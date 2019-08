Buon compleanno Franca Giansoldati, Vincenzo Sannino, Madonna…

…Rocco Granata, Shel Shapiro, Arnaldo Pambianco, Franco Barberi, George Eastman, Roberto Colaninno, Nunzio Galantino, Lorenzo Cesa, Mario Moretti Polegato, Livia Azzariti, Rocco Papaleo, Virman Cusenza, Ivan Scalfarotto, Irene Manzi, Diletta Leotta…

Oggi 16 agosto compiono gli anni: Franca Giansoldati, giornalista; Vincenzo Sannino, giornalista; Giuseppe Vescovo, ex calciatore; Norma Icardi, ex ginnasta; Loris Mignatti, ex calciatore; Fulvio Papi, filosofo, politico, scrittore; Umberto Faini, pittore; Giuseppe Campione, politico, docente; Enrico Pagliari, ex calciatore, allenatore; Arnaldo Pambianco, ex ciclista; Franco Barberi, geologo, vulcanologo, politico; Rocco Granata, cantante, attore; Elena Aga Rossi, storica; Sigfrido Bellodis, bobbista; Enrico Benedetti, ex hockeista; Giuseppe Lombardo, politico; Franco Zagaroli, politico; George Eastman (Luigi Montefiori), regista, sceneggiatore, attore; Roberto Colaninno, imprenditore; Isabella Giannola, avvocata, giurista; Shel Shapiro, cantante, musicista, discografico; Salvo Vitale, poeta, scrittore; Dino Zardini, ex giocatore di curling; Giordano Bellei, ex calciatore; Italo Marri, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Francesca de Sapio, attrice; Sergio Tazzer, giornalista, scrittore; Giorgio Pellizzaro, ex calciatore, allenatore; Ermes Ronchi, presbitero, teologo; Massimo Fantola, politico, ingegnere; Gianna Forretti, cantante; Nunzio Galantino, vescovo; Lorenzo Righi, ex calciatore; Renzo Stenico, ex hockeista, ex arbitro; Domenico Formato, attore; Cristano de Eccher, politico; Roberto Silvestri, giornalista, critico cinema; Lorenzo Cesa, politico; Mario Moretti Polegato, imprenditore; Enrico Alleva, etologo; Franco Peccenini, ex calciatore, dirigente; Livia Azzariti, conduttrice tv; Paolo Avezzù, politico; Mario Beccia, ex ciclista, dirigente; Mirella d’Angelo, attrice; Gianni dal Bello, giornalista, regista; Flavio Emilio Scogna, compositore, direttore d’orchestra; Piero Stroppa, divulgatore scientifico.

Compleanno anche di: Angelo Avarello, cantautore; Gloria Francella, illustratrice, scrittrice; Angelo Tartuferi, storico dell’arte; Madonna (Louise Veronica Ciccone), cantautrice, attrice, ballerina, scrittrice; Francesco Cantamessi, ex cestista; Oscar Collodo, rugbista, allenatore, dirigente; Giuseppe di Piazza, giornalista, fotografo, scrittore; Rocco Papaleo, attore, musicista, regista, sceneggiatore; Antonino Papania, politico; Giorgio Airaudo, politico, sindacalista; Frediano Manzi, imprenditore, attivista; Alessandro Bonesso, ex calciatore, dirigente; Domenico Giani, poliziotto; Alessandra Casella, attrice, conduttrice tv; Enzo Salvi, attore, cabarettista, comico; Alberto Torazzi, politico; Virman Cusenza, giornalista; Maria Domenica Melone, religiosa, teologa; Berardino Capocchiano, ex calciatore; Agnese Gallicchio, politica; Alberto Molonia, attore; Alfredo Passarelli, ex cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Ivan Scalfarotto, politico, attivista; Stefano Delacroix, cantautore, scrittore; Vittorio Pezzuto, giornalista, scrittore, politico; Matteo Alemanno, fumettista; Emanuele Cani, politico; Andrea Ferrante, compositore, musicista; Andrea Ferrazzi, politico; Sergio Romagnoli, politico; Valentina Turisini, tiratrice; Sergio Bergamelli, ex sciatore; Andrea di Cintio, ex calciatore, allenatore; Giovanni dall’Igna, ex calciatore; Gianluca Ferrara, politico, saggista, editore; Emiliano Gallione, arbitro di calcio, dirigente; Left Side (Michele Alberti), rapper; Andrea Bajani, scrittore, giornalista; Alessandro Messina, attore, doppiatore; Tania Zamparo, conduttrice tv, attrice; Irene Manzi, politica; Marco Innocenti, tiratore; Antimo Martino, allenatore pallacanestro; Carlo Missidenti, tecnico del suono; Denise Karbon, ex sciatrice; Franco Negrè, rapper; Eder Baù, calciatore; Edoardo Catinali, calciatore; Elena Riccardi, cestista; Matteo Anesi, pattinatore; Paolo Bacchini, pattinatore; Guido de Philippis, matematico; Alessia Paoloni, nuotatrice; Camilla Semino Favro, attrice; Claudio di Biagio, youtuber, conduttore radio, attore, regista; Mauro Boerchio, calciatore; Antonio di Gaudio, calciatore; Federico Viola, doppiatore; Marta Menegatti, giocatrice di beach volley; Diletta Leotta, conduttrice tv; Ilaria Filippi, calciatrice; Jannik Sinner, tennista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Madonna)