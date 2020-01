Buon compleanno Fausto delle Chiaie, Carlo Paris, Jo Champa…

…Carolina di Monaco, Ciro Falanga, Dario Rivolta, Stéphane Lissner, Max Pisu, Marco Rondini, Gianluca Sattolo, Mitchell Poletti, Alice Teghil, Luca Ghiringhelli, Giovanni Graffigna…

Oggi 23 gennaio compiono gli anni: Gino Zanoni, ex calciatore; Gianni Coscia, fisarmonicista; Dominic DeNucci, ex wrestler; Mario Donizetti, pittore, saggista; Gianni Raviele, giornalista, scrittore, critico d’arte; Giampiero Grevi, ex calciatore Reggiana, Palermo, Padova; Giorgio Santuz, politico; Pier Luigi Celata, arcivescovo; Virginio Costa, ex calciatore; Nino Filastò, avvocato, scrittore; Amedeo Ambron, ex pallanotista, medaglia d’oro Olimpiadi di Roma.

Inoltre, compiono gli anni: Vincenzo Palumbo, politico; Simonetta Bernardi, storica, scrittrice; Paolo Enrico Moro, politico; Fausto delle Chiaie, artista; Silvia Monti, attrice; Franca Bimbi, politica; Edoardo Nevola, attore, cantante, compositore; Romano Guido Nimis, ex calciatore; Arcangelo Pezzella, ex arbitro di calcio; Victor Poletti, attore, scrittore; Vittoria Alliata di Villafranca, scrittrice, traduttrice, giornalista; Silvia Chersoni, ex atleta; Ciro Falanga, politico; Vittorio Nocenzi, compositore, pianista, tastierista; Antonio Perego, ex calciatore Varese, Spal, Cesena; Renzo Rossi, ex calciatore Como, Lazio, Catanzaro, allenatore.

Anche compleanno di: Dario Rivolta, politico; Luigi Guicciardi, scrittore; Stéphane Lissner, ex sovrintendente teatro Alla Scala; Livio Pin, ex calciatore Chioggia Sottomarina, Udinese, Bologna; Silvino Chiappara, ex calciatore Genoa; Annagloria, cantante; Carlo Paris, giornalista; Claudio Torelli, ex ciclista; Matteo de Simone, drammaturgo, sceneggiatore; Marco Torresani, ex calciatore, allenatore; Giordano Ferrari, ex atleta; Tiziano Ricci, musicista, bassista, violoncellista; Massimo Scattolin, chitarrista; Carolina di Monaco, principessa; Giuseppe de Gradi, ex calciatore Spal, Piacenza, allenatore; Marco della Noce, attore, cabarettista, comico.

Poi, compleanno di: Michele di Monte, batterista; Donato di Santo, politico; Luciano Rabottini, ex ciclista; Paolo Aquilanti, funzionario; Elena Loewenthal, scrittrice, traduttrice; Sergio Milia, politico; Carlo Nola, politico; Antonio Parisi, scrittore, giornalista; Patrizio Gambirasio, ex ciclista; Fausto Gresini, ex pilota moto, dirigente; Corrado Paonessa, chitarrista, compositore; Leopoldo Santovincenzo, regista, autore tv, pubblicista; Fabio dal Cin, arcivescovo; Massimo Ginelli, ex calciatore Sambenedettese; Max Pisu, attore, cabarettista; Maria Guida, atleta; Sergio Lancini, ex calciatore Spal; Pietro Reggiani, regista, produttore; Luigi Renna, vescovo; Riccardo Tesio, chitarrista.

Ancora, compleanno di: Michele di Monte, batterista; Alberto Fontana, ex calciatore Cesena, Bari, Atalanta, Palermo; Fabio Lucidi, ex calciatore Ancona Spal, Lodigiani, allenatore; Jo Champa, attrice; Vittorio Grassi, architetto; Christian Rocca, giornalista, scrittore, politico; Marco Rondini, politico; Stefano Zanini, ex ciclista, dirigente; Roberto de Zolt, ex fondista; Alex Gaudino, disc jockey, discografico; Moreno Torricelli, ex calciatore Juventus, Fiorentina, allenatore; Matteo Villa, ex calciatore Cagliari; Giorgio Borghetti, attore, doppiatore; Katia Mancino, scrittrice, imprenditrice, fumettista; Antonio Mancino, attore; Ausonia (Francesco Ciampi), illustratore, fumettista, pittore.

Infine, festeggiano il compleanno: Niba (Massimo Barbini), comico, attore, mimo; Fiorenzo d’Ainzara, ex calciatore; Maurizio Pittau, economista; Christian Trombini, ex calciatore; Alessandro Malfer, arbitro calcio a 5; Gabriele Ermini, ex giocatore di baseball; Giorgio Bassanelli Bisbal, direttore doppiaggio; Daniele Moretti, ex hockeista; Monica Matano, giornalista, conduttrice tv; Luca Matteassi, calciatore Pro Piacenza; Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice, scrittrice; Benedetta Ceccarelli, atleta; Eros Galbiati, attore; Stefano Lippi, atleta paralimpico; Anna Mahjar Barducci, giornalista, scrittrice; Nancy Comelli, showgirl, conduttrice tv; Camilla Alfieri, ex sciatrice; Gianluca Sattolo, pallanotista; Mitchell Poletti, cestista; Alice Teghil, attrice; Federica Abbate, compositrice, paroliera; Luca Ghiringhelli, calciatore; Giovanni Graffigna, pallanotista; Umberto Pilla, rugbista; Federico Bonacini, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fausto delle Chiaie)