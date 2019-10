Buon compleanno Cristina Fanton, Federico Pizzarotti, Vladimir Putin…

…Piero Fassino, Lapo Elkann, Desmond Tutu, Dida, Laura Bignami, Giorgio Di Centa, Sergio Battelli, Amedeo Tessitori, Raffaella Barbieri…

Oggi 7 ottobre compiono gli anni: Marcello Abbado, pianista, compositore; Andreino Repetti, ex calciatore; Desmond Tutu, arcivescovo; Achille Baldini, ex calciatore; Cristina Fanton, attrice; Gianni Viazzi, pedagogista; Umberto Pizzi, fotografo; Antonino Valletta, politico; Sergio de Julio, politico; Angela Filipponio Tatarella, politica; Giancarlo Santi, regista; Guido Salvetti, musicologo, pianista; Gianfranco Tunis, politico; Amedeo Alpi, docente; Rosario Giorgio Costa, politico; Andrea Lo Vecchio, cantautore; Paola Penni, conduttrice tv, cantante, attrice; Silvano Faresin, architetto.

Inoltre compiono gli anni: Pier Gianni Prosperini, politico; Luigi Cocilovo, politico; Luca Novelli, scrittore, disegnatore, giornalista; Franco Vannini, ex calciatore, allenatore; Tilde Corsi, produttrice cinema; Gianandrea Gazzola, artista, designer, cabarettista; Piero Fassino, politico; Bruno Nobili, ex calciatore, allenatore; Edoardo Tortorici, archeologo; Giacomo Libera, ex calciatore, imprenditore; Ezio Galasso, ex calciatore; Hamza Piccardo, editore; Vladimir Putin, presidente Russia; Pina Rando, direttrice teatrale; Geppy Gleijeses, attore, drammaturgo, regista; Silvio Violante Iozzia, ex calciatore; Claudio Gugerotti, arcivescovo; Sergio La Stella, direttore d’orchestra, pianista; Bruno Serato, imprenditore, filantropo; Savino Cesario, chitarrista, conduttore radio; Gabriele Lanzi, politico; Marco Gobbetti, dirigente d’azienda; Loris Reggiani, pilota moto; Biagio Putignano, compositore; Giovanni Torri, politico.

Ancora, compiono gli anni: Delia Vaccarello, giornalista, scrittrice, attivista; Claudio Fazzone, politico, imprenditore; Diego Parassole, cabarettista; Stefania Patruno, attrice, doppiatrice; Marco Pozzi, regista; Nicola Roggero, giornalista, telecronista sportivo; Marco Apicella, pilota auto; Stefano Piani, fumettista, sceneggiatore; Marco Stradiotto, politico; Stefano Civeriati, ex calciatore, allenatore; Neffa (Giovanni Pellino), cantautore; Rosario Pergolizzi, ex calciatore, allenatore; Laura Bignami, politica; Francesco Buzzurro, chitarrista; Alessandro De Poli, ex calciatore, allenatore; Marco Lokar, ex cestista; Gianbattista Scugugia, ex calciatore; Aisha Cerami, attrice; Matteo Nucci, scrittore; Marcello Albino, ex calciatore; Danilo Moretti, illustratore; Giorgio Di Centa, fondista; Dida, ex portiere del Milan; Federico Pizzarotti, sindaco di Parma; Sasso Deidda, politico; Lapo Elkann, imprenditore; Pietro Piro, saggista; Fabio Vannoni, calciatore, allenatore; Paolo Bolpagni, storico dell’arte; Florian Ramoser, ex hockeista; Clarissa Claretti, ex atleta.

Infine, compiono gli anni: Alessandro Talotti, atleta; Sergio Battelli, politico; Francesca Tosto, calciatrice; Lorenzo De Angelis, doppiatore, attore; Marta Perego, giornalista, autrice e conduttrice tv; Simon Poulsen, calciatore; Mauro Santambrogio, ciclista; Giuseppe Sulfaro, attore; Daniele Meucci, atleta; Massimo de Luca, calciatore a 5; Fiore Manni, conduttrice tv, artista; Carolina Rey, attrice, conduttrice tv; Linda Cerruti, sincronetta; Cosimo Figliomeni, calciatore; Fabio Basile, judoka; Amedeo Tessitori, cestista; Raffaella Barbieri, calciatrice; Letizia Cicconcelli, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Cristina Fanton)