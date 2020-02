Buon compleanno Elisabetta Gregoraci, Rino Barillari…

…Emmanuele Milano, Andrea Orlando, Nick Nolte, Rosario Crocetta, Eduardo de Crescenzo, Sergio Divina, Giuseppe Pillon, Mauricio Macri, Domenico Procacci, Rosanna Filippin, Luigi Zingales, Vito Rosario Petrocelli, Ousmane Dabo, Carolina Kostner, Roberto Soriano…

Oggi 8 febbraio compiono gli anni: Emerico Giachery, scrittore, saggista; Oscar Rizzato, arcivescovo; Emmanuele Milano, giornalista, dirigente d’azienda; Gino Marturano, attore; Angelo Vanzin, ex canottiere; Nando Barchiesi, ex calciatore; Antonio Congiu, ex calciatore Cagliari, allenatore; Bruno Bianchi, ex atleta; Giacinto Boldrini, politico; Luigi Mezzanotte, attore; Giorgio Oppi, politico; Nick Nolte, attore; Carlo Volpi, ex calciatore Reggiana, Mantova, Brescia, Parma; Domenico Angelo Scotti, vescovo; Vittorio Marsiglia, attore; Kirk Morris, attore, culturista; Rino Barillari, fotografo; Luigi Giannini, ex calciatore Novara.

Inoltre, è il compleanno di: Aurelio Galli, ex calciatore Bari; Marino Zanatta, ex cestista, dirigente; Claudio Grotto, imprenditore; Fabio Trioli, cantante; Nicola Fusaro, ex calciatore Varese, Catania; Rosario Crocetta, ex presidente regione Sicilia; Eduardo de Crescenzo, cantautore, musicista; Lino Duilio, politico; Eugenio Gamba, ex calciatore Monza; Salvatore Lauro, politico; Daniele Segre, regista; Bruno Mariani, chitarrista, compositore; Geremia Giroldi, ex cestista, dirigente; Sergio Divina, politico; Alessandro Fo, poeta, latinista; John Grisham, scrittore; Stefano Bastianoni, politico; Giuseppe Pillon, ex calciatore Padova, Spezia, allenatore.

E’ il compleanno anche di: Nunzio Francesco Testa, politico; Sante Crepaldi, ex calciatore; Massimo de Stefanis, ex calciatore Palermo, Perugia, allenatore; Cataldo Innato, karateka, maestro; Marco Aleotti, regista; Valentino Battisti, ex cestista; Enrico Forti, ex velista, produttore tv; Orfeo Goracci, politico; Mauricio Macri, presidente Argentina; Claudio Maniago, vescovo; Massimo Marino, conduttore tv, attore; Domenico Procacci, produttore cinema; Nunziata Serradimigni, ex cestista; Mariano Coccia, ex calciatore Sambenedettese, Barletta, allenatore; Rosanna Filippin, politica, avvocata.

Festeggiano poi il compleanno: Gianpaolo Vallardi, imprenditore, politico; Luigi Zingales, economista; Nicola Farron, attore; Vito Rosario Petrocelli, politico; Pino Pace, scrittore; Alberto Cottica, fisarmonicista, economista; Giampiero Valsania, ex pallavolista; Luca Marcato, ex calciatore Ascoli, Livorno, allenatore; Lorenzo Minotti, ex calciatore Parma, dirigente; Massimo Antonelli, ex giocatore di curling, dirigente; Marco Cravero, chitarrista; Andrea Orlando, ministro della Giustizia; Marco Villa, ex ciclista; Antonio Cericola, compositore, direttore d’orchestra; Barbara Cola, cantante; Emiliano de Juliis, ex calciatore Pescara, Avellino, Nocerina, allenatore.

Infine, compleanno di: Francesca Touré, cantante; Marina Pellizzer, ex calciatrice, allenatrice; Gianluca Colonnello, ex calciatore Pescara, Perugia, Lecce, allenatore; Ulisse Lendaro, attore, regista, produttore; Rosario di Rosa, pianista, compositore; Rossana Giacalone, attrice; Patrizia Panico, calciatrice; Ousmane Dabo, ex calciatore Atalanta, Lazio; Salvatore Greco, politico, avvocato; Florian Planker, hockeista; Paolo Perazzani, batterista; Massimiliano Virgilio, scrittore; Marco Esposito, ex calciatore Bari; Elisabetta Gregoraci, showgirl, modella; Emanuele Birarelli, pallavolista; Chiara Borgogno, pallavolista; Rudy Goldin, nuotatore; Niccolò Torielli, conduttore tv e radio; Dario Chiazzolino, chitarrista; Carolina Kostner, pattinatrice su ghiaccio; Jacopo Ravasi, calciatore; Giacomo di Donato, ex calciatore; Ilaria Leoni, calciatrice; Enrica Pavia, cestista; Diana del Bufalo, cantautrice, attrice, conduttrice; Roberto Soriano, calciatore; Stefano Beltrame, calciatore; Mattia Bellini, rugbista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Elisabetta Gregoraci)