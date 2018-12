Buon compleanno Francesco Alberoni, Amato Ciciretti, Ric…

Oggi 31 dicembre compiono gli anni: Alberto Bonaretti, ex calciatore; Paolo Magnani, vescovo; Anselmo Giorcelli, ex calciatore Bologna, allenatore; Francesco Alberoni, sociologo, giornalista, scrittore; Daniele Tedeschi, attore, doppiatore; Raffaele Nogaro, vescovo; Riccardo Miniggio (Ric), attore, cantante; Anthony Hopkins, attore, Oscar per Il silenzio degli innocenti; Giacomo Baiamonte, politico; Otello Donati, triatleta; Pierluigi Giunti, ex calciatore; Vincenzo Viviani, politico, magistrato; Salvatore Biasco, politico; Alex Ferguson, ex calciatore, allenatore; Sarah Miles, attrice.

Inoltre, compiono gli anni: Gabriele Lolli, matematico, logico; Ben Kingsley, attore, Oscar per Ghandi; Giovanna Resta, ex cestista; Duccio Castelli, poeta, scrittore, musicista; Riccardo Mascheroni, ex calciatore Novara, Varese, Genoa, Napoli; Vittorio Coletti, linguista, lessicografo; Joe Dallesandro, attore, modello; Luciano Rebulla, politico; Giordano Galli, ex calciatore Modena; Rocco Palese, medico, politico; Ferdinando Fabbri, politico; Davide Torchia, ex calciatore; Davide Bechini, attore; Franco d’Aniello, musicista, flautista.

Anche compleanno di: Giordano Macellari, pittore; Renato Piccolo, ex ciclista; Alberto Brandi, giornalista, conduttore tv; Stefania Orsola Garello, attrice; Amedeo Mandara, militare; Renato Marzi, attore, drammaturgo; Gong Li, attrice; Andrea Mazziotti di Celso, politico; Eleonora Bagarotti, giornalista, scrittrice; Giovanni Orsina, politologo, storico; Stefano Bianconi, ex calciatore, allenatore; Antonio Dini, giornalista, scrittore; Max Novaresi, autore tv, conduttore radio e tv; Gianna Gancia, politica; Morgan Bertacca, regista, sceneggiatore, montatore; Floriano Pagliara, pugile; Michele Alhaique, regista, attore; Zahra Bani, atleta; Alessandro Marangoni, pianista; Eleonora Reti, attrice, doppiatrice; Luca Avagliano, attore.

Infine, festeggiano il compleanno: Veronica Marchi, cantautrice; Luca Franchini, ex calciatore; Laura Trefiletti, ex ginnasta; Stefano Simeoli, cestista; Luana Merli, calciatrice; Luca Morelli, pilota moto; Giorgia Barp, tuffatrice; Cristina Molic, rugbista; Thomas Larkin, hockeista; Emanuele Testardi, calciatore; Giacomo Maspero, cestista; Simone Zanotti, cestista; Amato Ciciretti, calciatore; Giorgia Rebora, boccista; Federica Rizza, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Amato Ciciretti)