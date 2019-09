Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti…

…Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Amedeo di Savoia-Aosta, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo…

Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Renzo Merlin, ex calciatore; Ferdinando Bologna, storico dell’arte; Gastone Peirano, pittore; Boris Porena, saggista, compositore; Giovanni Colombo, ex calciatore; Mario Bertoncini, pianista, compositore; Pier Francesco Pingitore, autore tv, regista; Alberto Orlando, ex calciatore; Giorgio Mazza, ex atleta; Gianantonio Mazzocchin, politico, docente; Eugenia Scabini, psicologa; Romano Buffagni, pittore, scultore, restauratore; Domenico Padovano, vescovo; Giulio Savelli, politico; Tommaso di Ciaula, scrittore, poeta, sceneggiatore; Amedeo di Savoia-Aosta, imprenditore; Giorgio Cremaschi, sindacalista; Cesare Ferrario, attore, regista, sceneggiatore; Anita Bartolucci, attrice, doppiatrice; Cosimo de Tommaso, imprenditore, sociologo; Giuseppe Lazzaro, ex calciatore, allenatore, giornalista; Daniele Papi, dirigente sportivo; Franco Brera, musicista, giornalista, traduttore; Anna Zamboni, modella; Nicola d’Ascanio, politico; Mauro Betta, politico; Raimondo Cappa, velista; Claudio Gentile, ex calciatore, allenatore; Carmen Casteiner, tuffatrice; Vincenzo Chiarenza, ex calciatore, allenatore; Bernadette Manca di Nissa, contralto; Maurizio Testa, giornalista, scrittore; Tilli Antonelli, imprenditore; Domenico Comino, politico; Piero Molducci, allenatore pallavolo; Claudio Ricciarelli, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Paolo Brosio, giornalista, scrittore, conduttore tv; Gino de Stefani, compositore, musicista, cantante; Giuseppina Paterniti, giornalista, autrice tv, scrittrice; Tino Lettieri, ex calciatore; Aldo Patriciello, politico; Giacomo Portas, politico; Guido Rumici, storico, accademico, scrittore; Belen Thomas (Antonella Bianchi), cantante, compositrice; Lucio Bernardini, ex calciatore, allenatore; Fabiola Crudeli, attrice, drammaturga; Yawe Davis, ex pugile; Geppi di Stasio, attore, regista, drammaturgo; Paolo Fracassetti, ex calciatore, allenatore; Matteo Dotto, giornalista; Maddalena Vadacca, doppiatrice; Paolo Bisi, disegnatore; Stefano Santuz, ex pallavolista, dirigente; Gianluca Maria Tavarelli, regista, sceneggiatore; Giovanni Fidanza, ex ciclista, dirigente.

Compiono gli anni anche: Jovanotti (Lorenzo Cherubini), cantautore, rapper, dj; Francesco di Fiore, pianista, compositore; Valeriano Fiorin, ex calciatore, allenatore; Damiano Longhi, ex calciatore, allenatore; Roberta Mazzoni, danzatrice; Enrico Montani, politico; Enrico Zaina, ex ciclista; Mauro Antonioli, ex calciatore, allenatore; Sofia Milos, attrice; Nicola Porro, giornalista, conduttore tv; Marco Ciardiello, ex calciatore; Corinna Panzeri, schermitrice; Elisabetta Moro, antropologa, giornalista; Olaf Thorsen (Carlo Andrea Magnani), chitarrista; Cristiano Masper, cestista; Davide Dileo, musicista, scrittore, compositore; Trifone Altieri, politico; Paolo Grimoldi, politico; Caterina Biti, politica; Giorgio del Signore, ex calciatore; Nicola Maggio, militare.

Poi, compleanno di: Luca Parmitano, militare, astronauta; Francesco Totti, ex calciatore, dirigente; Massimiliano Lazzaretti, compositore, arrangiatore, fisarmonicista; Omar Magliona, pilota auto; Valentina Donvito, cestista; Mirko Tagliasacchi, bassista, compositore; Virginia Raffaele, attrice, comica, imitatrice.

Infine, compiono gli anni: Piergiorgio Pulixi, scrittore; Erika Lava, pallanotista; Asher Kuno (Giovanni Mei), rapper; Giulio Berruti, attore; Marta Galeotti, pallavolista; Giuditta Pini, politica; Andrea Sartoretto, rugbista; Michele Cortese, cantautore; Marcella Filippi, cestista; Martino Goretti, canottiere; Valentina Ghetti, attrice, comica; Silvia Sicouri, velista; Danilo Soddimo, calciatore; Nicola Boem, ex ciclista; Leonardo Perez, calciatore; Giampaolo Ricci, cestista; Michele Marchetti, hockeista; Diego Peralta, calciatore; Carmen Crescenzi, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Francesco Totti)