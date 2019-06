Buon compleanno Carlo Ancelotti, Nadia Toffa, Amedeo Lambrilli…

…Filippo di Edimburgo, Raffaele Bonanni, Joao Gilberto, Maria Giovannini, Luciana Paluzzi, Tullio Pironti, Sabato Malinconico, David Riondino, Nello Formisano, Attilio Tesser, Angelo Antonio d’Agostino, Angelo Gregucci, Tosca d’Aquino, Costantino Vitagliano, Luca Ciceroni, Ferdinando Coppola, Matuzalem, Vasilis Torosidis, Massimo Bonanni, Niccolò Squarcina, Marco Andreolli, Pasquale Fazio, Vincent Laurini, Irene Vecchi…

Oggi 10 giugno compiono gli anni: Filippo di Edimburgo; Amedeo Lambrilli, manager fisioterapia e riabilitazione motoria; Piergiorgio Bressani, politico; Ettore Paganelli, politico; Joao Gilberto, chitarrista, cantante; Cecilia Fusco, soprano; Antonio Rossi, ex calciatore; Orlando Biagi, ex calciatore, allenatore; Ambrogio Colombo, politico; Giancarlo Navarrini, rugbista, pittore, fumettista; Tonino Zorzi, ex cestista, allenatore; Marcello Caltabiano, generale; Dante Crippa, ex calciatore; Maria Giovannini, attrice, modella, conduttrice tv; Luciana Paluzzi, attrice; Tullio Pironti, editore; Justo Bonetto, ex cestista; Franco Godi, musicista, compositore, direttore d’orchestra; Antonio Monestiroli, architetto; Giuliano Silvestri, politico; Luigi Baruffi, politico; Sabato Malinconico, magistrato, politico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Luigi Roncaglia, ex ciclista; Lucio Boccaletto, ex rugbista, allenatore, dirigente; Sergio Pecorelli, medico, accademico; Claudio Lo Jacono, arabista, islamista; Diego Marconi, filosofo; Stefano Marcucci, compositore, regista; Raffaele Bonanni, sindacalista; Paolo Cacciari, politico; Felice Iossa, politico, imprenditore; Antonio di Bisceglie, politico; Vincenzo Spaziante, politico; Sergio Ortone, compositore, chitarrista, cantante; David Riondino, cantautore, attore, regista; Marco Balbi, attore, doppiatore; Mariano Borgognoni, teologo, politico; Nello Formisano, politico; Ruggero Sintoni, produttore teatro, cinema; Francesco Stagno d’Alcontres, politico.

Compleanno anche di: Luigi Dei, divulgatore scientifico, rettore; Andrea Frailis, giornalista, politico; Gaetano Manzi, ex calciatore, allenatore; Iris Peynado, modella, attrice; Attilio Tesser, ex calciatore, allenatore; Carlo Ancelotti, ex calciatore, allenatore; Lorella Pescerelli, cantante; Angelo Antonio d’Agostino, politico, imprenditore; Demo Mura, attore, conduttore tv; Angelo Gregucci, ex calciatore, allenatore; Roberta Termali, conduttrice tv; Felice Mancini, ex calciatore, allenatore; Gian Luigi Zampieri, direttore d’orchestra; Papa Ricky (Riccardo Povero), cantante; Tosca d’Aquino, attrice, conduttrice tv; Davide Ageno, chitarrista; Domiziano Arcangeli, attore, regista, scrittore; Andrea Baldini, velista; Giampaolo di Lorenzo, ex cestista, allenatore; Renato Negri, organista.

Poi, festeggiano il compleanno: Susanna Huckstep, modella, showgirl; Fabio Morrone, ex cestista; Luca Pernici, compositore, musicista, discografico; Alberto Ponticelli, fumettista; Alberto Rossini, ex cestista, allenatore, dirigente; Cristian Brandi, ex tennista; Giusto Catania, politico; Fabian Valtolina, ex calciatore, allenatore; Paolo Ziliani, ex calciatore; Paolo Valore, filosofo; Andrea Bernini, ex calciatore, allenatore; Luigi da Corte, hockeista; Nando Irene, attore; Costantino Vitagliano, personaggio televisivo, attore, conduttore radio; Domenico de Simone, ex calciatore, allenatore; Michele Lastella, attore, regista; Luca Ciceroni, meteorologo; Ferdinando Coppola, calciatore; Nadia Toffa, giornalista, conduttrice tv; Marco Marzano, ex ciclista, dirigente; Matuzalem, ex calciatore, allenatore.

Infine, compleanno di: Massimo Bonanni, calciatore, allenatore; Niccolò Squarcina, cestista; Federico Zanandrea, attore, doppiatore, regista; Antimo Iunco, calciatore; Elisa Muri, pallavolista; Vasilis Torosidis, calciatore; Marco Andreolli, calciatore; Alessandro Musto, attore, cantante, produttore teatro; Pasquale Fazio, calciatore; Vincent Laurini, calciatore; Irene Vecchi, schermitrice; Angelica Armitano, calciatrice; Luca Carabetta, politico; Camilla Mancini, schermitrice; Giulio Neglia, attore, regista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Carlo Ancelotti)