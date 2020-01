Buon compleanno Cristian Brocchi, Lucas Biglia…

…Gene Hackman, Liù Bosisio, Vanessa Redgrave, Roberto Tancredi, Sergio Cofferati, Marino Bartoletti, Antonio Caprarica, Susanna Messaggio…

Oggi 30 gennaio compiono gli anni: Ferdinando Carotenuto, pittore, scultore; Gene Hackman, attore; Lili Cerasoli, attrice; Francesco Mario Agnoli, magistrato, saggista; Giovanni Battista Re, cardinale; Liù Bosisio, attrice, doppiatrice, scrittrice; Renato Ghezze, ex giocatore di curling; Vanessa Redgrave, attrice; Boris Spasskij, scacchista; Ernesto Veronelli, tenore; Dick Cheney, ex vicepresidente Usa; Gianfranco Sarchi, ex calciatore Cremonese.

Inoltre, è il compleanno di: Camillo Gargano, ex velista; Gian Franco Gianotti, filologo; Leonardo Chiariglione, ingegnere, fondatore gruppo Mpeg; Wilma Roy (Calvi), cantante; Roberto Tancredi, ex calciatore Juventus, dirigente, allenatore; Michele Russo, vescovo; Paolo Benvenuti, regista, sceneggiatore, produttore; Gisella Giovenco, pittrice, stilista, pubblicista; Giorgio Boatti, giornalista, scrittore; Sergio Cofferati, sindacalista, politico; Marino Bartoletti, giornalista, conduttore tv; Augusto Scala, ex calciatore Atalanta; Donato Renzetti, direttore d’orchestra; Massimo Belli, attore, regista; Antonio Caprarica, giornalista, saggista; Phil Collins, cantautore, batterista, musicista.

Compleanno anche di: Mara Zampieri, soprano; Gian Piero Discepoli, ex calciatore, allenatore; Franca Lai, cantante; Gianni Garrucciu, giornalista; Nevio Orlandi, allenatore calcio; Angelo Bona, medico, psicoterapeuta; Paola Marchesin, costumista; Claudia Balboni, attrice, doppiatrice; Sergio Luzi, attore, doppiatore; Marco Solfrini, ex cestista, dirigente; Cosimo Bolognino, arbitro di calcio; Graziano Diana, regista, sceneggiatore; Alessandro Paganessi, ex ciclista; Giuseppe Ploner, ex fondista; Davide Tardozzi, ex pilota moto, dirigente; Giuseppe Ascareggi, pilota moto; Carlo Bui, poliziotto, criminologo.

Poi, compleanno di: Susanna Fassetta, attrice, doppiatrice; Abdallah II, re di Giordania; Francesco Cuccovillo, ex calciatore; Susanna Messaggio, personaggio tv, attrice; Susanna Padovani, ex cestista; Carlo d’Amore, scacchista; Claudio Palumbo, vescovo; Gustavo Tolotti, ex cestista; Giorgio Zanchini, giornalista; Mauro Roberto, ex calciatore; Felipe VI, re di Spagna; Flavio Anastasia, ex ciclista; Niccolò Bellagamba, giornalista; Marco Milesi, ex ciclista; Giulia Volpi, ex ginnasta, ballerina, coreografa; Giuseppina Castiello, politica.

Ancora, compleanno di: Barbara de Bortoli, attrice, doppiatrice; Alessandro Pedroni, ex calciatore Cremonese; Agostino Pantano, giornalista; Danilo Elia, scrittore; Marisa Passera, conduttrice radio tv; Lucio Parrillo, artista; Giacomo Galanda, cestista; Leondino Giombini, pallavolista; Luigi Sartor, ex calciatore Vicenza, Parma, Roma; Cristian Brocchi, ex calciatore Milan, Lazio, allenatore; Salvatore Davide Arena, militare; Laura Venturini, pallavolista; Federico Bollati, schermidore; Marco Quadrini, ex calciatore, dirigente; Davide Simoncelli, sciatore; Souleymane Diamoutene, calciatore ex Lecce; Luca Mattiucci, giornalista.

Infine, è il compleanno di: Lucas Biglia, calciatore; Dario Venitucci, calciatore Foggia; Alessandro Mocellin, giurista, linguista, traduttore; Valentina Baldelli, cestista; Michael Girasole, calciatore; Simone Lupinacci, doppiatore; Giacomo Nizzolo, ciclista; Luca Sbisa, hockeista; Diana Chihade, attrice; Veronica dell’Olio, cestista; Roberto Disma, attore, scrittore, drammaturgo; Andrea Galaverna, pallavolista; Martina Fusini, calciatrice; Christian Falocchi, atleta; Gianluca Grecchi, attore; Ivan Nagler, slittinista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Cristian Brocchi)