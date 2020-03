Buon compleanno Elena Bonelli, Simonetta Ragionieri…

…Eugenio Bennato, Maria Doris, Franca Leosini, Teresa Berganza, Mario Canzio, Mariano Crociata, Isabelle Huppert, Pietro Liuzzi, Ruben Buriani, Antonio di Bella, Marco Tarquinio, Massimo Tecca, Carlo Verna, Roberto Galia, Flavia Fortunato…

Oggi 16 marzo compiono gli anni: Simonetta Ragionieri, manager; Renato Guarini, statistico; Maria Doris, cantante; Mario Chella, politico; Franca Leosini, giornalista, conduttrice tv; Teresa Berganza, mezzosoprano; Lorenzo Chiarinelli, vescovo; Mauro de Grassi, ex calciatore; Salvatore di Cristina, arcivescovo; Gianfranco Clerici, ex calciatore Lucchese, Messina, Reggina; Bruno Boero, allenatore pallacanestro.

Inoltre, festeggiano: Giuseppe Nisticò, politico; Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo; Michele Cossyro, scultore, pittore, ceramista; Franz Prati, architetto; Angela Maria Bottari, politica; Virgilio Pante, vescovo; Ivan Romanzini, ex calciatore Verbania, Taranto, allenatore; Mario Canzio, economista, ex ragioniere dello Stato; Andrea Viotti, costumista, storico, scenografo; Eugenio Bennato, cantautore; Alfonso Marini, storico; Giacomo Perego, ex calciatore Udinese, Padova; Maurizio Fabrizio, compositore, cantante; Mariano Crociata, vescovo; Pietro Fornaciari, attore; Isabelle Huppert, attrice; Maria Rita Lorenzetti, politica.

Poi, compleanno di: Enzo Bucchioni, giornalista; Giuseppe Gallo, artista; Pietro Liuzzi, politico; Roberto Mazzucato, ex atleta; Ruben Buriani, ex calciatore Milan; Rudy Salvagnini, fumettista, scrittore; Antonio di Bella, giornalista; Stefano Onofri, attore, doppiatore, regista; Paolo Biancardi, ex calciatore Brescia; Mario Michelangeli, politico; Marco Rancati, cantante; Elena Bonelli, attrice, cantante; Vincenzo Lamia Caputo, ex calciatore Palermo, Padova, Spal; Mario Parente, militare; Marco Tarquinio, giornalista, direttore di Avvenire; Massimo Tecca, giornalista Sky; Carlo Verna, giornalista Rai; Gianpiero Vincenzo, scrittore, critico d’arte, sociologo; Iaia Forte, attrice; Roberto Galia, ex calciatore Sampdoria, Verona, Juventus, allenatore.

Festeggiano anche: Emilio Zucchi, poeta, critico letterario, giornalista; Flavia Fortunato, cantante, conduttrice tv e radio; Mauro Gianetti, ex ciclista, dirigente; Enrico Dindo, violoncellista, direttore d’orchestra; Francesco Sferra, indologo; Catarina Pollini, ex cestista, allenatrice; Andrea Cagnetti, orafo, designer, scultore; Antonio Preziosi, giornalista, scrittore; Luisella Bisello, ex tuffatrice; Cristiano Giaretta, ex calciatore, dirigente; Tommaso Maurizi, ex calciatore, ex calciatore a 5, dirigente; Lucia Goracci, giornalista; Tonhi Terenzi, schermidore; Nicola Brischigiaro, apneista; Roberto Fazzi, ex cestista; Marco Fenoglio, allenatore di pallavolo; Pierangelo Fornaro, chitarrista, compositore; Luigi Pagana, ex calciatore a 5, allenatore; Guerino Testa, politico; Gianmario Verona, economista, accademico; Luca Pedersoli, pilota rally; Carlo Mornati, ex canottiere; Luca Raimondo, fumettista; Massimo Pecorari, pallavolista; Federica Bomba, doppiatrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Marilena Parenti, politica; Fabio Pizzolato, ex atleta; Luigi Libra, cantautore; Paolo Strescino, politico; Massimo di Benedetto, doppiatore; Dino Fava Passaro, calciatore; Manuela Levorato, ex atleta; Matteo Oleotto, attore, regista; Giovanni Pantaleoni, ex giocatore di baseball; Simone Sanna, pilota moto; Flavio Pistilli, attore; Luca Tencati, ex pallavolista; Stefano Zacchiroli, programmatore; Emma Pezzedi, ex sciatrice; Raffaele Simone Quintieri, calciatore; Noemi Smorra, cantante, attrice; Elisa Camporese, calciatrice; Entics (Cristiano Zuncheddu), cantante; Lucia Crisanti, pallavolista; Scarda (Domenico Scardamaglio), cantautore; Valerio Aspromonte, schermidore; Valentina Moscatt, judoka; Giulia Princerato, pallavolista; Enrico Cester, pallavolista; Giulia Gatti, cestista; Pamela Gueli, calciatrice, calciatrice a 5, cantante; Pasquale Paolisso, ex cestista; Carlo Pinsoglio, calciatore; Matteo Mulas, canottiere; Daniele Ferrazza, giocatore di curling; Davide Re, atleta; Alessio Vita, calciatore; Michele Somma, calciatore; Cecilia Zandalasini, cestista; Linda Meotti, arti marziali.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Elena Bonelli)