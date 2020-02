Buon Compleanno Franco Causio, Giuseppe Rossi…

…Andrea Costa, Domenico de Masi, Franco Nones, Andrea Purgatori, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Anna Kanakis, Stefania Grimaldi, Roberta Angelilli, Gabriel Batistuta, Tricarico, Giuseppe Guerini, Francesco Laforgia, Federica Faiella, Alessandro Deljavan, Marco Ammannato, Florian Runer, Veronica Olivier, Luca Solesin, Eleonora Bussu, Luca Caldirola, Paolo Montesano, Giada Arena, Eric Lombardi, Gianluigi Quinzi…

Oggi 1° febbraio compiono gli anni: Antonio Frugoli, ex calciatore; Renzo Menardi, bobbista; Ferdinando Russo, politico; Giuseppe Cavadini, ex calciatore; Giancarlo Amadeo, ex calciatore Pro Patria, allenatore; Mario Bellini, architetto, designer; Gervasio Gestori, vescovo; Domenico de Masi, sociologo; Ugo Manera, alpinista; Anna Filippini, attrice; Deborah Fait, giornalista; Alberto Macchi, regista, drammaturgo; Franco Nones, ex fondista; Nicola Carraro, produttore cinema; Franco Galeone, scrittore, ebraista; Fiorello Gramillano, politico; Tonino Paris, architetto, designer; Francesco Musotto, politico.

Compiono gli anni anche: Franco Causio, ex calciatore Juventus; Giovanni Carlo Ferrari, ex calciatore; Rinaldo Bosco, politico; Filippo Grassia, giornalista, scrittore, dirigente sportivo; Riccardo Minardo, politico; Maria Patrizia Grieco, dirigente d’azienda; Roberto Dipiazza, politico, imprenditore; Alessandro Foglietta, politico; Antonello Governale, doppiatore; Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, conduttore radio; Paolo Amato, politico, pubblicista; Dino d’Autorio, bassista, arrangiatore; Paolo Rosi, ex calciatore Vicenza.

Poi, è il compleanno di: Walter Berlini, ex calciatore Rimini, Padova, Livorno; Eleonora Vallone, attrice; Pasquale Scimeca, regista; Stefano Senardi, discografico, autore tv; Maria Rosaria Riuzzi, attrice; Roberto Becheri, compositore; Federico Frigerio, ex calciatore Foggia, Taranto; Giorgio Gandola, giornalista; Paolo de Bernardis, astrofisico; Lorenzo Ferrante, ex calciatore Avellino; Mauro Joriatti, ex calciatore Verona, Spal, Siena; Cosimo Sibilia, politico, dirigente sportivo; Paolo Triestino, attore, doppiatore; Alessandro Amadori, psicologo, scrittore; Marco Flavio Cirillo, politico.

E ancora, compleanno di: Giorgio Tirabassi, attore; Paolo Rocco Gualtieri, arcivescovo; Anna Kanakis, attrice, scrittrice; Antonio Maurizio Schillaci, ex calciatore Licata, Lazio, Messina; Mario Morosini, giocatore di calcio a 5; Pietro Puzone, ex calciatore Catania; Sandra Monacelli, politica; Stefania Grimaldi, principessa di Monaco; Roberta Angelilli, politica; Nicola Giuliano, produttore cinema; Antonella Landi, scrittrice, blogger; Alberto Prina, ex cestista; Andrea Seno, ex calciatore Treviso, Foggia, Como, Inter, dirigente; Veronika, Oberhuber, ex slittinista; Max Schioppa, illustratore; Gabriel Batistuta, ex calciatore Fiorentina, Roma, allenatore, dirigente.

Festeggiano il compleanno anche: Marco Giandebiaggi, ex calciatore Cremonese; Federico Mordegan, ex tennista; Paolo Rachini, ex calciatore Salernitana, Rimini; Giulio Bufo, attore, commediografo; Luca Pastine, ex calciatore Casertana, Torino, Olbia; Roberto Petito, ex ciclista; Stefano Saglia, politico; Tricarico (Francesco Maria T.), cantautore; Ivan Festa, attore; Roberto Bucchioni, ex calciatore Prato, allenatore; Massimo Cagnina, attore; Luciano Caldore, cantautore, attore; Liuba Picini Pagliarani, artista; Federico Cerroni, pilota moto; Manuel Auteri, cantautore; Giuseppe Guerini, politico; Pier Giovanni Rutzittu, calciatore; Giacomo Tedesco, ex calciatore Reggina, Catania.

Infine, compleanno di: Bruno Carrara, fondista; Francesco Laforgia, politico; Federica Faiella, danzatrice su ghiaccio; Alessandro Carrozza, calciatore Lecce; Andrea Minguzzi, lottatore; Paolo Borrometi, giornalista, scrittore; Alessandro Calvi, nuotatore; Giovanni Virgilio, produttore cinema, regista; Vasco Brondi, cantautore; Giulia Sagramola, illustratrice; Andrea Costa, calciatore; Alessandro Deljavan, pianista; Giuseppe Rossi, calciatore; Marco Ammannato, cestista; Touria Samiri, ex atleta; Florian Runer, hockeista; Veronica Olivier, personaggio tv; Luca Solesin, attore; Eleonora Bussu, calciatrice; Luca Caldirola, calciatore; Paolo Montesano, pallamanista; Giada Arena, attrice; Eric Lombardi, cestista; Rachele Risaliti, modella; Gianluigi Quinzi, tennista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giuseppe Rossi)