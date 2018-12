Buon compleanno Costantino Rocca, Edoardo Sylos Labini…

…Hans Berger, Nicoletta Favero, Ivan della Valle, Gabriella Vico, Andrea Moser, Francesca Calabrese, Federica Moroni, Gabriele Nelli, Franco Morbidelli…

Oggi 4 dicembre compiono gli anni: Alfredo Bordonali, ex calciatore; Alessandro Sassi, ex calciatore; Nicolò Simone, ex canottiere; Severino Morlin, pittore, scultore, ceramista; Renzo Barzizza, regista, montatore, produttore cinema; Mario Sica, diplomatico; Aldo Ciabatti, pittore, designer; Gianstefano Frigerio, politico; Giovanni Tonucci, arcivescovo; Piero Coccia, arcivescovo; Giuseppe Rundo, ex cestista; Hans Berger, politico; Fiorella Cagnoni, scrittrice; Alberto Campana, biologo, numismatico; Nico di Palo, chitarrista, cantante, compositore; Furio Fusi, ex atleta; Wilma Labate, regista, sceneggiatrice; Franco Maria Giuseppe Agnesi, vescovo; Luigi Binelli Mantelli, ammiraglio; Fulvio Zilioli, karateka; Pierino Gavazzi, ex ciclista, dirigente; Joanne Maria Pini, compositore; Vincenzo Spampinato, cantautore; Stefano de Matteis, antropologo, scrittore; Maurizio Bianchi, musicista, compositore.

Inoltre, compiono gli anni: Nicoletta Favero, politica; Mauro Tedeschini, giornalista; Stefano Arduini, linguista; Costantino Rocca, golfista; Donato Toma, politico; Domenico Pappaterra, politico; Antonio Rusconi, politico; Antonio Dipollina, giornalista; Daniele Bosone, medico, politico; Marco Lamperti, ex cestista; Federico Ghiotto, ex ciclista; Alessandro Volpi, politico; Diego Lama, scrittore; Antonio Tessariol, ex calciatore, allenatore; Maurizio Acerbo, politico; Lorenzo Scarafoni, ex calciatore, allenatore; Fabio de Gaspari, ex atleta; Paolo Mandelli, ex calciatore, allenatore; Massimo Morini, cantante, compositore, direttore d’orchestra; Rosario Pellecchia (Ross), dj, conduttore radio, giornalista; Alberto Corradi, fumettista, scrittore, saggista; Massimiliano Sirena, velista; Edoardo Sylos Labini, attore, politico, giornalista, editore; Massimiliano d’Ambrosio, cantautore; Ivan della Valle, politico; Federica Cerretti, cestista; Daniele Coro, compositore, paroliere, discografico; Massimiliano Eroli, nuotatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Riccardo Gaucci, ex giocatore calcio a 5; Claudia Pinna, atleta; Carmine Borrino, attore, drammaturgo, regista; Gianmaria dal Maistro, sciatore; Carmine Tarantino, allenatore calcio a 5; Tommaso Teruggia, hockeista; Mariangela (Mariangela Argentino), cantante, attrice; Ferdinando Sforzini, calciatore; Gabriella Vico, ex pallavolista; Andrea Moser, hockeista; Francesca Calabrese, attrice; Daniele Cavazzani, atleta; Federica Moroni, calciatrice; Francesca Mancarella, calciatrice; Gabriele Nelli, pallavolista; Franco Morbidelli, pilota moto; Alessandro Lever, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Edoardo Sylos Labini)