Buon compleanno Edward Luttwak, Platinette, Mino Raiola…

Oggi 4 novembre compiono gli anni: Giuseppe Vignolo, politico; Valeriano Falsini, ex ciclista; Riccardo Ehrman, giornalista (muro di Berlino); Vittorio Congia, attore, doppiatore; Ferruccio dalla Torre, bobbista; Erminia Ferrari, modella; Carlo Lorenzetti, scultore; Pio Vittorio Vigo, arcivescovo; Romano Forin, ex calciatore; Giulia Perugini, atleta; Romano Voltolina, ex calciatore; Vittorino Mantovani, ex calciatore; Nuccia Cardinali, cantante, attrice; Salvatore Morale, ex atleta, dirigente; Alfredo Paolicchi, ex calciatore; Achille Bonito Oliva, critico d’arte; Giancarlo Ferrando, direttore fotografia; Renzo Zaffinetti, ex hockeista; Cristina Gaioni, attrice; Giacomo Contri, medico, psicanalista; Luciano Pacomio, vescovo; Giancarlo Peris, ex atleta.

Inoltre, compiono gli anni: Edward Luttwak, economista, politologo, saggista; Vittorio de Bisogno, attore; Irlando Danieli, compositore, librettista, docente; Anna Maria Pedrazzi, politica; Rosario Lo Bello, ex arbitro, dirigente sportivo; Laura de Fusco, pianista; Laura Bush, ex first lady Usa; Giuseppe Sergi, storico; Luciana Serra, soprano; Danila Comastri Montanari, scrittrice; Renato Franceschi, hockeista; Rocco Maggi, politico; Vittorio de Scalzi, cantante, musicista; Giacomo Stella, psicologo; Giuseppe Valà, ex calciatore; Traian Basescu, ex presidente Romania; Carlo Fugazza, karateka; Walter Nicoletti, allenatore calcio; Franco Mezzena, violinista, direttore d’orchestra; Jacques Villeneuve sr, pilota automobilista; Carlo Mancini, conduttore radio; Caterina Costantini, attrice; Platinette (Maurizio Coruzzi), conduttore radio tv, attore.

Ancora, compleanno di: Mauro Meacci, abate; Renzo Tombolato, ex cestista; Marco Aime, antropologo; Giovanni Re, ex calciatore, allenatore; Filippo Saltamartini, politico; Carlo Bosi, tenore; Marina Suma, attrice; Giampiero Ticchi, allenatore basket; Carlo Zampa, giornalista; Pietro Armenise, ex calciatore, allenatore; Carlo de Blasio, giornalista; Maurizio Casagrande, attore, regista, sceneggiatore; Andrea Fornili, chitarrista; Ralph Macchio, attore, regista; Pietro Bontempo, attore, doppiatore; Mario Rivera, bassista, chitarrista, attore; Roberto Alesse, giurista; Sandrone Dazieri, scrittore, sceneggiatore; Antonio Massarutto, economista; Luca della Bianca, attore, scrittore; Franco Properzi, rugbista, allenatore; Alessandro Fantini, clarinettista; Daniele Gaglianone, regista; Mino Raiola, procuratore sportivo.

Infine, festeggiano il compleanno: Alberto Rivolta, ex calciatore; Andrea Sardini, ex calciatore, allenatore; Andrea Bartolini, pilota moto; Luigi Dallai, politico; Marco Marra, autore e conduttore tv; Diana Bianchedi, schermitrice, dirigente; Stefania Petyx, personaggio tv; Stefania Bianchini, pugile; Luis Figo, ex calciatore, dirigente; Pino Torcasio, attore; Nicola Vizzoni, atleta; Paolo Coppola, politico; Annamaria Giacometti, schermitrice; Giuliana Campanella, ex rugbista, allenatrice, dirigente; Romina Masolini, snowboarder; Giovanni Raineri, rugbista, allenatore; Christian Stelluti, attore, ballerino; Massimo Bertacci, cantante; Francesco Testi, attore; Valeria Solarino, attrice; Lorenzo Alfonsi, pilota moto; Michele Maganza, attore; Michela Cobisi, ex pattinatrice; Angelo Campolo, attore; Marco Drago, astrofisico; Maria Diletta Veronese, ex rugbista; Giuseppe Pugliese, calciatore; Valentina Parasecolo, giornalista; Giulia Conti, velista; Carlo Sciaccaluga, regista, attore, traduttore; Gemitaiz (Davide de Luca), rapper; Paola Montanaro, cestista; Rachele Bruni, nuotatrice; Camilla Patriarca, ginnasta; Matteo Restivo, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Platinette)