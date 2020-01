Buon compleanno Claudio d’Armiento, Renato Bruson, Barbara Frangi…

Oggi 13 gennaio compiono gli anni: Claudio d’Armiento, montatore cine-tv, manager; Barbara Frangi, manager; Olga Fiorini, imprenditrice, insegnante; Giulia Mafai, costumista, scenografa; Renato Bruson, baritono; Mauro Forghieri, progettista F1; Niki Davis, cantante; Gianfranco de Laurentiis, giornalista, conduttore tv; Diego Causero, arcivescovo; Pier Luigi Cignani, ex calciatore, allenatore; Piero Marini, arcivescovo; Franco Galletti, ex calciatore; Luciano Maciotta, ingegnere, artista spazialista.

Inoltre, compiono gli anni: Antonio Montagnino, politico; Carla Castellani, politica; Stefania Careddu, attrice; Flavio Pozzani, ex calciatore Alessandria; Paolo Bozzetto, pilota auto; Luciano Chiarugi, ex calciatore Fiorentina, Milan, allenatore; Renato Falcomer, ex calciatore; Massimo Mugnai, storico della filosofia, logico; Paolo Sollier, ex calciatore Perugia, Rimini, scrittore, allenatore, attivista; Fausto Bertoglio, ex ciclista; Manuela Dviri, scrittrice; Oreste Pivetta, giornalista, scrittore, critico letterario; Guido Galardi, politico.

Anche compleanno di: Alessandro Turini, ex calciatore; Antonietta Laterza, cantautrice, attrice; Salvatore Vozza, ex sindaco Castellammare di Stabia; Divo Vannucci, ex calciatore; Elisabetta Vignotto, ex calciatrice, dirigente; Giacomo de Angelis, politico; Stefano Sarcinelli, comico; Renzo Gobbo, ex calciatore Como, Messina, Venezia, allenatore; Marco Berti, tenore; Klaus Mayenza, regista, autore tv; Antonio Onorato, compositore, chitarrista; Luigi Rudilosso, pallamanista, allenatore; Mara Fullin, ex cestista, allenatrice; Gerardo Greco, giornalista; Marco Osio, ex calciatore Parma, Torino, allenatore.

Poi, compiono gli anni: Antonino Praticò, ex calciatore Vicenza, allenatore; Rosario Giuliani, sassofonista; Paolo Pierobon, attore; Massimo Righi, giornalista; Barbara Capponi, giornalista, conduttrice tv; Gianni Morbidelli, pilota auto; Antonio Tartaglia, ex bobbista; Stefania Belmondo, fondista; Andrea Paciotto, attore, regista; Andrea Paris, produttore cinema; Antonio Ferraro, pallavolista; Gianluigi Galli, pilota rally; Milo Vallone, regista, attore; Veronica Gervaso, giornalista, conduttrice tv; Roberto Recchioni, fumettista, scrittore; Federico Antinori, cestista, allenatore; Nedeljko Bajalica, fumettista; Emiliano Palmieri, compositore; Arnold Schwellensattl, ex calciatore, allenatore; Claudio d’Avascio, regista; Daniele Franceschini, ex calciatore Lazio, Chievo, Sampdoria, allenatore Italia under 18.

Infine, festeggiano il compleanno: Mario Yepes, ex calciatore, allenatore; Orlando Bloom, attore; Andrea Franco, scrittore; Roberto Magnani, ex calciatore, dirigente; Chiara Cassin, sincronetta; Simone Orlandini, regista, attore, sceneggiatore; Peppe Laurato, cabarettista, attore, comico; Massimo Mutarelli, ex calciatore Genoa, Palermo, Lazio, Bologna, Atalanta, allenatore; Pietro Gandolfi, scrittore; Riccardo Fraccaro, politico; Giovanni Visconti, ciclista; Wendy Siorpaes, ex sciatrice; Davide Grassi, calciatore; Daniel Oss, ciclista; Tomas Rincon, calciatore; Simone Cairoli, atleta; Mauro Fraresso, atleta; Vincenzo Fiorillo, calciatore, portiere Pescara; Lorenzo Panzini, cestista; Giulia Lotto, calciatrice; Stefano Sabelli, calciatore; Monica Lestini, pallavolista; Lucio Salafia, cestista; Monica Furlan, calciatrice; Jacopo Vedovato, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Claudio d’Armiento)