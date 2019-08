Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi, Giampaolo Pazzini…

…Gino Landi, Isabel Allende, Claudio Ambu, Albano Guaraldi, Fabio Rampelli, Dario Stefano, Marco Giampaolo, Fernando Couto, Massimiliano Tacchinardi, Alessandro Antinelli, Danilo Toninelli, Nello Lorenzetti, Dalila Schiesaro, Elena Berlato, Denise Faro, Giulio Renzi Ricci, Antonio Mazzotta, Matteo Trentin, Giorgia Mascitti…

Oggi 2 agosto compiono gli anni: Luisa Adorno (Mila Curradi), scrittrice; Rinaldo Fiumi, ex calciatore; Giancarlo Bergamini, ex schermidore; Anna Nenna d’Antonio, politica; Mino Giarda, regista, sceneggiatore; Vincenzo Cappelletti, filosofo; Gino Landi (Luigi Gregori), coreografo, regista; Giuseppe Sposetti, politico; Vincenzo Mercante, scrittore, presbitero; Umberto Regina, filosofo; Fabio Testi, attore, cantante; Isabel Allende, scrittrice; Romano Vaccarella, giurista; Tommaso Ghirelli, vescovo; Antonio Bruno, politico; Angelo Maria Pellegrino, attore, scrittore; Pia Covre, attivista.

Inoltre, compiono gli anni: Amalia Sartori, politica; Luciano Luci, ex arbitro di calcio; Claudio Tinaglia, ex calciatore, allenatore; Quarto Trabacchini, politico; Maria Trabucco, mezzosoprano e contralto; Corrado Serato, ex calciatore; Enrico Pieruccini, scrittore, giornalista; Francesco Rocca, ex calciatore, allenatore; Mirko Benevelli, ex calciatore, allenatore; Francesco Perlotto, scrittore, alpinista; Gian Domenico Tomei, politico; Claudio Ambu, ex calciatore; Paolo Jachia, semiologo, musicologo, critico letterario; Massimo Maffei, giornalista, scrittore; Massimo Gabutti, imprenditore, discografico; Albano Guaraldi, imprenditore, ex dirigente sportivo; Fabio Rampelli, politico, architetto, ex nuotatore; Tiziana Schiavarelli, attrice; Giovanna Casotto, fumettista, illustratrice; Vito Leccese, politico.

Compleanno anche di: Alberto Bognanni, attore, doppiatore; Dario Stefano, manager, politico; Alessandro Pellegrini, ex calciatore; Roberta Beta, conduttrice radio, personaggio tv; Michele de Pirro, autore tv; Giulio Ricciarelli, attore, sceneggiatore, regista; Sandro Brusamarello, ex cestista; Marco Giampaolo, ex calciatore, allenatore; Luca Giunchi, ex calciatore; Paolo Restani, pianista; Marzio Deho, mountain biker; Alessandro Giuliani, allenatore pallacanestro, dirigente; Alessio Delpiano, ex calciatore, allenatore; Fernando Couto, ex calciatore, allenatore, dirigente; Alessandro Ciriani, politico; Luigi Seviroli, compositore, musicista; Ruben Maria Soriquez, attore, regista, musicista; Massimiliano Tacchinardi, ex calciatore; Paki Meduri, scenografo; Daniele Nardello, ex ciclista, dirigente; Bugo (Cristian Bugatti), cantautore, artista.

Infine, compiono gli anni: Alessandro Colasante, ex calciatore; Gian Mario Fragomeli, politico; Mirko Vuillermin, ex pattinatore; Alessandro Antinelli, giornalista, telecronista sportivo; Black Wizard, batterista; Danilo Toninelli, politico; Matteo Bisiani, arciere; Francesco Vidotto, scrittore; Alex Cendron, attore; Jap (Paolo Rega), rapper; Maccio Capatonda (Marcello Macchia), attore, regista, comico; Daniela di Bari, calciatrice; Alessandro Vanni, doppiatore; Carlo Nicoletti, conduttore radio; Lelio Bonaccorso, fumettista, illustratore; Eugenia Costantini, attrice; Nello Lorenzetti, ex cestista; Chiara Mastalli, attrice; Giampaolo Pazzini, calciatore; Dalila Schiesaro, sincronetta; Elena Berlato, ciclista; Denise Faro, cantante, attrice; Christoph Mick, ex snowboarder; Giulio Renzi Ricci, attore, doppiatore; Antonio Mazzotta, calciatore; Matteo Trentin, ciclista; Giuseppe Fonzi, ciclista; Francesco Ferranti, filosofo; Giorgia Mascitti, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giampaolo Pazzini)