Buon compleanno Cesare Protettì, Sergej Milinkovic Savic…

Buon compleanno

Oggi 27 febbraio compiono gli anni: Cesare Protettì, giornalista, saggista, docente; Emanuele Massari, ex calciatore; Carlo Leva, scenografo, costumista; Joanne Woodward, attrice; Ralph Nader, avvocato, attivista, politico; Renzo de’ Vidovich, politico; Sergio Notarnicola, ex calciatore Alessandria; Giuseppe Barucco, ex calciatore Modena, allenatore; Pascale Petit, attrice; Mario Caravale, giurista, storico; Ida Galli, attrice; Silvana Giacobini, giornalista, scrittrice; Franco Sbarro, designer; Gabriele Scappi, ex calciatore Akragas; Anna Moroni, cuoca, personaggio tv; Maurizio Mattei, ex arbitro di calcio; Ugo Trivellato, statistico; Gabriele Cantagallo, ex calciatore Spal, Triestina, Banco Roma; Roberto Meraviglia, politico; Mal (Paul Bradley Couling), cantante; Giulio Anselmi, giornalista; Arturo Bertuccioli, ex calciatore Spal, Giulianova.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giulio Achille de Capitani, politico; Armando Gnisci, critico letterario; Renato Molinari, pilota motonautico; Lotte Nogler, ex sciatrice; Vincenzo Urbani, ex calciatore, allenatore; Andrea Papini, politico; Sergio Bagatti, ex calciatore Udinese, Olbia, allenatore; Rosalinda Galli, attrice, doppiatrice; Eugenio Duca, politico; Danilo Preto, manager, dirigente sportivo; Karl Trojer, scialpinista; Fulvio Bacchelli, pilota rally; Walter de Silva, designer; Lionello Massimelli, ex calciatore Bologna; Walter Nyedermayr, artista; Nicoletta Ercole, costumista; Claudio Descalzi, dirigente d’azienda; Antonino (Nenè) Mangiacavallo, medico, politico; Max Crivello, disegnatore, illustratore, fumettista; Giordano Berti, scrittore; Giuseppe Novelli, biologo; Maria Piera Pastore, politica; Raffaele Volpi, politico; Massimo Giacon, illustratore, designer; Alberto Gusmeroli, politico; Erminio Perotto, pubblicitario, regista; Francesco Cancellotti, ex tennista; Paolo Crucitti, ex calciatore; Paolo Catalano, ex atleta; Maria Tindara Gullo, politica; Sandra Cecchini, ex tennista.

Poi, festeggiano il compleanno: Antonella Corazza, ex canottiera; Sandro Danelutti, ex calciatore Triestina; Luca Massaccesi, taekwondoka; Alfredo Peyretti, regista; Teresa del Vecchio, attrice; Andrea Pellizzari, dj, conduttore radio e tv; Gaetano di Vaio, regista, produttore, sceneggiatore; Riccardo Michieletto, ex pallavolista; Elisa Uga, ex schermitrice; Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice tv; Edith Gabrielli, dirigente pubblica; Cristina Rivellini, ex cestista; Marianella Bargilli, attrice; Christian Ciech, deltaplanista; Claudio Gigante, storico; Massimo Codol, ex ciclista, dirigente; Chiara Iezzi, cantautrice, attrice, discografica; Matteo Baiocchi, calciatore; Marinella Canclini, pattinatrice; Massimiliano Civica, regista; Filippo Timi, attore, scrittore, regista; Cristian Sanavia, pugile; Cecilia Capriotti, modella, attrice, showgirl; Virna de Angeli, ex atleta; Enrico Fantini, ex calciatore, allenatore; Oney Tapia, atleta paralimpico; Jennifer Isacco, bobbista; Simone di Pasquale, ballerino; Anna Vania Mello, ex pallavolista; Alba Rohrwacher, attrice; Chelsea Clinton, imprenditrice; Marco Teani, ex calciatore, allenatore; Matteo Cerami, regista, sceneggiatore.

Infine, compiono gli anni: Ilaria Spada, attrice, conduttrice tv; Luca Arzuffi, chitarrista, compositore; Daniele Martinelli, calciatore; Marco Baroni, compositore, cantautore; Alessia Amendola, attrice, doppiatrice, conduttrice radio; Giovanni Bartolucci, calciatore; Monica Magnarini, calciatrice; Mirella Liuzzi, politica; Valentina Costanza, atleta; Luca Tedeschi, calciatore; Davide Cesini, pallanotista; Andrea Toniato, nuotatore; Massimo Stano, atleta; Henri Battilani, scialpinista; Andrea Fondelli, pallanotista; Sergej Milinkovic Savic, calciatore; Laura Gamba, atleta; Marta Bassino, sciatrice; Elisa Balsamo, ciclista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sergej Milinkovic Savic)