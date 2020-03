Buon Compleanno Edin Dzeko, Trapattoni, Sydne Rome…

…Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Giuseppe Vessicchio, Marco Miccoli, Rob Lowe, Luca Volonté, Simona Vicari, Alberto Pomini, Alvaro Recoba, Emanuel Rivas, Paolo Sammarco, Davide Brivio, Marco Crimi, Pietro Pellegri…

Oggi 17 marzo compiono gli anni: Marco Ferrazzoli, giornalista; Franco Marchi, ex calciatore; Giorgio Donati, generale; Franco Fontana, partigiano; Mirella Uberti, attrice; Pina Bottin, attrice; Valerio Adami, pittore; Pietro Leonardo Andreucci, politico; Giovanni Trapattoni, ex calciatore Milan, allenatore; Norman Mozzato, attore, doppiatore, regista; Silvano Vincenzi, ex calciatore Parma, Venezia; Vittorio Vidotto, storico; Mario Zurlini, ex calciatore Parma, Napoli, Matera, allenatore; Antonio Saltini, giornalista, scrittore; Giuseppe Spalazzi, ex calciatore Bologna, Bari, Genoa; Roberto Speciale, generale, politico; Eros Baldissera, arabista; Claudio Carnieri, politico; Valerio Constantini, ex giocatore di curling.

Inoltre, compiono gli anni: Giselda Castrini, attrice; Giuseppe Filippi, vescovo; Elio Trifari, giornalista, scrittore; Sepp Kusstatscher, politico; Maria Stella Masocco, ex atleta; Giordano Conti, scrittore, politico; Gabriele Barbaro, ex atleta, dirigente; Alfio Caruso, scrittore; Patrizio Sandrelli, cantautore; Patrizia Toia, politica; Sydne Rome, attrice; Kurt Russell, attore; Giuseppe Torchio, politico; Alberto Cavalli, politico; Vittorio Fontanella, ex atleta; Nino Galloni, economista, scrittore; Angelo Frigoni, allenatore pallavolo, dirigente; Luigi Minchillo, ex pugile; Tommaso Ziliani, compositore, direttore di coro; Vincenzo Patania, allenatore calcio; Marina Arcangeli, cantante; Paolo di Giannantonio, giornalista, conduttore tv; Luca Francesconi, compositore, direttore d’orchestra; Fulvio Muzio, musicista, compositore, medico.

Poi, compleanno di: Giuseppe Vessicchio, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore; Maurizio Vitali, pilota moto; Armando Punzo, drammaturgo, regista; Giovanni Scalzo, schermidore; Carlo Rossi, scacchista; Pietro Scalia, montatore; Alessandro Fantozzi, ex cestista, allenatore; Marco Miccoli, politico; Derio Olivero, vescovo; Gianluca Medas, regista, scrittore, attore; Giampaolo Mosele, ex combinatista nordico; Roberto Certomà, attore, doppiatore; Massimo Piras, attore, cantante; Serenella Bianco, ex cestista; Rob Lowe, attore; Francesco Meoni, attore, doppiatore; Eugenio Sgarbossa, ex calciatore Alessandria, Monopoli, Reggiana, allenatore.

Compiono gli anni anche: Pasquale del Vecchio, fumettista; Luciano Melchionna, drammaturgo, sceneggiatore, attore; Alessandra de Stefano, conduttrice tv, giornalista, scrittrice; Maurizio Laureri, ex calciatore Monza, Bari, Mantova; Mario Rinaldi, pilota moto; Luca Volonté, politico; Mariano Baino, regista, sceneggiatore; Simona Vicari, politica; Kurt Brugger, ex slittinista; Paola Palma, compositrice, direttrice d’orchestra; Carlo Carcano, compositore, arrangiatore, discografico; Giampiero de Carli, rugbista, allenatore; Tommaso Casigliani, discografico, musicista; Francesco Galeoto, ex calciatore Palermo, Treviso, Messina, Crotone; Francesco Maino, scrittore, avvocato; Alessio Chiodi, pilota moto; Dario Ricci, giornalista; Simone Spada, regista; Maddalena Maggi, attrice, regista; Andrea Ostellari, avvocato, politico; Vito Lasalandra, ex calciatore, allenatore; Dario Faini, pianista, paroliere, compositore.

Ancora, compleanno di: Alvaro Recoba, ex calciatore ex Inter; Annalisa Ceresa, sciatrice; Alessandro Mari, scrittore, traduttore, conduttore tv; Luigi Sannino, astronomo; Alberto Pomini, calciatore; Steven Bortolussi, rugbista; Maria Poiani Panigati, nuotatrice; Michele Scarica, nuotatore; Stefano Mancinelli, cestista; Matteo Paro, ex calciatore; Emanuel Rivas, calciatore; Paolo Sammarco, calciatore; Roberto Tardito, musicista, cantautore, biografo.

Infine, compiono gli anni: Loredana Calogero, calciatrice; Dario Cataldo, ciclista; Edin Dzeko, calciatore Roma; Elena Gemo, nuotatrice; Emilia Bove, cestista; Davide Brivio, calciatore; Renzo Rubino, cantautore; Luca Castiglia, calciatore; Francesca Dego, violinista; Michele Liva, ex saltatore sci; Xavier Chevrier, atleta; Marco Crimi, calciatore; Paola Guarneri, schermitrice; Matteo Bianchetti, calciatore; Caterina Dotto, cestista; Francesca Dotto, cestista; Ilaria Titone, triatleta; Ivan Provedel, calciatore; Arturo Calabresi, calciatore; Elena Pietrini, pallavolista; Pietro Pellegri, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Edin Dzeko)