BUON COMPLEANNO Enrico Mentana, Giorgia Meloni e Claudio Scajola

BUON COMPLEANNO Giorgia Meloni, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo…

…Claudio Scajola, Enrico Mentana, Georg Ratzinger, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Mimmo Càndito, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Sandro Provvisionato, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli…

Oggi 15 gennaio compiono gli anni: Martina Cecchi de Rossi, giornalista; David Nebiolo, giornalista; Goffredo Colombi, ex calciatore; Rinaldo Moresco, ex ciclista; Lucio de Caro, regista, sceneggiatore, giornalista; Paola Veneroni, attrice; Gastone Roversi, ex arbitro di calcio, dirigente sportivo; Georg Ratzinger, presbitero, musicista, direttore di coro, fratello di papa Benedetto XVI; Franco Canali, ex calciatore; Franco Colletta, giornalista, scrittore, poeta; Pietro Rescigno, giurista; Francesco Amadori, imprenditore, “parola di…”; Stanislao Loffreda, presbitero, archeologo; Domenico Romano, politico; Giuseppe Catalani, ex calciatore Spal; Francesco Cimino, politico; Aldo Ajello, politico; Ulderico Bernardi, sociologo, scrittore; Giuseppe Pierino, politico; Guido Possa, politico; Francesco Porcari, pittore; Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo; Rosario Rivellino, ex calciatore Napoli, Parma, allenatore…

Inoltre, compiono gli anni: Mimmo Càndito, giornalista, scrittore; Franco Tagliafierro, scrittore; Francesco Ricci Bitti, dirigente d’azienda, dirigente sportivo; Gaetano Salvemini, ex calciatore Venezia, Mantova, Empoli, allenatore; Maria Grazia Lacedelli, giocatrice di curling; Giovanna Casolla, soprano e mezzosoprano; Enzo Maolucci, cantautore; Antonio Tiberio, scrittore, giornalista; Paolo Franzoni, ex calciatore Lazio, allenatore, dirigente; Claudio Scajola, politico; Claudio Castellacci, giornalista, scrittore; Emanuela Casti, geografa; Carlo Giovanardi, politico; Oreste de Fornari, giornalista, critico cinematografico, autore tv…

Anche compleanno di: Graziano Morotti, ex atleta; Sandro Provvisionato, giornalista, scrittore; Antonio Albano, ex calciatore Napoli; Enrico Mentana, giornalista, conduttore tv; Nazzareno Canuti, ex calciatore Inter, Milan, Genoa, Catania; Silvano Contini, ex ciclista; Massimo Navone, attore, regista teatro; Giorgio Simeoni, politico, imprenditore; Anna Maria Barbera “Sconsolata”, comica, attrice, scrittrice; Margherita Buy, attrice, doppiatrice; Francesco Uberti, ex canoista; Giuseppe Dipasquale, regista, commediografo; Giancarlo Scheri, giornalista; Andrea Benetti, pittore…

Poi, compiono gli anni: Carlo Antonelli, giornalista, attore, direttore artistico; Maurizio Fondriest, ex ciclista; Nicola Genzianella, fumettista; Marco Manetti, regista, sceneggiatore (Manetti Bros); Giuseppe Luceri, ex calciatore; Andrea Noè, ex ciclista; Maria Rosa Tabbuso, pugile; Paolo Vaccari, rugbista, dirigente; Federico Longo, direttore d’orchestra, compositore; Valerio Bertotto, ex calciatore Udinese, allenatore; Giada Desideri, attrice; Stefano Ghirardello, ex calciatore Chievo, Verona, Cittadella, allenatore; Katia Piccolini, ex tennista…

Infine, festeggiano il compleanno: Francesco Apolloni, sceneggiatore, regista, attore; Michela Tondinelli, ex rugbista, allenatrice; Tiziana di Masi, attrice; Miriam Calzolari, cantante; Maurizio Anastasi, calciatore; Laura Barretta, ex cestista; Valerio Berruti, pittore, scultore; Sara Cristina Cometti, ex schermitrice; Emanuele Dabbono, cantautore, musicista; Giorgia Meloni, politica, giornalista; Franco Pellizotti, ciclista; Andrea Barberi, atleta; Matteo Berbenni, ex sciatore; Giusy La Piana, giornalista, saggista; Bianca Guaccero, cantante, attrice; Barbara Mannucci, politica; Lucas Senoner, ex sciatore; Giulio Toniolatti, rugbista; Andrea Alberti, calciatore; Salvatore Aurelio, calciatore; Roberto Tamburini, pilota moto; Leonardo Sarto, rugbista; Frank Fois, chitarrista, cantante; Romano Fenati, pilota moto; Sofia Bonistalli, ginnasta…

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.