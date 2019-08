Buon compleanno Domenico Scilipoti, Giancarlo Abete, Nichi Vendola…

…Lucio Villari, Ugo Amaldi, Alex Zanotelli, Mauro Masi, Anna Maria Rizzoli, Flavio Oreglio, Riccardo Ruggiero, Giuseppe Pancaro, Loredana Lecciso, Claudia Mannino, Macaulay Culkin, Mattia Cassani, Paolo Facchinelli, Francesca Benolli…

Oggi 26 agosto compiono gli anni: Paola Gaiotti de Biase, politica; Giuseppe Nuoto, ex calciatore; Fausto Cereti, dirigente d’azienda; Gaetano Gorgoni, politico; Lucio Villari, storico; Gino Zappetti, ex calciatore; Ugo Amaldi, fisico; Antonio Vernole, dirigente sportivo; Marcello Avallone, regista, sceneggiatore; Fabio Bonini, ex calciatore; Marcello Gandini, designer; Primo Germano, ex calciatore; Ercole Spada, designer; Alex Zanotelli, religioso, presbitero, missionario; Sandro Iovino, attore, doppiatore; Fabio Sargentini, attore, regista, scrittore; Marcello Inghilesi, giornalista, scrittore, manager; Filippo Tasso, ex calciatore, allenatore; Claudio Pressich, ex calciatore; Raimondo Pasquino, rettore, politico; Aldo Ricci, sociologo, scrittore, pubblicista; Alessandro Carmelo Ruffinoni, vescovo; Willy Bertin, ex biatleta, fondista; Mario Colautti, ex calciatore, allenatore; Leo Callone, nuotatore; Gigio Morra, attore; Raffaele Trentini, ex calciatore; Giancarlo Zarfati, attore.

Inoltre, compleanno di: Alessandro Lazzarini, pilota moto; Francesco Sammarco, politico; Elidio de Paoli, politico; Carla Collicelli, sociologa, accademica; Luigi Lazzari, politico; Giancarlo Abete, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Renato Natale, medico, politico, attivista; Walter Pagliaro, regista teatrale; Domenico Antonio Basile, politico; Cosimo Dino-Guida, scrittore; Franco Zucca, attore, doppiatore; Mauro Masi, dirigente pubblico; Anna Maria Rizzoli, modella, attrice; Gabriella Belli, storica dell’arte; Carlo Ruta, giornalista, saggista; Lucia Fronza Crepaz, politica; Enrico Comba, antropologo, storico delle religioni; Guido Morra, paroliere; Patrizio Rispo, attore; Carlo Gambacorti-Passerini, ematologo, oncologo; Franco Giordano, politico; Luigi Magro, ex cestista; Alessandro Mannini, ex calciatore, allenatore; Domenico Scilipoti, politico; Maddalena Calia, politica; Giovanna Bianchi Clerici, giornalista, politica; Sebastiano Messina, giornalista, saggista.

Compleanno anche di: Flavio Oreglio, cabarettista, musicista, scrittore; Fiamma Satta, giornalista, scrittrice; Nichi Vendola, politico; Flora Graiff, disegnatrice, pittrice; Massimo Galli, ex cestista, allenatore; Diego Piacentini, dirigente d’azienda; Riccardo Ruggiero, dirigente d’azienda; Rosapaeda (Antonella di Domenico), cantante; Maria Teresa Bertuzzi, politica, insegnante; Marco Dorigo, scienziato; Toni Pandolfo, attore; Stefano Russo, vescovo; Umberto Lucentini, giornalista; Roberto Chierici, ex calciatore; Vito Miccolis, percussionista, conduttore radio, comico; Stefano Teso, ex cestista; Pascal Zullino, attore, sceneggiatore; Alessandra Cassioli, doppiatrice; Mario Più (Mario Piperno), dj; Andrea Zanoni, politico; Rosario Biondo, ex calciatore; Silvio Branco, ex pugile; Laura Bruschini, ex giocatrice di beach volley; Marco di Buono, conduttore tv, attore; Anna Stante, attrice; Ivano Codina, fumettista, illustratore; Guido Maria Brera, dirigente d’azienda, scrittore; Alessandra di Sanzo, attrice, doppiatrice; Mario Canu, fantino; Giuseppe Pancaro, ex calciatore, allenatore; Loredana Lecciso, showgirl; Fabrizio Patriarca, scrittore, saggista; Massimiliano Pisciotta, ex calciatore, allenatore; Pierpaolo Lauriola, cantautore, chitarrista.

Infine, festeggiano il compleanno: Simone Motta, calciatore, allenatore; Frank (Francesco Lotta), dj, conduttore radio, scrittore; Claudia Mannino, politica; Mas-T (Claudio Zagarini), rapper, regista, fotografo; Marianna Longa, fondista; Manuela Checchi, calciatrice; Macaulay Culkin, attore; Giorgio Poggi, velista; Angelo Iorio, calciatore; Marco Rizzo, hockeista; Mattia Cassani, calciatore; Alessandro Grande, regista, sceneggiatore; Manuel Mancini, calciatore; Stefania Filograsso, cestista; Simone Venier, canottiere; Marco Tricarico, ex schermidore; Davide Rigon, pilota auto; Maria Antonietta (Letizia Cesarini), cantautrice, musicista; Paolo Facchinelli, nuotatore; Elisa Gaspari, calciatrice; Francesca Benolli, ex ginnasta, allenatrice; Matteo Marconcini, judoka; Lorenzo Fontana, canottiere; Martina Zamboni, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Domenico Scilipoti)