Buon compleanno Christian de Sica, Monica Guerritore…

Oggi 5 gennaio compiono gli anni: Galliano Parigi, ex calciatore; Antonio Punzi, ex calciatore; Attilio Marazzini, ex calciatore; Walter Mondale, ex vicepresidente Usa; Luigi Amicarelli, ex calciatore; Renato Martini, ex calciatore; Loris Bazzocchi, attore; Leonardo Botta, attore; Robert Duvall, attore, regista, sceneggiatore, produttore; Luciano Nizzola, ex presidente Lega Calcio; Carmelo Ciccia, scrittore; Mauro Favilla, politico; Dolo Mistone, ex calciatore; Juan Carlos I, ex re di Spagna; Maurizio Pollini, pianista; Enrico Albrigi, ex calciatore Torino, Catania, Livorno; Franco Piperno, fisico, politico, fondatore di Potere Operaio.

Inoltre, compiono gli anni: Ferdinando Carabba Tettamanti, avvocato; Franco Ferrini, sceneggiatore, regista; Cal Taormina, pianista, arrangiatore; Franco Tentorio, politico; Diane Keaton, attrice, produttrice, regista; Giuseppe Materazzi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Mario Zenari, cardinale; Giuseppe Bernardis, generale; Franco Grotto, politico; Francesco Mengozzi, dirigente d’azienda; Vincenzo Milioto, politico; Roberto Benincasa, ex calciatore Reggiana, Catania, Livorno; Christian de Sica, attore, regista, cantante; Ivano Fanini, imprenditore, dirigente sportivo.

Anche compleanno di: Fausto Tardelli, vescovo; Chicco Testa, dirigente d’azienda, politico; Giancarlo d’Astoli, ex calciatore, allenatore; Giovanni d’Aniello, arcivescovo; Monica Guerritore, attrice; Guido Galperti, politico; Andrea Tagliasacchi, politico; Vincenzo Tavarilli, ex calciatore, allenatore; Giorgio Tonini, politico, giornalista; Francesco Palo, ex calciatore, dirigente; Romano Carancini, avvocato, politico; Roberto Rizzato, giornalista, conduttore radio; Carmine Abbagnale, canottiere; Fabio Bortolini, ex cestista; Antonio Righetti, bassista, cantante; Luca del Gobbo, politico; Ferdinando Gandolfi, ex pallanotista; Davide Moretti, ex calciatore, allenatore; Ferdinando Signorelli, ex calciatore.

Poi, compiono gli anni: Andrea Cionna, atleta paralimpico; Roberto dalla Vecchia, chitarrista, compositore, cantante; Gennaro Monaco, ex calciatore; Marilyn Manson, cantautore, attore, pittore; Tenedle (Dimitri Niccolai), musicista, attore; Luca Viscardi, conduttore radio; Cristiana Monina, velista; Gianfranco Randone, cantautore, compositore; Alessio Secco, direttore sportivo; Olivia (Olivia Cinquemani), cantante; Mauro Bressan, ex calciatore Cagliari, Bari, Fiorentina, Venezia; Simona Caparrini, attrice; Francesco de Angelis, violinista; Diego Ronsisvalle, regista, sceneggiatore, produttore.

Infine, festeggiano il compleanno: Roberto Checchin, ex pallavolista, allenatore; Stefano Argilli, ex calciatore, allenatore; Giacomo Giretto, ex pallavolista; Giada Perissinotto, fumettista; Pippo Lorusso, attore; Massimiliano Varrese, attore, cantante, ballerino; Nadia Cortassa, triatleta; Giuseppe Gibilisco, ex atleta, bobbista; Alberto Loddo, ex ciclista; Marco Rigoni, ex calciatore, dirigente Novara; Luca Ansoldi, hockeista; Giovanni Pasquale, calciatore, allenatore; Jaroslav Plasil, calciatore; Giuseppe Scurto, ex calciatore, allenatore; Andrea Segnalini, ex pallavolista; Mirko Tedeschi, ex ciclista; Stefano Luongo, pallanotista; Christopher Washburn, pallanotista; Pasquale Gabriele, pallavolista; Chiara Paroni, calciatrice; Marco Laganà, cestista; Alex Trivellato, hockeista; Ilaria Alunno, calciatrice; Nicol Delago, sciatrice; Simone Barontini, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Monica Guerritore)