Buon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, Nela, De Sisti…

…Luciano Luisi, Giosuè Stucchi, Neil Sedaka, Armenia Balducci, Giuseppe Marchioro, Isa Danieli, Jacqueline Sassard, Graziella Granata, Gianni Motta, Aldo Ossola, Athina Cenci, Giulio Borrelli, Paolo Serventi Longhi, Giampaolo Galli, Riccardo Barenghi, James Pallotta, Giovanni Malagò, Alfonso Pecoraro Scanio, Luciano Ligabue, Ela Weber, Igor Campedelli, Annalisa Pannarale, Manuel Pasqual, Giuseppe L’Abbate, Gerard Deulofeu…

Oggi 13 marzo compiono gli anni: Giancarlo de Sisti, ex calciatore Roma, Fiorentina, allenatore, dirigente; Luciano Luisi, poeta, scrittore, giornalista; Riccardo Alderuccio, poeta; Giuseppe de Grazia, politico; Giosuè Stucchi, ex calciatore Roma; Giuliano Vangi, pittore, scultore; Elio Corbani, giornalista; Armenia Balducci, regista, sceneggiatrice, attrice; Giuseppe Marchioro, ex calciatore, allenatore; Alberto Masotti, imprenditore; Corrado Teneggi, ex calciatore; Gil Baroni, attore, doppiatore; Isa Danieli, attrice; Francesco Capriglione, avvocato; Giuseppe Fiaschi, ex calciatore Lucchese.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giacomo Properzj, politico, imprenditore, giornalista; Neil Sedaka, cantante, compositore; Vittorio dal Pozzo, ex cestista; Jacqueline Sassard, attrice; Giuseppe Torelli, politico; Giuseppe Doppio, politico; Graziella Granata, attrice; Italo Salizzato, compositore, arrangiatore, pianista; Gianni Motta, ex ciclista; Aldo Ossola, ex cestista; Athina Cenci, attrice; Giulio Mencuccini, vescovo; Giulio Borrelli, giornalista; Angelo Torricelli, architetto; Pietro Antonio Bernabei, pittore; Rosario Rampanti, ex calciatore Torino, Napoli, Bologna, Spal, allenatore; Paolo Serventi Longhi, giornalista; Giuseppe Zaniboni, ex calciatore Atalanta, Cesena; Antonio Catalano, attore, regista; Alviero Martini, stilista; Giampaolo Galli, economista, politico.

Compleanno anche per: Luana Angeloni, politica; Alberto Mantovani, ex calciatore Parma, Cagliari, Mantova; Leopoldo Girelli, arcivescovo; Umberto Panerai, pallanotista; Paolo Zanotto, avvocato, politico; Bruno Conti, ex calciatore Roma, allenatore, dirigente; Ottaviano dell’Acqua, attore, stuntman; Carlo Leoni, politico; Valeria Mancinelli, politica; Riccardo Barenghi, giornalista; Marcellino Lucchi, pilota moto; Mauro Spitaleri, attore; James Pallotta, presidente A.S. Roma; Silvia Ronchey, storica; Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Ancora, compleanno di: Franco Antonio Mirenzi, compositore; Alfonso Pecoraro Scanio, politico; Luciano Ligabue, cantautore, chitarrista, regista; Carlo Conti, conduttore e autore tv; Sebino Nela, ex calciatore Genoa, Roma, Napoli, opinionista tv; Fausto Ricci, pilota moto; Flavio Tanzilli, politico; Eugenio di Sciascio, rettore, ingegnere; Emanuele Fiano, politico, architetto; Moreno Musetti, ex ciclista; Sandro Mazzatorta, avvocato, politico; Manuel Agnelli, musicista, scrittore, discografico; Raffaele Fantetti, politico, avvocato, editore; Patrizia Ravaioli, direttrice Cri; Ela Weber, showgirl; Gaspare Battaglia, apneista; Barbara Fontanesi, ex pallavolista; Lorenzo Serventi, allenatore pallacanestro; Luca Bucci, ex calciatore Parma, Torino, allenatore.

Poi, compleanno di: Michele Pasinato, ex pallavolista; Luca Giustolisi, pallanotista; Alessandro Abbio, ex cestista; Giulio Casale, musicista, scrittore, attore; Massimo Valeri, ex tennista; Michele Borghetti, giocatore dama; Serena Sinigaglia, regista; Igor Campedelli, imprenditore, dirigente sportivo; Dario Aspesani, cantautore, polistrumentista; Francesco Gullotti, paracadutista; Arianna Marchetti, annunciatrice tv, modella; Annalisa Pannarale, politica; Cosimo Sarli, calciatore; Flavia Cacace, ballerina; Alberto Pizzo, compositore, pianista; Salvatore Tavano, pilota auto; Manuel Pasqual, calciatore; Andrea Bartolucci, cestista; Sara Farris, cestista; Giuseppe L’Abbate, politico.

Infine, compleanno di: Arianna Lorenzi, ex giocatrice curling; Luca Mannocci, doppiatore; Alberto de Marchi, rugbista; Nicholas Giani, calciatore; Roberta Morise, modella, showgirl, conduttrice tv; Marco Andretti, pilota auto; Domenico Cavaccini, pallavolista; Giorgia Apollonio, giocatrice di curling; Olga Gori, calciatrice; Gabriele Rossi, attore, ballerino; Valentine Prucker, saltatrice sci; Luca Ricci, calciatore; Laura Teani, pallanotista; Fabian Ebner, hockeista; Luca Wackermann, ciclista; Vincenzo Abbagnale, canottiere; Michele Campagnaro, rugbista; Alessandra Formica, cestista; Francesco Belli, calciatore; Gerard Deulofeu, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Carlo Conti, insieme a due ballerine)