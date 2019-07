Buon compleanno Awanagana, Eugenio Finardi, Gegia…

…Lido Vieri, Maria Voce, Mimmo Liguoro, Giovanni Monchiero, Tony Esposito, Al Cliver, Massimo Bernardini, Luigi Carletti, Diletta Petronio, Miguel Indurain, Fabrizio Gifuni, Laura Gobbetti, Massimo Marazzina, Alessandra Bellini, Maria Agresta, Luca Sottana, Derek Toletti, Annalisa de Simone, Alessandro Bazzana, Paolo Gaspardone, Giacomo Gurini, Alan Marangoni, Miriam Dalmazio, Moussa Dembélé, Simone Gariboldi, Sergio Busquets, Costanza Manfredini, Giorgio Tavecchio…

Oggi 16 luglio, compiono gli anni: Giuseppe Madini, ex calciatore, allenatore; Vinicio Bernardini, politico; Ezio Frigerio, scenografo; Aldo Vitale, dirigente sportivo; Giulia Daneo Lorimer, musicista; Mario de Grassi, ex calciatore; Maria Voce, avvocata, presidente Movimento Focolari; Alberto Zignani, generale; Paolo Fedeli, latinista, filologo, saggista; Bruno Rubino, scrittore, giornalista; Lido Vieri, ex calciatore, allenatore; Mimmo Liguoro, giornalista; Marcello Marrocchi, cantautore, compositore; Chiara Valentini, giornalista; Michele Ciliberto, storico della filosofia; Valerio Caprara, critico cinema; Giovanni Monchiero, politico; Gian Mario Anselmi, italianista; Renato Tavella, scrittore; Fidel Mbanga Bauna, giornalista; Gianfranco Sanguinetti, scrittore, enologo, rivoluzionario; Awanagana (Antonio Costantini), conduttore radio e tv, cantante, attore; Giovanni Mattio, pittore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Lisa Mazzotti, doppiatrice; Renato Restelli, pittore, scultore; Innocenzo Donina, ex calciatore; Tony Esposito, musicista, cantautore, percussionista; Vasco Marinelli, ex calciatore; Giuseppe Federico Mennella, giornalista, accademico; Marco Preioni, politico; Loriano Valentini, politico; Al Cliver (Pierluigi Conti), attore; Giuseppe Marciante, vescovo; Eugenio Finardi, cantautore; Francesco Pinto, regista; Mauro Ceruti, filosofo, politico; Paolo Desideri, architetto; Flora Calvanese, politica; Antonio Giarola, regista, drammaturgo, paroliere; Massimo Bernardini, giornalista, conduttore tv; Enrico Pandiani, scrittore; Maurizio Ronco, ex calciatore; Bruno Santini, attore, regista; Walter Viganò, ex calciatore, allenatore; Gegia (Francesca Carmela Antonaci), attrice, cantante, conduttrice tv; Fabrizio Frates, allenatore pallacanestro; Lino Lardo, ex cestista, allenatore; Luigi Carletti, giornalista, scrittore.

Festeggiano il compleanno anche: Diletta Petronio, giornalista; Claudio Crippa, ex cestista, dirigente; Giuseppe Detomas, politico; Gianni Ferretti, pianista, tastierista, compositore; Mario Donatelli, ex calciatore, dirigente; Stefano Giavazzi, pianista; Fabrizio Consoli, chitarrista, cantautore; Miguel Indurain, ex ciclista; Stefano Baccelli, politico; Gianni Faresin, ex ciclista, dirigente; Mauro Picasso, ex calciatore; Massimo Dagioni, allenatore pallavolo; Fabrizio Gifuni, attore, regista; Cristina Rinaldi, attrice, conduttrice tv; Oreste Didonè, ex calciatore, allenatore; Chiara dal Santo, ex canoista; Arturo di Mezza, ex atleta; Tiziana Drago, politica; Francesco Sapia, politico; Marco Borghetto, ex calciatore; Marzia Casolati, politica; Laura Gobbetti, giornalista; Maria Carla Bresciani, ex atleta; Stefano Garzelli, ex ciclista, dirigente; Federico Pasquini, allenatore pallacanestro, dirigente; Stefano Fresi, compositore, attore.

Poi, compleanno di: Giuseppe Giordano, tiratore; Massimo Marazzina, ex calciatore; Carmelo Rossetti, militare; Alessandra Bellini, attrice, conduttrice tv; Edoardo Gabbriellini, attore, regista; Silvia Marchionini, politica; Giorgio Silli, politico; Maria Agresta, soprano; Tvboy (Salvatore Benintende), artista; Giorgio di Vicino, calciatore; Elena Ficarelli, ex calciatrice; Chiara Breccia, calciatrice; Luca Sottana, cestista; Derek Toletti, hockeista; Annalisa de Simone, attrice, scrittrice, coreografa; Alessandro Bazzana, ciclista; Paolo Gaspardone, pilota moto; Giacomo Gurini, cestista; Alan Marangoni, ciclista; Edoardo Caletti, hockeista; Stefano Benigni, politico; Moussa Dembélé, calciatore; Simone Gariboldi, atleta; Sergio Busquets, calciatore; Costanza Manfredini, pallavolista; Martina Kacerik, cestista; Manuel Pagliani, pilota moto; Francesco Cassata, calciatore; Giorgio Tavecchio, giocatore di football americano; Flaminia Avola, pallanotista; Luca Chirico, ciclista; Mostro (Giorgio Ferrario), rapper; Silvia Scalia, nuotatrice; Erika Ferrara, calciatrice e calciatrice a 5.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Awanagana)