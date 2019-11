Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek…

…Bruno Mealli, Riccardo Mazzoni, Paola Pelino, Giuseppe Marinello, Joe Biden, Mario Martone, Edoardo Stoppa, Pierpaolo Bisoli, Fabio Galante, Dario Nardella, Marietta Tidei, Chiara Gagnarli, Eleonora Evi, Tommaso Ramenghi, Ferdinando Monfardini, Cristina Barcellini, Michela Azzola, Fabio Sola…

Oggi 20 novembre compiono gli anni: Enza Zicchi, ex dirigente d’azienda; Andrea Filippa, politico; Angelo Becchetti, allenatore di calcio; Sossio Giametta, filosofo, traduttore, gornalista; Aldo Barocelli, ex calciatore; Gaetano Morazzoni, politico, avvocato, dirigente sportivo; Alfredo Serrai, bibliografo; Sergio Barletta, fumettista, illustratore; Bruno Mealli, ex ciclista; Paolo Morelli, ex calciatore; Luigi Biggeri, economista, statistico; Franco Brogi Taviani, regista, sceneggiatore; Joe Biden, ex vicepresidente Usa; Silvio Sgrafetto, ex calciatore; Guido Viale, sociologo, saggista; Stefano Lanuzza, scrittore, saggista; Bruno Piaser, ex calciatore; Bruno Tommaso, contrabbassista, compositore, arrangiatore; Francesco Bellini, imprenditore, ex presidente Ascoli calcio; Vincenzo Munaro, pittore; Alfiero Agostinelli, ex calciatore; Giancarlo Tartoni, ex ciclista; Bruno Bracalente, politico; Giancarlo Priori, architetto; Carlo Maria Oliva, diplomatico; Massimo Paronuzzi, ex cestista; Fio (Fiorenzo) Zanotti, musicista, compositore; Graziano de Luca, ex calciatore; Lorenzo Carraro, ex cestista; Riccardo Mazzoni, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Paola Pelino, imprenditrice, politica; Rapisardo Antinucci, politico; Angela Finocchiaro, attrice; Massimo Moriconi, bassista; Piero Pizzi Cannella, artista, pittore; Erica Rossi, ex atleta; Bo Derek, attrice; Isabella Sandri, regista; Marco Vichi, scrittore; Vittorio Barazzotto, politico; Bruno Larosa, giurista, avvocato; Giuseppe Marinello, politico; Mario Martone, regista, sceneggiatore; Davide Marotta, attore; Sandro Facchin, giocatore di curling; Ottavio Panaro, fumettista; Elisabetta Ripa, dirigente d’azienda; Pierpaolo Bisoli, ex calciatore, allenatore; Nicolao Fornengo, fisico; Federica Bonsignori, ex tennista; Alessandro Pane, ex calciatore, allenatore; Giovanna Burlando, sincronetta; Kristian Ghedina, ex sciatore, allenatore, ex pilota auto; Silvia Sommaggio, ex atleta; Edoardo Stoppa, conduttore tv; Giovanni Bucaro, ex calciatore, allenatore; Giacomo Gatti, regista; Simone d’Andrea, attore, doppiatore; Fabio Galante, ex calciatore, dirigente; Francesca Giovannetti, attrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Giuseppe Loconsole, attore; Emanuele Tresoldi, ex calciatore, allenatore; Enrico Brizzi, scrittore; Dario Nardella, politico; Marietta Tidei, politica; Francesca Gollini, cantante, modella; Micaela Palmieri, giornalista; Lorenzo Patanè, attore; Michael Stocker, hockeista; Fabrizio Amoroso, calciatore a 5; Christian Obrist, atleta; Chiara Gagnarli, politica; Cristiano Vignali, blogger, storico, scrittore; Hotfunkboys (Jean-Marie Carrabba), dj; Eleonora Evi, politica; Tommaso Ramenghi, attore; Ferdinando Monfardini, pilota auto; Livio La Padula, canottiere; Cristina Barcellini, pallavolista; Michela Azzola, sciatrice; Fabio Sola, giocatore di curling; Emanuele Ndoj, calciatore; Laura Pirovano, sciatrice alpina.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Bo Derek)