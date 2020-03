Buon compleanno Emanuele Macaluso, Tullio Solenghi…

…Angiolo Bandinelli, Mario Orfeo, Salvatore Sciascia, Luisa de Santis, Massimo Villone, Franco Mussida, Ennio Coltorti, Gianni Barbacetto, Paolo Belli, Ignazio Abrignani, Matthew Broderick, Vinicio Peluffo, Alena Seredova, Daniele del Grosso, Ronaldinho, Maria Elena Camerin, Guillermo Rodriguez…

Oggi 21 marzo compiono gli anni: Emanuele Macaluso, politico, sindacalista, giornalista; Angiolo Bandinelli, storico, politico; Giulio Paradisi, attore, regista; Beniamino Cancian, ex calciatore Torino, Mantova, allenatore; Lamberto Maffei, medico, ex presidente Accademia Lincei; Severino Cannelonga, politico; Marino Masè, attore; Savino Melillo, avvocato, politico; Alberto Bazzarini, ex calciatore Trani, Jesi, allenatore; Fausto Cercignani, filologo, critico letterario, poeta; Mauro Pesce, biblista, storico.

Inoltre, compiono gli anni: Alessandro Portelli, storico, critico musicale; Salvatore Sciascia, politico; Timothy Dalton, attore; Bruno Platter, abate, teologo; Massimo Villone, politico; Fabrizio Ferretti, cantante; Vincenzo Sica, politico; Alberto Perino, attivista; Aldo de Martino, attore, cabarettista; Eugenio Fumagalli, ex calciatore Avellino, Foggia; Franco Mussida, chitarrista, compositore, cantante (Pfm); Roberto Poppi, storico, critico cinema; Maria Elena Stasi, politica, prefetta; Giovanni Brutto, ex calciatore Potenza, Novara, Ternana; Tullio Solenghi, attore, doppiatore, regista; Ennio Coltorti, attore, doppiatore, regista; Marianna Li Calzi, magistrata, politica.

Poi, compleanno di: Antonio La Palma, ex calciatore Napoli, Lecce, allenatore; Giovanni Ragone, sociologo; Carlo Actis Dato, sassofonista, compositore; Gianni Barbacetto, giornalista, scrittore; Riccardo Bertoncelli, critico musicale, scrittore; Beppe Crovella, compositore, tastierista, discografico; Francesco Banti, cantante; Anita di Giuseppe, politica; Pasquale Preziosa, generale; Giacinto Russo, politico; Giovanni Talami, ex calciatore Cremonese, Sampdoria, allenatore; Augusto Grandi, giornalista, scrittore; Mauro Malavasi, musicista, scrittore, arrangiatore; Ignazio Abrignani, politico, avvocato; Eugenio d’Orsi, politico.

Ancora, compleanno di: Gary Oldman, attore, sceneggiatore, produttore; Roberto Manzi, schermidore; Albrecht Plangger, politico; Raffaele Jerusalmi, dirigente d’azienda; Paolo Belli, cantante, musicista, conduttore tv; Matthew Broderick, attore; Luciano Malaman, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Ferrandino, politico; Alessandro Rossetto, regista, sceneggiatore, produttore; Giancarlo Toniutti, musicista, compositore; Laura Vaccaro, magistrata; Angelo Veccia, baritono; Giovanni Alberti, matematico; Maurizio Neri, ex calciatore Brescia, Pisa, Reggiana, allenatore; Mario Orfeo, giornalista; Marco Salom, regista, produttore, compositore; Pio Stefanini, musicista, discografico; Francesco d’Aniello, tiratore; Paolo Gauna, odinista.

Festeggiano anche: Massimo Apollonio, ex ciclista; Fabiana Comin, ex calciatrice, allenatrice; Alex Visentin, ex calciatore Rimini, Reggina, allenatore; Domenico Nordio, violinista; Vinicio Peluffo, politico; Francesco Pisilli, ex tennista; Francesco Lollobrigida, politico; Cristina Marocco, attrice, cantante; Cristian Zanzi, arbitro di calcio; Mario Lemme, ex calciatore Fidelis Andria, Fermana, allenatore; Raffaella Zardo, conduttrice tv, attrice; Mirko Petrini, attore; Samuele Bertinelli, politico; Sara Morganti, cavallerizza; Bruno Cirillo, ex calciatore, procuratore; Jerry Rinoldo, pallavolista; Nicola Gavazzi, ex ciclista; Alena Seredova, showgirl, attrice, dirigente sportiva, modella; Davide degli Esposti, pilota moto; Ronaldinho, ex calciatore.

Infine, compleanno di: Daniele del Grosso, politico; Maria Elena Camerin, tennista; Simone Sala, pianista; Jean-François Montauriol, rugbista; Romeo Papini, calciatore; Gennaro Troianello, calciatore; Giovanni Block, cantautore, flautista, compositore, discografico; Giulia Gianesini, sciatrice; Guillermo Rodriguez, calciatore; Giulia Arcioni, atleta; Sara Magnaguagno, calciatrice; Mirko Palazzi, calciatore; Leonardo Gottardo, atleta; Jessica Paoletta, atleta; Cristiano Caccamo, attore; Francesco Cicchella, attore, comico; Fabio Baraldi, pallanotista, dirigente; Giacomo Sanguinetti, cestista; Giuditta Schiavo, calciatrice; Antoine Griezmann, calciatore; Anastasia Kuzmina, ballerina; Daniel Frank, hockeista; Emma Errico, calciatrice; Alberto di Folco, pilota auto; Giovanni Veronesi, cestista; Aurora de Sanctis, calciatrice; Riccardo Rossi, pilota moto; Elisa Iorio, ginnasta; Sacha Casiraghi di Monaco.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Tullio Solenghi)