Buon compleanno Carmelo Alfonso, Novella Calligaris, Giovanni Floris…

…Rita Bernardini, Milly Moratti, Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Roberto Bettega, Annalisa Minetti, Andrea Arnaboldi, Adam Peraudo, Eleonora Cunsolo…

Oggi 27 dicembre compiono gli anni: Carmelo Alfonso, giornalista; Giovannino Fiori, politico; Michel Piccoli, attore, regista, sceneggiatore, produttore; Mariano Gabriele, storico; Rodolfo Beltrandi, ex calciatore; Bruno Favalli, ex calciatore; Calogero Pumilia, politico; Luigi Gentilini, medico; Giovanni Duni, giurista; Pino Berengo Gardin, annunciatore tv; Raffaella de Carolis, attrice; Paolo Polenta, politico; Giovanni Romanini, fumettista; Milly Moratti, politica; Clara Droetto, attrice, doppiatrice; Oscar de Bona, politico; Gérard Depardieu, attore; Johann Georg Widmann, politico; Walter Barberis, storico; Roberto Bettega, ex calciatore, dirigente; Giovanni Robusti, imprenditore, sindacalista, politico; Klaus Bachlechner, ex calciatore Verona, Bologna, Inter; Rita Bernardini, politica, segretaria radicale.

Inoltre, compiono gli anni: Stefania Bertola, scrittrice; Gianni Nocenzi, musicista, compositore, pianista; Ernesto Ros, ex pugile; Novella Calligaris, nuotatrice, giornalista; Ico Migliore, ex hockeista, architetto, designer; Francesca Ventura, attrice; Stefano Emili, canoista; Massimo Cirri, conduttore radio, psicologo; Pier Francesco Loche, attore, musicista; Luca Manfredi, regista; Paolo Paci, giornalista, scrittore; Giovanni Simonato, ex calciatore; Fabrizio Binacchi, giornalista, conduttore tv; Marina Lai, cantante; Giorgio Giovannetti, saggista, giornalista; Marco Brusati, scrittore; Jerry Popolo, sassofonista; Spartaco Sarno, scacchista; Vincenzo d’Arienzo, politico.

Anche compiono gli anni: DJ Jad (Vito Luca Perrini), disc jockey; Corrado Carosio, pianista, compositore; Giovanni Floris, giornalista, conduttore tv; Luigi Bruschelli, fantino; Giancarlo Filippini, ex calciatore, dirigente; Francesca Nunzi, attrice; Massimo Rastelli, ex calciatore, allenatore; Giampaolo Papi, scrittore, medico; Stefano Mugnai, politico; Marco Sanna, ex calciatore Cagliari, Torino, allenatore; Giovanni di Rocco, ex calciatore; Luca Boscoscuro, pilota moto, dirigente; Serena Clerici, doppiatrice; Cristiana Palazzoni, giornalista; Andrea Bruno Savelli, attore, regista, scrittore; Guido Trenti, ex ciclista; Francesco Gambella, canoista; Alessandro Mario, attore.

Infine, compiono gli anni: Gualtiero Cannarsi, dialoghista, direttore doppiaggio; Annalisa Minetti, cantante, atleta paralimpica; Maurizio Pugliesi, ex calciatore, allenatore; Luca Ariatti, ex calciatore Reggiana, Fiorentina, Atalanta, Lecce, Chievo, Pescara, procuratore; Andrea Sala, pallavolista; Simone Collio, atleta; Giulio Mastrototaro, baritono; Gioia Marzocchi, conduttrice tv, attrice; Valentina Correani, attrice, conduttrice tv; Elisa Isoardi, modella, conduttrice tv; Andrea Arnaboldi, tennista; Adam Peraudo, ex sciatore; Michele Castagnetti, calciatore; Francesco Coppoli, pallanotista; Frah Quintale, rapper; Eleonora Cunsolo, calciatrice; Giuliano Spatuzzo, pallanotista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giovanni Floris)