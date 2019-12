Buon compleanno Elisabetta Picchi, Carla Bruni, Morgan…

Oggi 23 dicembre compiono gli anni: Elisabetta Picchi, manager; Gino Todisco, letterato, filologo, linguista; Luigi Frigerio, ex calciatore; Maria Tipo, pianista; Francesco Bizzai, ex calciatore; Akihito, imperatore del Giappone; Silvano Micele, politico; Franco Zaglio, ex calciatore Lazio, Roma, Inter, allenatore; Giacomo Aimoni, saltatore con sci; Luca Giurato, giornalista, conduttore tv; Alberto Novelli, ex calciatore, allenatore; Guerrino Maculan, cuoco; Natale Massara, sassofonista, arrangiatore; Gianni Ambrosio, vescovo; Michele Ventura, politico; Maurizio Amati, produttore cinema; Wesley Clark, generale; Paolo Lombardi, attore doppiatore.

Inoltre, compiono gli anni: Isabella Seràgnoli, imprenditrice; Rosalba Grottesi, attrice; Toni Visentini, giornalista; Egidio Bisol, vescovo; Maurizio Basile, dirigente d’azienda; Nevio Favaro, ex calciatore, portiere Fiorentina, Napoli, Genoa; Corrado Pizziolo, vescovo; Ugo Zampetti, segretario generale camera deputati; Vicente del Bosque, ex calciatore, ex ct nazionale Spagna; Alberto Carpinteri, ingegnere; Francesco M. Cataluccio, scrittore, saggista; Salvatore Garritano, ex calciatore; Graziano Cesari, ex arbitro di calcio, opinionista tv; Filippo Porcelli, scrittore, autore tv, regista; Carola Stagnaro, attrice; Stefano Bicocchi (Vito), attore; Gaetano Gebbia, allenatore pallacanestro; Marcello Lo Giudice, pittore; Emanuele Barresi, attore; Vittorio Guerrieri, attore, doppiatore; Gaia Bastreghi, doppiatrice.

Anche compleanno di: Roberto Cingolani, scienziato; Giorgio Fede, politico; Laura Rangoni, scrittrice, giornalista; Luigi Sardiello, regista, sceneggiatore; Aldo di Biagio, politico, imprenditore; Pierluigi Peracchini, politico; Andrea Ricci, politico; Gino Lettieri, ex calciatore, allenatore; Stefania Orlando, conduttrice tv, cantautrice; Carla Bruni, ex modella, cantautrice, attrice, consorte di Sarkozy; Vincenzo Cavazzana, allenatore basket; Gai Mattiolo, stilista; Daniele Trinchero, ingegnere, scienziato; Patrizio Cigliano, attore, doppiatore, regista teatro; Alessandro Calza, attore, modello, sceneggiatore; Luciano Scarpa, attore; Fabio Spagnoli, ex cestista; Riccardo Castagna, ex calciatore, allenatore; Morgan (Marco Castoldi), cantautore, polistrumentista; Guglielmo Arena, allenatore di calcio; Alfio Consoli, cantautore, musicista; Max Gelsi, bassista; Daniele Mondello, disc jockey.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano Bonetti, pilota moto; Riccardo Marchesi, allenatore pallavolo; Matteo Taranto, attore, regista; Fabio Marchese Ragona, giornalista; Andrea Appino, cantautore, chitarrista, discografico; Stefano Garzon, calciatore, ex Chievo e Verona; Belsy (Demetz), cantante; Marco Beltrame, ex saltatore con sci; Pietro Zammuto, calciatore; Tommaso Bellazzini, calciatore; Robert Antonioli, scialpinista; Stefania Favole, calciatrice; Lele (Raffaele Esposito), cantautore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Carla Bruni)