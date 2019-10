Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini, Tiberio Timperi…

…John Le Carré, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo…

Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Gianfranco d’Aronco, politico, filologo; Angelo Borri, ex calciatore; John Le Carré, scrittore; Luigi Genero, ex calciatore; Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana Bortolotti, schermitrice; Renzo Selmo, ex calciatore; Erika Außersdorfer, ex slittinista; Franco Cacciatori, ex calciatore; Giampaolo Zennaro, regista, scenografo; Carlo Rossella, giornalista, dirigente d’azienda; Filippo Faina, allenatore basket; Emerenzio Barbieri, politico; Marco Paoletti, attore; Giorgio Cavazzano, fumettista; Salvatore Bianchetti, allenatore calcio; Alfredo Comis, politico; Mimmo Gangemi, ingegnere, scrittore, giornalista; Poerio Mascella, ex calciatore; Gian Franco Schietroma, politico; Giuseppe Cionfoli, cantautore.

Inoltre, compiono gli anni: Virginio Ferrari, pilota moto; Antonio Garofalo, compositore di scacchi; Vermondo Brugnatelli, linguista, saggista; Giuseppe Giulietti, giornalista, politico; Mauro Marcheselli, fumettista; Barbara Palombelli, giornalista, conduttrice tv e radio; Mario Morgoni, politico; Lucia Aliberti, soprano; Roberta Manfredi, attrice, conduttrice tv; Roberto Nepote, dirigente d’azienda; Manlio Contento, politico; Maurizio Corrado, architetto, scrittore, saggista; Roberto Forcellini, ex nuotatore; Dario Franceschini, politico, scrittore; Pietro Generali, ex cestista; Roberto Malandrino (e Veronica), comico; Emanuele Rossi, costituzionalista, giurista; Riccardo Scognamiglio, psicoterapeuta; Angelo Trevisan, ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo; Riccardo Nencini, politico; Francesco Mollame, politico; Mauro Libè, politico; Fabio Aselli, ex calciatore; Antonio Monda, scrittore; Rossella Drudi, scrittrice, sceneggiatrice; Silvio Pandolfi, attore, doppiatore.

Infine, compleanno di: Tiberio Timperi, giornalista, conduttore tv; Massimiliano Sassoli de’ Bianchi, fisico, scrittore; Guido Sgardoli, veterinario, scrittore; Lucio Topatigh, ex cestista; Giuseppe Campoccio, atleta paralimpico; Mario Nava, economista; Francesco Bonelli, attore, sceneggiatore, regista; Paolo Caiazzo, cabarettista; Massimiliano Caniato, ex calciatore, allenatore; Giuliano Noci, ingegnere, accademico; Elisabetta Pasini, ex cestista; Stefano Pesce, attore; Carlo Marino, politico, avvocato; Mauro Piccoli, ex cestista; Stefan Schwoch, ex calciatore, dirigente; Enrico Casarosa, regista, sceneggiatore, animatore; Andrea Amici, ex atleta; Federica Cifola, attrice, conduttrice radio; Donald Miranda, tuffatore; Federico Borgna, politico; Luigi Piangerelli, ex calciatore, dirigente sportivo; Francesca Palomba, disegnatrice; Davide Bandinelli, politico; Massimo Epifani, ex calciatore, allenatore; Frederic Volante, fumettista; Alessandro Rimassa, scrittore, giornalista; Filippo Furiani, calciatore; Tatiana Zorri, ex calciatrice, allenatrice, calciatrice a 5; Fabrizio Bucci, attore; Matteo Gamba, pilota rally; Vanessa Viola, attrice, conduttrice tv; Francesco Magnani, giornalista, conduttore tv; Michele Fornasero, produttore, regista; Annamaria Quaranta, pallavolista; Ivan Talarico, cantautore, poeta; Federico Viviani, calciatore; Valerio Barigelli, calciatore a 5; Simone Mina, pallanotista; Diego Banti, cestista; Alessio (Gaetano Carluccio), cantautore; Heidi Caldart, hockeista; Joseph Davide Natullo, nuotatore; Marianne Mirage (Giovanna Gardelli), cantante; Enrica Cipolloni, atleta; Elisa Stefanazzi, calciatrice; Veronica Bertolini, ex ginnasta; Camilla Mingardi, pallavolista; Marco Riccioni, rugbista; Federico Russo, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Dario Franceschini)