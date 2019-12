Buon compleanno Edwige Fenech, Emma Marcegaglia…

…Alessandro Pigliacampo, Anna Maria Ackermann, Luciano Rondinella, Anthony Fauci, Franco Panizza, Francesco Saverio Romano, Francantonio Genovese, Ed Miliband, Ricky Martin, Nazzareno Pilozzi, Irene Fornaciari, Luca Sannino, Alex Giorgetti…

Oggi 24 dicembre compiono gli anni: Alessandro Pigliacampo, manager; Maurizio Mattioli, editore; Anna Maria Ackermann, attrice; Antonio Boyer, baritono; Giosetta Fioroni, pittrice; Luciano Rondinella, cantante, attore; Ettore Frangipane, giornalista, scrittore, disegnatore; Mario Domenico Gerolimetto, dirigente d’azienda, politico; Natalino Gatti, politico; Amedeo Bellini, architetto, storico architettura; Anthony Fauci, immunologo; Ugo Tomeazzi, ex calciatore Inter, Torino, Napoli, Mantova, allenatore; Giorgio Giovannini, magistrato; Antonio La Forgia, politico; Luca Lombardi, compositore; Vincenzo Proietti Farinelli, ex calciatore Lazio, allenatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Vittorio Giardino, fumettista; Edwige Fenech, attrice, produttrice, conduttrice tv; Paola Mattioli, fotografa; Antonino Caruso, politico, avvocato; Lucilla Galeazzi, cantautrice; Salvatore Jacolino, ex calciatore Juventus, Piacenza, Brescia, Ternana, Spal, allenatore; Ileana Ongar, ex atleta; Fausto Terenzi, conduttore radio; Renato Moro, storico; Bruno Cipolla, canottiere; Vincenzo Patanè, giornalista, critico cinema; Marco Giusti, critico cinema, saggista, autore tv; Cesare Accetta, direttore fotografia; Pino de Vittorio, cantante, attore, sopranista; Patrizia Loreti, attrice; Oriano Giovanelli, politico; Alfredo Luis Somoza, giornalista, scrittore; Carmen Failla, direttrice d’orchestra, compositrice; Emanuela da Ros, giornalista, scrittrice; Franco Panizza, politico; Angelo Scuri, schermidore; Luciano Bruni, ex calciatore Fiorentina, Pistoiese, Reggiana, Verona, allenatore.

Anche compleanno di: Mimì Ciaramella, batterista; Enrico Rimoldi, regista; Antonello Iannarilli, politico; Marco Pecoraro Scanio, ex calciatore Avellino, Salernitana, Genoa, Cagliari, dirigente, politico; Marco Enrico Ricotti, ingegnere; Francesco Saverio Romano, politico; Emma Marcegaglia, imprenditrice, presidente Eni; Ferdinando Maddaloni, attore, scrittore; Max Manzo, pilota moto; Francantonio Genovese, avvocato, politico; Stefano Bellani, comico, cabarettista; Silvia Fiorini, ex calciatrice; Ed Miliband, ex capo del partito laborista britannico; Nazzareno Pilozzi, politico; Ricky Martin, cantante; Giancarlo Marinelli, scrittore, regista, sceneggiatore; Daniela Colaiacomo, schermitrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Francesca Martinez, attrice, modella; Claudia Corsini, pentatleta; Carlalberto Ludi, ex calciatore, dirigente; Irene Fornaciari, cantante; Erik Umberto Pretto, politico; Teresa Frassinetti, ex pallanotista, dirigente; Ilenia Pastorelli, attrice; Luca Sannino, attore; Alex Giorgetti, pallanotista; Desirée Righi, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Edwige Fenech)