Buon compleanno Flavia Perina, Innocenzo Cruciani, Pjanic…

…Umberto Orsini, Giuliana de Sio, Angelo Guglielmi, Nino Marazzita, Antonio Sabàto, Mario Ferrara, Marida Lombardo Pijola, Gelindo Bordin, Miriam Cominelli, Marco Amelia…

Oggi 2 aprile compiono gli anni: Innocenzo Cruciani, giornalista; Dina Boldrini, cantante, cantastorie; Angelo Guglielmi, dirigente tv; Marco Masi, sceneggiatore, regista; Umberto Orsini, attore; Eugenia Bonino, attrice; Cesare Maccacaro, ex calciatore, allenatore; Giorgio Scaramellini, politico; Nino Marazzita, avvocato; Giorgio Sarto, architetto, politico; Renato Carpentieri, attore, regista; Antonio Sabàto, attore; Gianfranco Bonera, pilota moto; Amos Adani, ex calciatore; Giorgio Ballati, ex atleta; Luigi Boitani, biologo, scrittore, conduttore tv; Ambrogio Borghi, ex calciatore, allenatore; Edoardo Rusconi, ex cestista, allenatore; Francesco Casetti, accademico; Franco Gagliardi, allenatore calcio; Werther Pedrazzi, ex cestista, giornalista; Pasqualino Abeti, ex atleta; Giuseppe Scaraffia, scrittore; Edo Rossi, politico; Sergio Valzania, giornalista, autore tv, storico; Roberta de Monticelli, filosofa; Raffaele Polo, scrittore, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Giancarlo Fantozzi, ex hockeista; Mario Ferrara, politico; Angelo Pastore, direttore teatrale; Marino Sinibaldi, giornalista, critico letterario, conduttore radio; Carla Vangelista, scrittrice, sceneggiatrice; Salvatore Maccali, ex ciclista; Daniela Rossella, linguista, indologa; Francesco Stella, politico; Marida Lombardo Pijola, giornalista, scrittrice; Carlo Pasquini, regista, scrittore; Mauro Pirovano, attore; Paolo Carnera, direttore fotografia; Giuliana de Sio, attrice; Alberto Patrucco, comico; Giampaolo Testoni, compositore; Flavia Perina, giornalista, politica; Gelindo Bordin, ex atleta; Franco de Falco, ex calciatore, allenatore, dirigente; Salvatore Messana, politico; Daniele Molgora, politico; Mario Ardemagni, atleta; Fabrizio Barbazza, pilota auto.

Compiono gli anni anche: Paola Galassi, regista; Stanislao Zurlo, avvocato, imprenditore, politico; Giovanni Cacioppo, attore, conduttore tv; Daniele Pasa, ex calciatore, allenatore; Alberto Veronesi, direttore d’orchestra; Amalia Calzavara, ex canoista; Marco Rampoldi, regista; Massimiliano Papi, regista; Giuseppe Soda, accademico; Francesca Taverni, cantante, attrice, ballerina; Milko Campus, ex atleta; Riccardo Mazzoli, comico, disegnatore, doppiatore; Paolo Romano, attore, regista; Mauro Rotelli, politico; Maler (Mattia Andreoli), cantautore; Ashraf Saber, ex atleta; Germana di Natale, ex tennista; Davide Enia, drammaturgo, attore; Anita Kravos, attrice; Astra Lanz, attrice; Ruggero Marzoli, ex ciclista; Massimo Perra, ex calciatore, allenatore; Alessandro Frau, calciatore; William Russo, schermidore; Silvia Salemi, cantautrice; Alberto Schiavon, snowboarder; Crescenzo d’Amore, ex ciclista; Camilla Ferranti, attrice; DJ Tilo (Attilio Caldognetto), dj, discografico; Michele Boni, atleta; Miriam Cominelli, politica; Mauro Minelli, calciatore; Marco Amelia, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Infine, compleanno di: Simone Flamini, cestista; Valentina Siccardi, cestista; Elena Grimaldi, attrice; Carla Giuliano, politica, avvocata; Alessio Figalli, matematico; Giacomo Devecchi, cestista; Gianvito Misuraca, calciatore; Miralem Pjanic, calciatore; Claudio Tommasini, cestista; Adriana de Martin, calciatrice; Alessia Longato, ex calciatrice, calciatrice a 5.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Miralem Pjanic)