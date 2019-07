Buon compleanno Federico Moccia, Sebastiano Rossi…

Oggi 20 luglio compiono gli anni: Francesco de Feo, regista, sceneggiatore; Jacques Delors, politico; Nicola Rotolo, politico; Giovanni Jona Lasinio, fisico; Gennaro Picinni, pittore; Emilio Podestà, politico; Sergio Siorpaes, bobbista; Mario Arpino, generale; Francesco Cesarini, banchiere, economista, saggista; Carlo Ausino, regista, direttore fotografia; Claudio Maria Celli, arcivescovo; Alfiero Toppetti, attore; Giovan Battista Benvenuto, ex calciatore, allenatore; Giovanni Puoti, accademico; Augusto Cortelloni, avvocato, politico; Marcello Sorce Keller, etnomusicologo, musicologo, musicista; Amedeo Bianco, politico; Pietro Corsi, storico della scienza; Carlo Picozza, giornalista; Mario Rosso, politico; Vittoria Franco, politica; Lollo Franco, attore, regista, scenografo; Antonio Sanna, attore, doppiatore; Giovanni Iuliano, politico; Corrado Tedeschi, conduttore tv, attore.

Inoltre compiono gli anni: Gianni Lambruschi, allenatore pallacanestro; Rocky Mattioli, ex pugile; Adriana Libretti, attrice, doppiatrice, scrittrice; Massimo Mazzucco, regista, giornalista; Fabio Riva, imprenditore; Maria Teresa Armosino, politica; Cristina Mazza, sassofonista; Egidio Miragoli, vescovo; Elio Garavaglia, ex calciatore, allenatore; Antonio Miglietta, autore tv, conduttore radio; Giorgio Trizzino, politico; Riccardo Venchiarutti, giornalista, politico; Antonella Giannini, attrice, doppiatrice; Luciano Orati, ex calciatore; Zap Mangusta (Diego Roberto Pesaola), scrittore, regista, attore; Roberto Merlone, chitarrista, compositore, cantante; Giovanna Amati, pilota auto; Enzo Bruno, politico; Orietta Grossi, ex cestista; Giuseppe Piazzi, neurologo, velista; Oriano Boschin, ex calciatore, allenatore; Roberto Zaffini, politico.

Compleanno anche di: Claudio Langes, pilota auto; Stefano Bartezzaghi, giornalista, scrittore; Jonny Crosio, architetto, politico; Paolo Gallo, giurista; Giuseppe Mussari, avvocato, banchiere; Sandro Sabatini, giornalista, conduttore tv; Carlo Boccadoro, pianista, compositore, musicologo; Giuseppe Iannucci, militare; Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore, regista; Antonio Fusco, scrittore, poliziotto; Agenore Maurizi, ex calciatore, ex calcio a 5, allenatore; Luca Ortino, scrittore; Sebastiano Rossi, ex calciatore; Pier Luigi Sacco, economista; Saba Amendolara, schermitrice; Giuliano Caputi, regista; Giovanni Falcone, politico; Chiara Amirante, scrittrice; Silvio Lai, politico; Valentina Tauceri, ex atleta; Gemma Bertagnolli, soprano; Patrizia Danzi, cantante; Lorenza Bonaccorsi, politica; Pasquale Russo Maresca, pittore; Rosanna Piturru, giornalista; David Fontanesi, compositore; Renata Fusco, cantante, doppiatrice.

Infine, compleanno di: Alessandro Vicino, arbitro di pallacanestro; Simone Altobelli, ex calciatore, allenatore; Mauro del Barba, politico; Massimo Gallaccio, ex calciatore; Carmine Gautieri, ex calciatore, allenatore; Claudio Lauretta, comico, imitatore; Massimiliano Vado, attore, regista, doppiatore; Beppe Convertini, attore, conduttore tv; Cristiano Scazzola, ex calciatore, allenatore; Stefano Vecchi, ex calciatore, allenatore; Cristiano Zanus Fortes, ex cestista; Jenny B. (Giovanna Bersola), cantante; Giacomo Mancini, politico, avvocato; Raffaella Ponzo, attrice, giornalista; Paolo Benanti, presbitero, teologo; Francesca Salvalajo, nuotatrice; Elena Testor, politica; Filippo Mannucci, canottiere; Silvia Bencivelli, giornalista, conduttrice radio, saggista; Fabio Cinti, cantautore, musicista, discografico; Raffaella Ponzo, attrice; Mario Conte, politico; Massimo de Rosa, politico; Chiara Brancati, pallanotista; Angelo Raso, ex calciatore; Renato Sannio, sceneggiatore; Andrea Amarù, cantautore; Gonzalo Bergessio, calciatore; Alessandro Re, hockeista; Thomas Oldrati, pilota moto; Cristian Pasquato, calciatore; Manuel Fischnaller, calciatore; Aniello Salzano, calciatore; Cristiana Casarotto, calciatrice; Giada Galizi, nuotatrice; Andrea Vendrame, ciclista; Enrica Lupo, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Federico Moccia con il nostro Fabrizio Pacifici)