Buon compleanno Athos d’Armiento, Arturo Diaconale, Eusebio di Francesco…

…Raffaele Costa, Mario Adorf, Daniele Capezzone, Donatella Raffai, Angelica Ippolito, Piero Badaloni, Christian, Claudio Sala, Davide Mengacci, Michele de Nadai, Marco Mario Milanese, Luca Bernabei, Alberto Giorgetti, Paolo Tosato, Giulia Lippi, Renzo Bossi, Piero Baffi, Alessandra Tava, Elena di Liddo, Chiara Scarabelli, Marco Benassi…

Oggi 8 settembre compiono gli anni: Athos d’Armiento, divulgatore di cinema; Fides Benini, ex nuotatrice; Mario Adorf, attore; Marcello Cassinari Vettor, pittore, scultore; Alfredo Messina, politico, manager; Raffaele Costa, politico; Luciano Nanni, scrittore, critico letterario; Paolo Riani, architetto, urbanista; Armando Riviera, politico; Vittorio Orlandi, cavaliere; Paolo Marcarini, pianista, compositore; Elios Andreini, politico; Tommaso Avagliano, editore, scrittore; Sergio Vazzoler, politico; Antonio Cardillo, ex calciatore; Luciano dalla Bona, ex ciclista; Donatella Raffai, conduttrice tv, giornalista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Franco Demenego, ex atleta, politico; Angelica Ippolito, attrice; Alberto della Torre, ex ciclista; Mauro Bertoli, chitarrista, cantante; Arturo Diaconale, giornalista; Walter Frisoni, ex calciatore; Amedeo Amadeo, politico, medico; Piero Badaloni, giornalista, scrittore, politico; Luciano Monticolo, ex calciatore; Tiziano Stevan, ex calciatore; Maria Taddei, politica; Pasquale Cannatelli, politico; Christian (Gaetano Cristiano Rossi), cantante; Mario di Martino, astronomo, divulgatore; Claudio Sala, ex calciatore, allenatore; Giovanni Paolo Zedda, vescovo; Davide Mengacci, conduttore tv, fotografo; Antonio Vozzi, politico; Francesco Proietti Cosimi, politico; Mario Vascellari, ex cestista.

Compleanno anche di: Michele de Nadai, ex calciatore, allenatore; Isabella Pasanisi, attrice, doppiatrice; Marco Stefanelli, attore, stuntman; Alfio Vitanza, batterista; Arcangelo Sciannimanico, ex calciatore, allenatore, dirigente; Sergio Balbinot, dirigente d’azienda; Francesco Ricchi, autore tv; Massimo Nobili, politico; Francesco Ricchi, autore tv; Marco Bertolotto, politico; Riccardo Budoni, ex calciatore, ex calciatore a 5, allenatore calcio a 5; Marco Mario Milanese, politico; Marcello Mustè, storico, filosofo; Luigi Schiavone, chitarrista, cantante; Mauro Suttora, giornalista, scrittore; Alfredo Accatino, autore tv, sceneggiatore, scrittore; Giuseppe Satriano, presbitero; Francesco Sciacca, attore; Glauco Venier, pianista, compositore; Corrado Maria Daclon, saggista, giornalista.

Poi, compiono gli anni: Luca Bernabei, produttore e autore tv; Andrea Carlo Cappi, scrittore, traduttore; Francesco Ferrua, ex pallavolista; Luigi Albore Mascia, politico; Marco Antonio de Marchi, ex calciatore, procuratore; Daniele Pontoni, ex ciclocrossista, mountain biker; Alberto Giorgetti, politico; Roberto di Donna, tiratore; Eusebio di Francesco, ex calciatore, allenatore; Mario Nocera, militare; Sonia Topazio, attrice, giornalista, scrittrice; Serena Bortone, autrice e conduttrice tv, giornalista; Giovanni Sirovich, schermidore; Daniele Capezzone, politico, giornalista; Giovanni Frezza, attore; Paolo Tosato, politico; Matteo Strukul, scrittore; Susanna Bonfiglio, ex cestista; Mario de Meo, ex taekwondoka; Paolo Noise, dj, conduttore radio, discografico; Paolo Foglio, ex calciatore, allenatore.

Infine, compiono gli anni: Paolo Aldighieri, fumettista; Susy Laude, attrice, sceneggiatrice, regista; Marcello Cottafava, ex calciatore, allenatore; Fabiano Lioi, musicista, attore; Lucilla Agosti, attrice, conduttrice radio e tv; Emanuele Ferraro, ex calciatore, allenatore; Elisabetta Balia, attrice; Daniele Daino, ex calciatore, allenatore, dirigente; Alessandro Maserati, ex ciclista; Luca Minopoli, calciatore; Alessio Sarti, ex calciatore; Lucia Rossi, attrice; Mirco Antenucci, calciatore; Claudio Quartarone, chitarrista, compositore; Allegra Lapi, pallanotista; Alvise Maniero, politico; Alessio Palumbo, pilota moto; Marco Rossetti, attore; Renzo Bossi, politico; Veronica Cantoro, calciatrice; Piero Baffi, ciclista; Ivan Carmellino, pilota rally; Monica Moling, calciatrice; Alessandra Tava, cestista; Alice Sinno, velista; Elena di Liddo, nuotatrice; Chiara Scarabelli, pallavolista; Marco Benassi, calciatore; Giuliano Fortini, calciatore a 5; Mercedesz Kantor, pallavolista; Alessio Lorandi, pilota auto; Anna Pirovano, nuotatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Eusebio di Francesco)