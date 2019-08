Buon compleanno Carla Fracci, Alice e Ellen Kessler…

…Arisa, Enrico Letta, Anna Maria Guarnieri, Calogero Antonio Mannino, Enrico Rava, Mita Medici, Laura delli Colli, Aldo Giordano, Riccardo Ferri, Giuseppe Giannini, Nico Stumpo, Elena Bandini, Viola Brambilla…

Oggi 20 agosto compiono gli anni: Alice e Ellen Kessler, ballerine, cantanti; Adriano Garsia, matematico; Liliana Tagliaferri, ex atleta; Luigi Sidoti, politico; Anna Maria Guarnieri, attrice, doppiatrice; Carla Fracci, ballerina; Cosimo Cinieri, attore, drammaturgo, regista; Calogero Antonio Mannino, politico; Enrico Rava, trombettista, compositore, scrittore; Fabio Bernardo d’Onorio, arcivescovo; Piergiuseppe Caporale, giornalista, critico musicale; Stefano Iacoponi, ingegnere; Roberto Primavera, scacchista; Gianfranco Siazzu, generale; Aldo Strada, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Tonino Lasconi, presbitero, giornalista, scrittore; Domenico Lucente, imprenditore, politico; Sergio Fintoni, direttore artistico, saggista; Vittorio Panucci, ex calciatore; Giuliano Barbolini, politico; Licia Toriser, ex cestista; Luciano Zanardello, ex calciatore; Mauro Palma, matematico, giurista; Angelo Foletto, giornalista, critico musicale; Giovanna Griffagnini, politica; Mita Medici, attrice, cantante; Isaia Sales, scrittore, politico; Eugenio Baresi, antiquario, politico; Romeo Sacchetti, ex cestista, allenatore; Laura delli Colli, giornalista, scrittrice; Aldo Giordano, arcivescovo; Federico Testa, politico; Giangiacomo Schiavi, giornalista, scrittore; Michele Boldrin, economista; Riccardo Bruni, insegnante; Roberto Regazzi, liutaio; Giovanni Checchinato, vescovo; Stefania Giacarelli, doppiatrice; Furio Honsell, matematico, politico; Carmelo Miceli, ex calciatore, allenatore; Marco Impiglia, storico, scrittore, giornalista; Ugo de Vita, scrittore, attore; Ivano Edalini, ex scialpinista; Vito Orlando, giornalista, dirigente sportivo.

Compleanno anche di: Salvatore Camporeale, militare; Sonia Davis (Sonia Zanzi), cantante; Vittorio Pavesio, fumettista, editore; Riccardo Ferri, ex calciatore, allenatore, dirigente; Mariano Machì, militare; Stefano Tomasini, ex ciclista; Giuseppe Giannini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Franco Vona, ex ciclista, dirigente; Paolo Celata, giornalista; Carlotta Clerici, drammaturga, regista; Paolo Genovese, regista; Enrico Letta, politico; Ivan Gamberini, ex calciatore; Luisella Milani, ex pallavolista; Elvira Evangelista, politica; Luisella Milani, ex pallavolista; Giorgia Lepore, scrittrice, archeologa; Aldo Monza, ex calciatore, allenatore; Nico Stumpo, politico; Alvise Zago, ex calciatore; Michela Marzano, filosofa, politica; Francesco Bonfardeci, commentatore tv; Rossella Brescia, ballerina, conduttrice tv e radio; Paolo Monzecchi, cestista; Marco Bonini, attore, sceneggiatore, produttore.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Chiti, fantino; Walter Nanni, attore, regista; Nina di Majo, regista, sceneggiatrice; Giovanna Volpato, atleta; Alfredo Cardinale, ex calciatore, allenatore; Eleonora Daniele, conduttrice tv, attrice; Marco Giuliani, attore; Paolo Bianco, ex calciatore, allenatore; Laura Bispuri, regista, sceneggiatrice; Marco Cortesi, attore, regista, scrittore; Tania Bertan, ex cestista; Mario Canzanella, pallavolista; Arisa (Rosalba Pippa), cantante, scrittrice, attrice; Laura Braga, fumettista, illustratrice; Angelo Duro, attore, comico, cantante; Raige (Alex Andrea Vella), rapper, cantautore; Orazio Sciortino, pianista, compositore; Valerio di Benedetto, attore; Micol Azzurro, showgirl, attrice; Matteo Canavesi, cestista; Massimiliano Carlini, calciatore; Letizia Ciampa, attrice, doppiatrice; Virginia de Martin Topranin, fondista; Elena Bandini, ex cestista; Davide Dato, ballerino; Fabian Hackhofer, hockeista; Viola Brambilla, calciatrice; Gianluca della Rosa, cestista; Antonino Pizzolato, sollevatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Carla Fracci)