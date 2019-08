Buon compleanno Barbara Saltamartini, Greta Scarano, Chiara Boni…

Buon compleanno Giuseppe dalla Torre, Chiara Boni, Barbara Saltamartini…

…Adriano Sansa, Franco Nanni, Filippo Patroni Griffi, Bruno Tabacci, Vito de Filippo, Andrea Martella, Francesco Venditti, Alessandro Gamberini, Greta Scarano, Rey Volpato, Alessandro Sbaffo, Andrea Giovannini, Federica Testa…

Oggi 27 agosto compiono gli anni: Costantino de Andreis, ex calciatore; Alessandro d’Ottavio, ex pugile; Andrea Scotti, attore; Alessandro Sperlì, attore, doppiatore; Alessandro Petruccelli, scrittore; Franco Stefanini, ex calciatore; Giovanni Bubacco, ex calciatore, allenatore; Carlo Facchin, ex calciatore, allenatore; Luigi Rinaldi, politico; Carlo Pedrocchi, fumettista; Michele Viscardi, politico; Adriano Sansa, politico, magistrato, scrittore; Oreste Lodigiani, politico; Giuliano Andreani, dirigente d’azienda; Giuseppe dalla Torre, giurista.

Inoltre, compiono gli anni: Franco Nanni, ex calciatore; Francesco Carboni, avvocato, politico; Renato Cipollini, ex calciatore, dirigente; Rolando Marchetti, ex calciatore; Bruno Tabacci, politico; Chiara Boni, stilista; Giovanni Caprara, giornalista; Francesco Giuliari, politico; Beppe Conti, giornalista, scrittore; Antonio Basile, stilista; Marco Pastonesi, giornalista; Giorgio Vignali, produttore tv, sceneggiatore, attore; Emilio Doveri, ex calciatore; Filippo Patroni Griffi, magistrato, politico; Roberto Bombardi, ex calciatore; Alberto Pacher, politico; Angelo Villani, politico, imprenditore; Rosa de Pasquale, politica; Patrizia Fontana, attrice; Andrea Blarzino, attore, autore tv; Umberto Cantone, regista, attore, pubblicista; Marco Verzaschi, politico; Paolo de Biasio, hockeista; Giuseppe Mendicino, scrittore; Leonardo Sgura, giornalista; Lillo (Pasquale Petrolo, di Lillo & Greg), umorista, attore, cantante, comico, regista.

Compleanno anche di: Vito de Filippo, politico; Stefano Saccotelli, attore; Loris Barbiero, ex cestista, allenatore; Maria Carolina Salomè, attrice, cantante; Francesco Grasso, scrittore; Raffaele Sergio, ex calciatore, allenatore, dirigente; Carlo Barbuto, kickboxer; Ernesto Palomba, astronomo; Mimmo Strati, doppiatore; Fabio Tagliavia, regista; Corrado d’Elia, attore, regista; Andrea Martella, politico; Dario Tamburrano, ambientalista, politico; Francesca Schiavo, attrice, cantante; Alessandro del Grosso, ex calciatore, allenatore; Barbara Saltamartini, politica; Giuliano da Empoli, saggista; Dado Coletti, attore, conduttore tv; Giovanni Rossi, scrittore, giornalista, critico musicale; Leonardo Binchi, ex pallanotista, allenatore; Dario Baccin, ex calciatore, dirigente; Francesco Venditti, attore, doppiatore; Alessandro Etrusco, attore.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimo Fabbrizi, tiratore; Stefano Pisetta, batterista, percussionista; Giampaolo Gambi, attore, conduttore tv, comico; Mirko Laurentini, calciatore; Veronica Vernocchi, arti marziali; Francesco Bruyere, judoka; Massimiliano Maisto, ex ciclista; Alessandro Gamberini, ex calciatore; Francesco Perrotta, calciatore; Fabio Ghidoni, attore; Felice Piccolo, calciatore; Silvia La Barbera, atleta; Greta Scarano, attrice; Rey Volpato, calciatore; Alessandro Sbaffo, calciatore; Andrea Pilzer, giocatore di curling; Andrea Giovannini, pattinatore; Federica Testa, danzatrice su ghiaccio; Chiara Tabani, pallanotista; Cristian Bunino, calciatore; Elisa Polli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.