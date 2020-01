Buon compleanno Franco Cerri, Dalila di Lazzaro, Raffaella Fico…

…Bianca Maria Piccinino, Joaquin Peirò, Gianni Francesco Mattioli, Tom Selleck, Delia Boccardo, Oprah Winfrey, Amii Stewart, Marco Betello, Roberta Oliaro, Romario, Mario Sechi, Filippo Savi, Josip Ilicic, Jacopo Mandolini, Federica Tasca, Aseptic Void, Martina Balboni, Sara Malara, Sofia Lodi…

Oggi 29 gennaio compiono gli anni: Giorgio Granata, ex calciatore Napoli, Cremonese; Bianca Maria Piccinino, giornalista, conduttrice e autrice tv; Franco Cerri, chitarrista, contrabbassista, jazzista, compositore, uomo in ammollo; Altibano Maselli, ex calciatore Prato; Francesco Bruni, politico; Paolo Grossi, giurista, storico; Vieri Quilici, architetto; Luciano Redegalli, ex calciatore Alessandria, Taranto; Joaquin Peirò, ex calciatore Roma; Ubaldo Balbi, ex calciatore Parma.

Compiono inoltre gli anni: Lino de Benetti, politico; Gianni Francesco Mattioli, fisico, politico; Paolo Dossena, compositore, musicista, discografico; Tom Selleck, attore, produttore; Marco Politi, giornalista, scrittore; Abramo Albini, canottiere; Delia Boccardo, attrice; Franco Bixio, compositore; Ubaldo Novembre, ex calciatore, dirigente; Enio Cometti, ex pugile; Micaela Esdra, attrice, doppiatrice; Athos Faccincani, pittore; Giuseppe Avagliano, ex calciatore; Rino Martinez, cantautore; Dalila di Lazzaro, attrice, cantante; Mario Piovan, ex rugbista; Pierfrancesco Poggi, drammaturgo, attore, cantautore; Oprah Winfrey, conduttrice tv, attrice; Tommaso Casillo, politico; Venanzio Ortis, ex atleta e fondista; Pasqualino Borsellino, ex calciatore Palermo, allenatore.

E’ anche il compleanno di: Amii Stewart, cantante; Fabio Grossi, attore, regista, drammaturgo; Gianfranco Polvara, ex fondista; Hansjorg Haffl, ex slittinista; Luciano Venturini, ex calciatore; Enzo Eusebi, ingegnere, architetto, designer; Ezio Gelain, ex calciatore, allenatore; Marco Romiti, ex calciatore; Aldo Bassi, trombettista, compositore; Gianmarco Rossi, pilota moto; Mario Vietri, militare; Mauro Zuccante, compositore; Roberto Ariagno, ex pallavolista, dirigente; Paola Baratto, scrittrice, giornalista; Domenico Giacomarro, ex calciatore, allenatore; Charlie Gnocchi, conduttore radio; Mauro Rodella, nuotatore; Laura Brambilla, doppiatrice; Marco Betello, giornalista, conduttore tv; Roberta Oliaro, politica; Diana Battaggia, politica; Paolo Calcagno, ex assistente arbitrale calcio.

Compiono poi gli anni: Daniela Cristofori, attrice, regista; Romario, ex calciatore, dirigente, politico; Francesco Villa, attore; Thomas Coccolini Hartl, fotografo; Andrea Brogioni, ex pallavolista; Roberto Piazza, ex pallavolista, allenatore; Mirko Pontrelli, doppiatore, cantante; Mario Sechi, giornalista; Lara Magoni, ex sciatrice, dirigente; Gianluca Coci, traduttore; Michele Piccirillo, pugile; Francesco Arazzi, ex ciclista; Lorenzo d’Anna, ex calciatore Chievo, allenatore; Lorenzo Baratter, politico; Damiano Brigo, cestista; Roberta Potrich, attrice, conduttrice tv; Gianfranco Miranda, attore, doppiatore; Pino Putignani, cantautore, regista; Stefano Siragusa, dirigente d’azienda; Desirée Rancatore, soprano; Davide Saverino, calciatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Costantino della Gherardesca, attore, giornalista, conduttore radio; Emilio Insolera, attore, produttore cinema; Manuel Coscione, pallavolista; Giovanni Rienzo, attore; Annalisa Bucci, kickboxer, thaiboxer, arti marziali; Biagio Pagano, calciatore; Marianna de Rossi, attrice; Chiara Piccinno, calciatrice; Ilaria Colombo, ex ginnasta; Filippo Savi, ex calciatore; Eleonora Ambrosi, scacchista; Raffaella Fico, modella, showgirl, conduttrice tv; Josip Ilicic, calciatore; Jacopo Mandolini, pallanotista; Federica Tasca, pallavolista; Aseptic Void (Davide Terreni), compositore, artista; Martina Balboni, pallavolista; Sara Malara, calciatrice; Sofia Lodi, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Raffaella Fico)