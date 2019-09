Buon compleanno Francesco Gabbani, Roberto Donadoni…

…Massimo Teodori, Arcangelo Lobianco, Claudio Signorile, Angelo Capodicasa, Franca Porciani, Mauro Cutrufo, Anna Giacobbe, Nathalie Guetta, Hugh Grant, Renato Portaluppi, Maurizio Martina, Alberto Matano, Sebastiano Peruzzo, Manuel Pascali, Daniele Croce, Sebastian Colloredo, Danilo d’Ambrosio, Melissa Gorra, Maria Laterza, Vasco Regini, Marco Todisco…

Oggi 9 settembre compiono gli anni: Walter Giacomello, ex calciatore; Lino Esterino Garavaglia, vescovo; Renato Vicario, attore; Arcangelo Lobianco, politico, scrittore; Paolo Castaldi, compositore, saggista; Paolo Marzotto, imprenditore; Francesco Patino, ex calciatore; Franco Sattolo, ex calciatore, allenatore; Claudio Signorile, accademico, politico; Luciano Arbizzani, ex calciatore; Claudio Nizzi, fumettista, scrittore; Massimo Teodori, storico, politico, scrittore; Paolo Deganello, architetto, designer.

Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Pupillo, politico; Carmelo Aliberti, poeta, critico letterario; Luigi Fenizi, scrittore; Sergio Vartolo, clavicembalista, organista, direttore d’orchestra; Paolo Cristoni, politico; Luigi Pasetti, ex calciatore, allenatore; Edda Ollari, cantante; Pierluigi Busatta, ex calciatore, allenatore; Giancarlo Narciso, scrittore; Serena Tamburini, musicista, compositrice, docente; Sara (Borsarini), cantante; Angelo Capodicasa, politico; Franca Porciani, giornalista; Mario Scarabelli, attore, doppiatore; Enrico Zanarini, manager; Pieraldo dalle Carbonare, imprenditore, dirigente sportivo; Giovanni Lindo Ferretti, cantautore, scrittore; Carlo Romeo, giornalista, manager, scrittore; Ivo Ballardini, ex calciatore; Sergio Colella, dirigente scolastico; Francesco Saverio Costanzo, biochimico; Antonio Cocozza, sociologo.

Compleanno anche di: Federico Vercellone, filosofo; Mauro Cutrufo, politico; Franco Manzoli, velista; Antonella Rampino, giornalista; Angelo Casciello, scultore, pittore; Mara Servetto, architetta, designer; Gabriele Tredozi, ingegnere; Anna Giacobbe, politica; Nathalie Guetta, attrice, circense; Lucia Valenti, dialoghista, doppiatrice; Luca Blasetti, ex cestista; Gianni Ferreri, attore; Hugh Grant, attore; Robi Guerra, scrittore; Stefano Righi, cantautore; Claudio Bertoni, attore; Francesco Castellani, regista, sceneggiatore; Pietro Lagnese, vescovo; Al (Alessandro) Castellana, cantautore, discografico; Marco de Benedetti, dirigente d’azienda; Alessandra Faiella, attrice, comica, scrittrice; Renato Portaluppi, ex calciatore, allenatore; Roberto Donadoni, ex calciatore, allenatore; Luca Salvetti, giornalista, politico; Claudio Belotti, saggista, imprenditore; Robi Guerra, scrittore; Franco Trentalance, attore, personaggio tv, scrittore; Ferruccio Sansa, giornalista, scrittore; Cristiano Travaglioli, montatore; Diego Cattani, ex pattinatore; Giovanni Colaone, cestista, hockeista; Pietro Spada, ex pallavolista; Mirio Cosettini, trombettista, compositore, filosofo.

Poi, compleanno di: Alberto Matano, conduttore tv, giornalista, scrittore; Salvatore Striano, attore; Frida Scarpa, schermitrice; Arianna Dudine, calciatrice; Giovanna Civitillo, showgirl, ballerina; Carlo Stagnaro, giornalista; Angelo Armeti, pallavolista; Carla Cocco, cantautrice; Massimo Ivan Falsetta, regista, sceneggiatore, produttore; Maurizio Martina, politico; Gianluca Triuzzi, ex calciatore; Chiara Olivieri, giocatrice di curling; Sebastiano Peruzzo, ex arbitro di calcio; Michele Tarallo, calciatore; Silvia Calderoni, attrice; Manuel Pascali, calciatore; Francesco Carrozzini, fotografo, regista; Daniele Croce, calciatore; Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista; Marco Serra, arbitro di calcio; Samantha Michela Capitoni, attrice; Adriano Pantaleo, attore; Vincenzo Ferri, apneista; Emanuele Aldrovandi, drammaturgo, sceneggiatore, regista.

Infine, compleanno di: Andrea Caso, politico; Sebastian Colloredo, saltatore con sci; Danilo d’Ambrosio, calciatore; Valeria Papa, pallavolista; Greta (Greta Manuzi), cantante; Melissa Gorra, fondista; Maria Laterza, cestista; Vasco Regini, calciatore; Tommaso Ingrosso, cestista; Alice Greppi, calciatrice; Stefan Zelger, fondista; Marco Todisco, attore; Tobias Kastlunker, sciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Francesco Gabbani)