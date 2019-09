Buon compleanno Carmen Consoli, Amadeus, Maddalena Crippa…

Buon compleanno Amadeus, Bruno Socillo, Giorgio dell’Arti…

…Riccardo Meggiorini, Carmen Consoli, Cino Ricci, Renata Pisu, Umberto Broccoli, Giulietto Chiesa, Stefania Casini, Ilvo Diamanti, Fatih Terim, Maddalena Crippa, Renzo Lusetti, Manuela Ghizzoni, Francesco Fiori, Filippo Nogarin, Chiara Dedè, Stefano Gross, Marta Bechis, Antonio Celentano, Silvia Stibilj…

Oggi 4 settembre compiono gli anni: Bruno Socillo, giornalista; Bruno Segre, avvocato, giornalista, politico; Bruno Porcelli, ex calciatore; Giuseppe Caleri, ex calciatore; Aldo Brandimarte, ex calciatore; Astorre Zanolla, ex calciatore; Alberto Plebani, attore; Piero Golin, ex calciatore; Cecilia Zupancich, ex cestista; Pasquale Mistretta, ingegnere; Gianni Sandri, ex calciatore; Giovanni Colonna, archeologo; Cino Ricci, velista, telecronista sportivo; Renata Pisu, giornalista, scrittrice, traduttrice; Valentina Lanfranchi, politica; Giulietto Chiesa, giornalista, politico; Luigi Garagna, ex calciatore; Paolo Poeti, regista, sceneggiatore; Umberto Curi, filosofo; Giuseppe Gentile, ex atleta; Renato Grignaschi, fotografo; Marino Niola, antropologo, giornalista, divulgatore scientifico; Paolo Baroni, attore; Giorgio dell’Arti, giornalista, scrittore, conduttore radio; Mino Vignolo, giornalista; Stefania Casini, attrice, giornalista, regista.

Inoltre compiono gli anni: Donata Giachini, paroliera, giornalista, scrittrice; Giuseppe Lazzarini, politico; Geppi Cerri, copilota rally; Gabriele Albonetti, politico; Santi Consolo, magistrato; Gabriele Matricciani, ex calciatore, allenatore; Ilvo Diamanti, sociologo, politologo, saggista; Gerardo Trisolino, poeta, scrittore, critico letterario; Fatih Terim, ex calciatore, allenatore; Umberto Broccoli, archeologo, autore tv, conduttore radio; Pino Corrias, giornalista, scrittore; Bruno Colella, regista, attore; Lorenzo Bettarini, ex cestista, allenatore; Francesco Vinella, dirigente sportivo; Maddalena Crippa, attrice; Gabriele Polo, giornalista; Mario Vecchi, ex judoka; Massimo Alviti, chitarrista, compositore; Marzio Innocenti, rugbista, allenatore, dirigente.

Compleanno anche di: Renzo Lusetti, politico; Fabrizio Falconi, giornalista, scrittore; Domiziana Giordano, attrice, artista; Giovanni Marras, politico; Marco Groppo, ex ciclista; Alessandro Jacchia, produttore tv, sceneggiatore; Vincenzo Mastropirro, flautista, compositore, poeta; Massimo Roj, architetto, progettista; Antonio Colella, rugbista, allenatore, dirigente; Pier Foschi, batterista, compositore, attore; Manuela Ghizzoni, politica; Nicola Miraglia del Giudice, magistrato, politico; Piersandro Pallavicini, scrittore; Antonio Rigopoulos, indologo, storico delle religioni; Amadeus (Amedeo Umberto Rita Sebastiani), conduttore tv e radio; Leonardo Surro, ex calciatore, dirigente; Paolo Paganini, giornalista; Stefania Dadda, attrice, regista; Lillo Firetto, politico; Mascia Musy, attrice; Mario Patriarca, ex calciatore a 5, allenatore, dirigente; Antonella Campagna, politica; Giuseppe Ducrot, scultore; Massimiliano Palmese, scrittore; Silvio Camboni, fumettista.

Poi, compleanno di: Francesco Fiori, ex calciatore; Marco Gervasio, fumettista; Gigi Simeoni, fumettista; Antonio Misiani, politico; Cleto Polonia, ex calciatore, allenatore; Stefano Calabrese, compositore, paroliere, attore; Livia Giuggioli, produttrice cinema; Fabrizio Zanotti, cantautore, musicista, artista; Gabriele Cerlini, dj, discografico; Enrico Fedocci, giornalista; Giuliano Gentilini, ex calciatore, allenatore; Ivan Iusco, compositore, discografico; Filippo Nogarin, politico; Ferruccio Spinetti, contrabbassista, compositore; Rossella Carrara, ex giocatrice di curling; Leomacs (Massimiliano Leonardo), fumettista; Andrea Guerra, ex calciatore; Emiliano Bigica, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano Cassetti, attore, designer, artista; Carmen Consoli, cantautrice; Michele Venitucci, attore; Violetta Bellocchio, scrittrice; Francesco di Leva, attore; Alberto Remondini, dj, conduttore radio; Lorenzo Sportiello, regista, sceneggiatore, musicista; Renato Bonajuto, regista; Matteo Spippoli, cestista; Lorenzo Balducci, attore; Giuseppe Buompane, politico, avvocato; Roberto Serra, ex pattinatore; Adriano Varrica, politico; Riccardo Meggiorini, calciatore; Chiara Dedè, calciatrice; Stefano Gross, sciatore; Marta Bechis, pallavolista; Antonio Celentano, calciatore a 5; Marco Fichera, schermidore; Alessio Bernabei, cantautore; Silvia Stibilj, pattinatrice; Lorenzo Vergani, atleta; Elisa Bonaldo, rugbista; Sofia Busato, ginnasta.

