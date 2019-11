Buon compleanno Ennio Morricone, Renato Farina, Mattia Perin…

…Roberto Briglia, Debora Serracchiani, Francesco Adinolfi, Eleonora Forenza, Renata Eitelwein Bueno, Alexandar Kolarov, Mirko Ranù, Nicola Tessari, Massimo Coda, Vanessa Ferrari, Celeste Poma, Andreas Laudrup, David Lensi…

Oggi 10 novembre compiono gli anni: Guido Minghetti, ex calciatore; Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra; Andrea Galasso, avvocato; Giuseppe Marchetti, giornalista, critico letterario; Bruno Cantone, ex calciatore; Attilio Codognato, gioielliere, collezionista; Marisa Bartoli, attrice; Bruno Pinna, ex calciatore, allenatore; Amerigo Restucci, architetto; Vittorio Marniga, politico; Giovanni Russo Spena, politico; Rodolfo Baldini, attore, doppiatore; Avelino Moriggi, ex calciatore; Marco Salvador, scrittore; Roberto Briglia, giornalista; Massimo Vincenti, sceneggiatore; Alberto Bianchino, politico; Carlo Osellame, ex calciatore, allenatore; Marco Arnolfo, arcivescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Francesco Marsciani, semiologo; Pierluigi Piccini, politico; Roberto Ceruti, ex ciclista; Giuseppe Pellegrini, vescovo; Massimo Arrighi, ex calciatore, allenatore; Renato Farina, giornalista, politico, scrittore; Pia (Maria Giuseppa) Castiglione, politica; Alessandro Cosimi, politico; Raul Cremona, attore, illusionista; Maria Cristina Finucci, artista, architetta, designer; Lando Francini, attore; Antonio Criscimanni, ex calciatore, allenatore; Gian Marco Gualandi, compositore, arrangiatore, paroliere; Luigi d’Oriano, taekwondoka; Francesco Adinolfi, giornalista, dj, conduttore radio; Marco Botta, politico; Antonio Borzacchelli, politico; Alfredo Giacon, giornalista, scrittore, navigatore; Bruno Brunod, atleta; Giorgio Costantini, bobbista; Roberto Giolito, designer; Luca Trazzi, designer; Francesco Saverio Vinci, banchiere, manager; Andrea Pellegrini, pianista, compositore; Luca Brunetti, ex calciatore, allenatore; Luca Mattei, ex calciatore.

E ancora, compiono gli anni: Maria Antezza, politica; Mauro Mandolini, attore, regista, drammaturgo; Gianfranco Serioli, ex calciatore, allenatore; Mauro Radaelli, ex ciclista; Ilaria Stagni, attrice, doppiatrice; Faustino Asprilla, ex calciatore Parma; Osvaldo Mancini, ex calciatore; Ciccio Merolla, musicista; Nicola Minali, ex ciclista; Luciana Pedoto, politica; Debora Serracchiani, ex presidente regione Friuli Venezia Giulia; Daniele Bellotto, ex calciatore, allenatore; Antonio Filippo Salaris, atleta; Francesca Antonelli, attrice; Luigi Tarantino, ex schermidore, maestro di scherma; Federico Tocci, attore; Mattia Collauto, ex calciatore, dirigente; Rodolfo Cavaliere, ex pallavolista, giocatore di beach volley; Luca Serio Bertolini, musicista, cantante, chitarrista; Eleonora Forenza, politica; Tiziana Lodato, attrice; Pamela Petrarolo, cantante; Luca Sepe, cantautore; Massimo Triggiani, attore, doppiatore; Renata Eitelwein Bueno, politica; Valerio Curti, pallavolista; Armin Ambach, hockeista; Perla Liberatori, attrice, doppiatrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Natalia Serena, pallavolista; Valentina Serena, pallavolista; Francesco Imperiali, giocatore di baseball; Alexandar Kolarov, calciatore; Mirko Ranù, cantante, attore, ballerino; Nicola Tessari, ex hockeista, allenatore; Massimo Coda, calciatore; Vanessa Ferrari, ginnasta, militare; Celeste Poma, pallavolista; Enrico Berrè, schermidore; Andreas Laudrup, ex calciatore; Mattia Perin, calciatore; Roberta Midali, scialpinista; David Lensi, pallavolista; Francesca Pittaccio, calciatrice; Federico di Marco, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ennio Morricone)