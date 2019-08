Buon compleanno Barbara de Rossi, Romano Prodi, Filippo Inzaghi…

…Luciana Castellina, Roy Hodgson, Mauro Corona, Massimo Ponzellini, Renzo Carella, Clemente Mimun, Alessandra Farkas, Alberto Zolezzi, Antonio Marino, Mattia Parlangeli, Andrea Iannone, Guido Marilungo, Stefania Okaka, Stefano Okaka, Simone Giannelli, Alessandro Murgia…

Oggi 9 agosto compiono gli anni: Liliana Gerace, attrice; Angelo Pirovano, ex calciatore; Maria Sole Agnelli, politica; Luciana Castellina, politica, giornalista, scrittrice; Michele Gazzarri, fumettista; Giovanni Bacciardi, politico; Renato Longo, ex ciclista, ciclocrossista; Giuseppe Firrarello, giornalista, politico; Romano Prodi, politico, economista; Marco Albini, architetto, designer; Mietta Baracchi Bavagnoli, politica; Giovanni Amabile, politico; Antonio Boccia, politico, funzionario; Claudio di Pucchio, ex calciatore; Italo Tanoni, politico; Paolo Garzelli, ex calciatore; Carlo Florimbi, allenatore di calcio; Roy Hodgson, ex calciatore, allenatore.

Inoltre compiono gli anni: Fiorenza Bassoli, politica; Carlo Pernat, dirigente sportivo; Mariella Cavanna Scirea, politica; Mauro Corona, scrittore, alpinista; Paolo di Mizio, giornalista, scrittore; Massimo Ponzellini, banchiere, dirigente d’azienda; Juri Camisasca, cantautore; Renzo Carella, politico; Ugo Riva, scultore; Clemente Mimun, giornalista; Salvatore Varriale, politico; Alessandra Farkas, giornalista, scrittrice; Giuseppe Zandonà, ex calciatore; Mirco Garrone, montatore; Gianfelice Imparato, attore, commediografo, regista; Varo Venturi, regista, sceneggiatore, musicista; Giancarlo Ratti, attore; Danilo Rea, pianista; Alfonso Panzetta, storico dell’arte; Angelo Curti, produttore cinema; Maurizio Rossi, ex calciatore; Giovanna Rotellini, attrice; Roberto Sturm, scrittore; Barbara de Rossi, attrice, conduttrice tv.

Compleanno anche di: Franco Albanesi, ex calciatore a 5, allenatore; Giancarlo Bonomo, critico d’arte; Silvio Grappasonni, ex golfista; Gianvito Martino, neuroscienziato; Alessandro Giannelli, ex ciclista; Paolo Consorti, artista; Maurizio Vandelli, ex ciclista, ciclocrossista; Andrea Capobianco, allenatore pallacanestro; Roberto d’Alessandro, attore, regista; Gianluigi Cavallo, cantante, chitarrista, compositore; Daniela Sabatini, nuotatrice; Simone Sereni, ex calciatore; Massimo Cicconi, ex calciatore, allenatore; Daniele Comoglio, sassofonista; Walter Osta, sciatore; Matteo Cremolini, chitarrista, compositore; Aniello (Nello) Iorio, comico, cabarettista, attore; Davide Rebellin, ciclista; Roberto Ascione, imprenditore.

Infine, festeggiano il compleanno: Filippo Inzaghi, ex calciatore, allenatore; Alberto Zolezzi, politico, medico; Marco Santucci, fumettista; Alberto Zolezzi, politico, medico; Vincenzo Iacopino, ex calciatore, dirigente; Alessio di Mauro, ex tennista; Doris Preindl, ex slittinista; Ronnie Quintarelli, pilota auto; Marco Bonfanti, regista, sceneggiatore; Manuele Mori, ciclista; Nicola Santini, giornalista, opinionista; Davide Ferrario, cantante, musicista, discografico; Andrea Iaia, attore; Andrea Scotti Galletta, pallanotista; Danilo dell’Omo, pilota moto; William Jidayi, calciatore; Luca Filippi, pilota auto; Thomas Erlacher, ex hockeista; Antonio Marino, calciatore; Mattia Parlangeli, giocatore di football americano; Andrea Iannone, pilota moto; Guido Marilungo, calciatore; Stefania Okaka, pallavolista; Stefano Okaka, calciatore; Lorenzo Zazzeri, nuotatore; Eugenio Alafaci, ciclista; Simone Giannelli, pallavolista; Davide Adorni, calciatore; Alessandro Murgia, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Filippo Inzaghi)