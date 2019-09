Buon compleanno Dario Argento, Sergio Rizzo, Giovanni Toti…

…Chiara Puri Purini, Nicola Piepoli, Riccardo del Turco, Renato Minore, Paola Perissi, Mario Tessuto, Luigi Cozzi, Linda Lanzillotta, Marco Franzelli, Edi Angelillo, Eva Grimaldi, Andrea Molino, Andrea Gibelli, Michele Bordo, Stefano Feltri, Michele dell’Orco, Carolina Balsanti, Federico Casarini, Daniel Fabris, Marco Santucci, Daniele Piller Roner…

Oggi 7 settembre compiono gli anni: Chiara Puri Purini, giornalista; Augusto Muscella, poeta, scrittore; Rossana Rory (Rossana Coppa), attrice; Giuliano Pontara, filosofo; Lamberto Mari, ex tuffatore; Luciana Vedovelli, attrice, scenografa; Nicola Piepoli, saggista, imprenditore, sondaggista; Virginio Gazzolo, attore, doppiatore; Marisa Gentilin, ex cestista; Mario Prestamburgo, politico, docente; Luigina Agostinelli, ex cestista; Riccardo del Turco, cantautore, musicista, discografico; Dario Argento, regista, sceneggiatore, produttore; Giovanni Antonucci, storico; Giuseppe Guerrini, vescovo; Giorgio Mondino, politico; Gianfranco de Marchi, ex calciatore; Sergio della Pergola, statistico, saggista; Gabriele Veneziano, fisico; Massimo Mirani, attore; Renato Minore, giornalista, scrittore, poeta; Paola Perissi, annunciatrice e conduttrice tv.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Tessuto, cantante; Michele Parrinello, fisico; Massimo Fecchi, disegnatore, fumettista; Luigi Cozzi, regista, sceneggiatore, scrittore; Aldo Gerbino, poeta; Linda Lanzillotta, politica, funzionaria; Sandro Boeri, giornalista; Lele Vianello, fumettista, illustratore; Salvatore Pennacchio, arcivescovo; Bruno Vicino, ex ciclista, dirigente; Enzo d’Alò, regista, sceneggiatore, musicista; Enrico Rondoni, giornalista; Ernesto Stajano, ex magistrato, avvocato, politico; Sergio Rendine, compositore; Paolo Gerometta, generale; Sergio Rizzo, giornalista, saggista; Guido Cappellini, pilota motonautico; Marco Franzelli, giornalista, telecronista sportivo; Piergiorgio Gay, regista, sceneggiatore; Luca Baraldi, dirigente sportivo, dirigente d’azienda.

Compleanno anche di: Roberto Bergamaschi, ex calciatore; Edi Angelillo, attrice, cantante; Sergio Colabona, regista, autore tv; Enrico Coletti, regista, sceneggiatore; Eva Grimaldi, attrice; Moreno Burattini, fumettista; Bunna (Vitale Bonino), cantante, chitarrista; Roberto Asquini, politico; Andrea Molino, giornalista, conduttore tv; Fabrizio Zilibotti, economista; Raffaele Biancucci, ex hockeista; Andrea Midena, attore, comico, autore tv; Davide Camarrone, scrittore, giornalista; Germano Tarricone, sceneggiatore, scrittore; Gioni Barbera, compositore, arrangiatore, pianista; Gianluca de Angelis, ex calciatore, allenatore; David Fiorentini, ex calciatore, allenatore; Andrea Gibelli, politico; Nicola Ulivieri, basso-baritono; Giuliana Fiorentino, giornalista; Michele Gelsi, ex calciatore, allenatore; Giovanni Toti, giornalista, politico; Melissa Pasquali, nuotatrice.

Infine, compiono gli anni: Corinne Bonuglia, ballerina; Michele Bordo, politico; Giuseppe di Grande, ex ciclista; Edoardo Camurri, conduttore tv, giornalista, scrittore; Laura Negrisoli, tennistavolista; Gabriele Cioffi, ex calciatore, allenatore; Antonio da Costa, cantante, arrangiatore; Elena Banfo, sciatrice; Michele Colacino, giocatore di football americano; Matteo Pesenti, ex pallavolista; Salvatore Coccoluto, scrittore, saggista, critico musicale; Claudio Ferrarese, ex calciatore, dirigente; Luca Nannipieri, critico d’arte, saggista; Francesco Capra, sollevatore; Filippo Masoni, ex cestista; Elya (Elya Zambolin), cantautore; Alessandro Caparco, calciatore; Stefano Feltri, giornalista, scrittore; Michele dell’Orco, politico; Carolina Balsanti, pallamanista; Federico Casarini, calciatore; Daniel Fabris, hockeista; Marco Santucci, pattinatore; Barbara Stuffer, ex saltatrice con sci; Filippo Ferrarini, rugbista; Daniele Piller Roner, biatleta; Marcello Esposito, calciatore a 5; Lisa Erba, calciatrice; Alberto Polo, pallavolista; Arturo Mariani, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giovanni Toti)