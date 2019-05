Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli…

…Pippo Santonastaso, Peppino Gagliardi, Flavio Bucci, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto…

Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Giuseppe Giorgino, ex calciatore; Sergio Asti, architetto, designer; Pietro Galletto, scrittore; Giuliano Piovanelli, ex calciatore, allenatore; Pippo Santonastaso, attore; Enrico Salza, imprenditore, banchiere; Alessandro Figà Talamanca, matematico; Peppino Gagliardi, cantante; Gian Giacomo Migone, politico; Giampaolo Pozzo, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Todescan, filosofo, giurista; Vittorio Visini, ex atleta; Gianni Balugani, ex calciatore, allenatore; Flavio Bucci, attore, doppiatore, produttore; Umberto Napolitano, cantautore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Nerina Dirindin, politica; Federico Saccardin, sindacalista, politico; Roberto Wirth, imprenditore; Patti d’Arbanville, attrice, modella; Valeriano Prestanti, ex calciatore, dirigente; Steve della Casa, critico cinematografico, direttore artistico; Francesco Moraglia, patriarca di Venezia; Daniel Passarella, ex calciatore, allenatore, dirigente; Gigi Cifarelli, chitarrista, cantante; Toni Malco, cantautore, conduttore radio, attore; Antonio Malerba, politico; Enrico Giacovelli, critico cinema, giornalista; Renato Marangoni, vescovo; Giovanni Bocco, giornalista, scrittore; Gianni Ansaldi, attore, fotografo; Manuela Blanchard, conduttrice tv; Innocenzo Leontini, politico; Nando Pagnoncelli, sondaggista; Giuseppe d’Amato, giornalista, storico, scrittore; Fabio Zeppetella, chitarrista; Miani (Giovanni Miani), cantante.

Compleanno anche di: Ricardo Antonio Merlo, politico, accademico, giornalista; Livio Zerbini, storico, archeologo; Manuel Frattini, attore, danzatore, cantante; Elisabetta Cesarini, ex cestista; Claudio Longhi, direttore artistico, regista; Teresa Marzia, fumettista; Danilo Coppola, imprenditore; Vincenzo Beretta, fumettista; Fulvio Martusciello, politico; Maurizio Franzone, ex calciatore; Gianluca Paparesta, ex arbitro di calcio, politico, dirigente sportivo, opinionista tv; Giuseppe Antonelli, linguista; Stefano Baldini, ex atleta; Marco Cappato, politico; Alessandro Forlani, scrittore; Alessandro Gariazzo, chitarrista, cantante; Francesco Bianconi, cantautore, scrittore; Germano d’Abramo, matematico, fisico; Maura Genovesi, tiratrice; Saadi Gheddafi, imprenditore, ex calciatore; Maurizio Lorenzi, scrittore, poliziotto; Marco Meoni, ex pallavolista.

Poi, compiono gli anni: Christian Riganò, ex calciatore, allenatore; Oscar Mason, ex ciclista; Andrea Afferni, artista; Francesco Sechi, attore, doppiatore; Marco Siclari, politico; Cosimo Gallotta, pallavolista; Fausto Ippoliti, pilota auto; Dario Messana, pallavolista; Claudio Cipriani, pilota moto; Joseph Luke Cecchini, skeletonista; Giandomenico Mesto, calciatore; Guido Rosselli, cestista; Emma Marrone, cantautrice, personaggio tv; Maria Pallini, politica; Francesca Gangemi, sincronetta; Andrea Russotto, calciatore; Fabrizio Pratticò, calciatore; Martina Rita Caramignoli, nuotatrice; Elena Cecchini, ciclista; Antonio Dikele Distefano, scrittore; Andrea Maria Scalzone, pallanotista; Giada Russo, danzatrice su ghiaccio; Andrea Romani, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Emma Marrone)