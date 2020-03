Buon compleanno Carlo Mazzone, Alessandro Nesta…

…Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Giuseppe Rotunno, Francesco Paolo Fulci, Mario Macalli, Giuseppe Brizi, Ursula Andress, Mario Monti, Glenn Close, Marina Occhiena, Bruce Willis, Andrea Tornielli, Daniele Pradè, Andrea Giuliacci, Eleonora Bechis, Franco Brienza…

Oggi 19 marzo compiono gli anni: Vittoriano Vancini, giornalista; Daniele Piccinin, giornalista; Giuseppe Mancini, ex calciatore; Giuseppe Rotunno, direttore fotografia; Hans Kung, teologo, sacerdote, scrittore; Francesco Paolo Fulci, diplomatico; Luciana Giuntoli Gentilini, storica dell’arte; Vanni Ronsisvalle, scrittore, giornalista, autore tv; Giuliano Turatti, ex calciatore Padova, Trapani, Mantova, Biellese; Paolo Levi, critico d’arte, giornalista, saggista; Ursula Andress, attrice; Domenico Lenarduzzi, giurista; Domenico de Dominicis, ex calciatore Spezia, Reggiana; Mario Macalli, ex presidente Lega Pro calcio; Carlo Mazzone, ex calciatore Ascoli, allenatore; Giuseppe Grassotti, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Valentino Castellani, politico; Carlo Minnaja, esperantista; Sergio Tenente, ex calciatore Alessandria; Paolo Caucci von Saucken, storico, saggista; Vincenzo Restuccia, batterista; Giuseppe Brizi, ex calciatore Fiorentina, allenatore; Francesco Finocchiaro, imprenditore; Luigi Meduri, politico; Bruno Romano, filosofo, giurista; Maria Grazia Bon, attrice; Vito Bruschini, giornalista, regista; Mario Monti, ex presidente del consiglio; Giuseppe Tamborini, ex calciatore Sampdoria, Roma, Varese, Reggina, allenatore; Giuseppe Corbellini, ex calciatore Savona, Casertana, Parma, allenatore; Glenn Close, attrice, doppiatrice, produttrice; Paolo Romeo, politico, avvocato; Mario Toma, politico; Fabio Baldas, ex arbitro calcio; Silvano Colusso, ex calciatore Modena, Treviso, allenatore, dirigente.

Festeggiano anche: Patrizio Bonafè, ex calciatore Varese, Piacenza, allenatore; Giuseppe Doldi, ex calciatore Atalanta, Livorno, allenatore; Marina Occhiena, cantante; Giuseppe Palazzese, ex calciatore Spal, Avellino, allenatore, dirigente; Giuseppina Servodio, politica; Claudio Bortolotto, ex ciclista; Valerio Liboni, cantautore, batterista, compositore; Carmine Talarico, politico; Daniele Roscia, politico; Marco Rossi Doria, politico; Giampiero Moretti, filosofo; Bruce Willis, attore, produttore, musicista; Claudio Bisio, attore, cabarettista, doppiatore; Vincenzo Failla, attore, musicista, cantante; Domenico Giardini, geofisico.

Poi, compleanno di: Giuseppe Greco, ex calciatore Torino, Lazio, Ascoli, Bologna, dirigente; Giuseppina Cirulli, ex atleta; Patrizia Rossetti, conduttrice tv, annunciatrice tv, attrice; Claudio Imprudente, giornalista, scrittore; Franz Campi, cantautore; Spartaco Albertarelli, autore di giochi; Giuseppe Antonino Laneri, ex calciatore, dirigente; Ennio Nicotra, direttore d’orchestra; Giusy di Martino, doppiatrice; Filippo Giuffrida Rèpaci, giornalista; Nicola Larini, pilota auto; Andrea Tornielli, giornalista, scrittore; Angelo Cattaneo, militare; Luca Sani, politico; Andrea Mazzucchi, informatico; Giovanni Puggioni, ex atleta; Giovanni Scarantino, ex sollevatore; Daniele Pradè, dirigente sportivo; Eleonora Resta, modella; Tanya Vannini, nuotatrice; Andrea Giuliacci, meteorologo, climatologo; Arno Kompatscher, politico; Elisabetta Pizio, ex pattinatrice; Cleto Sagripanti, imprenditore; Eleonora Bechis, politica.

Ancora compleanni: Mirko Celestino, biker, ex ciclista; Andrea Forte Calatti, regista, scenografo, scrittore; Federico Bondi, regista, montatore, sceneggiatore; Andrea d’Ambrosio, regista, sceneggiatore; Sergio Ponchione, illustratore, fumettista; Louis Siciliano, compositore, polistrumentista, direttore d’orchestra; Roberto Cau, ex calciatore Sulmona; Alessandro Nesta, ex calciatore Lazio, Milan, allenatore; Paola Sanna, atleta; Massimo Martellotta, polistrumentista, compositore, arrangiatore; Silvia Parietti, ciclista; Francesca Romanelli, giornalista, conduttrice tv; Franco Brienza, ex calciatore, dirigente; Davide Carrus, calciatore; Vincenza Sicari, ex atleta; Simone Barbato, attore, cabarettista; Michele Carminati, fumettista; Antonella Costa, attrice.

Infine festeggiano il compleanno: Luca Ferri, calciatore Real Monterosi; Leonardo d’Imporzano, apneista, giornalista; Emanuela Capponi, ex calciatrice, calciatrice a 5; Elisa Cucchiella, rugbista; Carlo Cutolo, attore, doppiatore; Federica Mazzone, cestista; Bianca Balti, modella; Samuela de Nardi, pilota moto; Andrea Iannilli, cestista; Alessandro Paoli, pallavolista; Veronica Piris, cantante; Monica Volpe, doppiatrice, attrice; Vittoria Bussi, ciclista; Armin Hofer, hockeista; Martina Fassina, ex cestista; Piergiuseppe Maritato, calciatore; Andrea Saccaggi, cestista; Valentina Greggio, sciatrice; Janina Schenk, ex sciatrice; Tommaso Vergano, pallanotista; Desirée Rossit, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Nesta)