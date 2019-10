Buon compleanno Federica Filipponi, Lello Arena, Irene Fargo…

Oggi 1° novembre compiono gli anni: Federica Filipponi, esperta di giochi; Carlo Carena, traduttore; Clara Bindi, attrice, doppiatrice; Filippo Maria Pandolfi, politico; Angelo Ciavarella, politico; Valeriano Pelizzari, ex pattinatore; Alberto Frizziero, giornalista, politico, imprenditore; Maurizio Scattorin, attore, doppiatore; Luigi Roth, dirigente d’azienda; Larry Flynt, editore; Raffaele Uzzi, doppiatore, attore; Salvatore Adamo, cantautore; Fabio Ciani, politico; Franco Cioni, rugbista; Gigi de Luca, attore; Luigino Vallongo, ex calciatore, allenatore; Ennio Remondino, giornalista; Enrico Maggioni, ex ciclista, dirigente; Carla Cantone, sindacalista, politica; Cesare Montecucco, patologo; Luciano Cesini, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Geromel, ex calciatore; Giorgio Gatti, baritono; Giorgio Piola, giornalista; Raffaele Minichiello, ex militare; Mauro Paoluzzi, compositore, arrangiatore, discografico; Felicio Angrisano, ammiraglio; Riccardo de Corato, politico; Lello Arena, attore; Roberto Capuzzo Dolcetta, astrofisico; Rocco Barbaro, cabarettista; Natale d’Amico, politico; Massimo Bianchi, ex calciatore; Enzo Mocellin, ex calciatore; Aldo Penna, scrittore, politico; Salvatore Torrisi, politico; Vinicio Verza, ex calciatore; Cristina Sparagana, poetessa, traduttrice.

Inoltre, compiono gli anni: Michele Brambilla, giornalista, saggista; Valeria Cavalli, attrice, modella; Demetrio Battaglia, politico, avvocato; Savio Riccardi, compositore; David Ermini, politico; Simone Lottici, ex cestista, allenatore; Irene Fargo, cantante, attrice; Mauro Marinello, regista tv; Lauro Tisi, arcivescovo; Massimo Corsaro, politico; Antonella Elia, attrice, conduttrice tv; Giorgio Gherarducci, conduttore radio; Gabriella Borri, attrice, doppiatrice; Fabrizio Bontempi, ex ciclista, dirigente; Carmelo Malgeri, ex calciatore, allenatore; Marco Carrara, ex calciatore, allenatore; Carlo Orlandi, rugbista, allenatore, dirigente; Enrique Balbontin, cabarettista; Ivan Crico, poeta, pittore; Silvio Fauner, ex fondista; Barbara Fiorio, scrittrice; Antonio Arcadio, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Antonietta Giongo, pentatleta; Leonardo Sottani, ex pallanotista, allenatore; Fabrizio Carcano, giornalista, scrittore; Alessandro Fabrizi, direttore d’orchestra; Rosanna Oliveri, giornalista, filosofa; Cristian Beggi, pilota moto; Francesco de Francesco, doppiatore; Luca Ferrante, attore, doppiatore; Marcello Nardis, tenore, pianista; Fabio Tanzilli, giornalista, scrittore; Stefania Sansonna, pallavolista; Maria Chiara Augenti, attrice; Damiano Ferronetti, calciatore; Tiberio Guarente, ex calciatore; Arianna Marchesi, ex calciatrice; Flavia Zoccari, nuotatrice; Alice Bellagamba, attrice, ballerina; Tommaso Bianchi, calciatore; Marta Zanini, ex calciatrice; Elisa Giordano, rugbista; Lisa Magdalena Agerer, sciatrice; Pierluigi Aprea, cestista; Marco Moscati, calciatore; Federica Apollonio, giocatrice di curling; Niccolò Bonacchi, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Irene Fargo)