoro, ciclista; Maria Perrusi, modella; Valentina Ruzza, rugbista; Damiano Cima, ciclista; Giuditta Lualdi, pallavolista; Noemi Manno, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Cristiana Capotondi)