Buon compleanno Cesare Previti, Eleonora Giorgi…

…Armando Francioli, Virginia Zeani, Ardico Magnini, Nikita Michalkov, Riccardo Fogli, Benjamin Netanyahu, Gianni Minervini, Marilena Fabbri, Martin Castrogiovanni, Piera Cannatella, Alessandro Piazza, Joshua Furno, Stefano Crotta, Danyyil Dvirnyy, Alessia Polieri…

Oggi 21 ottobre compiono gli anni: Armando Francioli, attore; Virginia Zeani, soprano; Renato Ballardini, avvocato, politico; Ardico Magnini, ex calciatore; Cesare Previti, avvocato, politico; Piero Merlo, ex calciatore; Vittorio Luigi Mondello, arcivescovo; Andrea Amatucci, giurista; Plinio Maggi, cantante, compositore, paroliere; Fabrizio Barontini, ex calciatore; Enzo Ferrari, ex calciatore, allenatore, dirigente; Enrico Rizzarelli, chimico; Francesco Bevilacqua, politico.

Compleanno anche di: Raimondo Prinoth, ex slittinista; Nikita Michalkov, attore, regista, sceneggiatore; Bruno d’Arcevia, pittore; Riccardo Fogli, cantautore, bassista; Antonio Michele Coppi, politico; Benjamin Netanyahu, politico; Antonio Loddo, politico, giornalista, scrittore; Severino Salvemini, economista; Roberto Cipriani, imprenditore, politico; Nicola di Francescantonio, regista; Dante Marmone, attore, regista; Vittorio Messa, politico; Chiara Volpato, psicologa; Eleonora Giorgi, attrice, regista, sceneggiatrice, doppiatrice; Francesco Stanzione, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Andreoletti, imprenditore, dirigente sportivo; Giampiero Beltotto, giornalista tv; Danila Bonito, giornalista; Pietro Lo Monaco, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Giorgio Surian, basso, baritono; Gianmaria Ajani, giurista; Vincenzo Minguzzi, ex calciatore, dirigente; Luciano Marangon, ex calciatore; Manuela Pineschi, critica cinema; Barbara Scoppa, attrice; Marco Domenichini, ex calciatore, allenatore; Mauro Raccasi, giornalista, scrittore, sceneggiatore; Mario Brunello, violoncellista, blogger; Elda Olivieri, attrice, doppiatrice; Angelo Russo, attore; Sandro Cuomo, schermidore; Carla Gozzi, conduttrice tv, stilista.

Poi, compleanno di: Michele Mazzucato, astronomo; Anna Maria Mega, ex calciatrice, allenatrice; Eraldo Bernocchi, musicista, compositore, discografico; Gabriele Zamagna, ex calciatore, allenatore, dirigente; Laura Foralosso, ex nuotatrice; Marco Galli, attore; Giacomo Ceredi, ex calciatore, allenatore; Fulvio Florean, copilota rally; Gianni Minervini, ex nuotatore; Fabio Novembre, architetto, designer; Stefano Venturelli, ex judoka; Giovanni Ricciardi, violoncellista; Fiorenza Tessari, attrice; Ugo Barbàra, scrittore, giornalista; Lino Blandizzi, cantautore; Roberto Breda, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Luigi Cecchinello, ex pilota moto, dirigente sportivo; Marilena Fabbri, politica; Gianmarco Ariano, militare; Alberto Farina, comico; Norman Bergamelli, ex sciatore; Luca Giaroni, ex hockeista, allenatore; Tamara Ferrari, giornalista, scrittrice; Ilaria Latini, attrice, doppiatrice; Michele Leghissa, calciatore, beach soccer; Samuele Sbrighi, attore, regista; Guillermo Gonzales, cantante; Vincenzo Maurogiovanni, bassista; Aleandro di Paolo, arbitro di calcio; Guia Zapponi, attrice; Paola Cuccarolo, tiratrice; Vacca (Alessandro V.), rapper; Luigi Maria Epicoco, presbitero, teologo, scrittore; Davide Giliberti, modello, attore; Paolo Cellammare, artista, fotografo, regista; Martin Castrogiovanni, ex rugbista; Katarina Kovacova, pallavolista; Liberato Pellecchia, atleta; Anna Portalupi, bassista; Mimosa Campironi, attrice, cantautrice; Erica Caracciolo, ex cestista; Piera Cannatella, pallanotista; Alessandro Piazza, cestista; Joshua Furno, rugbista; Stefano Crotta, cestista; Danyyil Dvirnyy, scacchista; Alice Ferrazza, calciatrice; Claudia Mandia, arciera; Valerio Scarponi, conduttore radio; Alessia Polieri, nuotatrice; Matteo Gabbia, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Eleonora Giorgi)