Buon compleanno Françoise Hardy, Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni…

Oggi 17 gennaio compiono gli anni: Enrico d’Armiento, manager; Federico Pennacchioni, giornalista; Raffaele Matarazzo, scrittore, saggista; Antonio Palestini, ex calciatore Lazio, Sambenedettese; Guido Ghedina, ex sciatore; Elio Grassi, ex calciatore, allenatore; Romano Mattè, ex calciatore, allenatore; Giacomo Rizzo, attore; Gabriella Pescucci, costumista; Françoise Hardy, cantante, attrice; Dante Maffia, romanziere, poeta, saggista.

Inoltre, compiono gli anni: Franco Asciutti, politico; Adolivio Capece, scacchista, giornalista, scrittore; Angelo Michele Iorio, politico, medico; Marzio Magli, ex calciatore; Francesco Domenico Moccia, architetto, urbanista; Francesco Muzzioli, critico letterario; Roland Thoeni, ex sciatore; Tonino Zugarelli, ex tennista; Giorgio Perinetti, dirigente sportivo; Nicola Ripa, ex calciatore Sambenedettese, Foggia, allenatore; Antonio Lopez, ex calciatore Pescara, Lazio, Palermo, Bari; Roberto Marmo, politico, imprenditore; Agnese Possamai, ex atleta; Cesare Procaccini, politico; Pietro Parolin, arcivescovo, segretario di stato vaticano.

Poi, compiono gli anni: Vittore Baroni, mail artist, critico musicale, musicista; Daniela Malusardi, danzatrice, coreografa; Walter Verini, politico; Paul Young, cantante; Aldo Cantarutti, ex calciatore Monza, Lazio, Pisa, Catania, Ascoli, Atalanta, dirigente; Enrico Lombardi, pittore; Stefano Bechini, ex cestista; Gena Gas (Gennarina de Nicola), attrice, cantante; Fabio Luisi, direttore d’orchestra; Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone, diplomatico; Teo Bellia, attore, doppiatore, giornalista; Arlo Bigazzi, bassista, compositore; Lorenzo della Fonte, musicista, compositore; Sergio Luzi, doppiatore; Giuseppe Martorana, giornalista, politico; Jim Carrey, attore, doppiatore; Luigi Imparato, ex calciatore Bari, Fidelis Andria, Taranto.

Anche compleanno di: Maurizio Capone, musicista, cantautore; Claudio Gabetta, allenatore calcio; Michelle Obama, avvocata; Oswald Totsch, ex sciatore; Marco Monza, ex calciatore Bologna; Davide Toffolo, fumettista, cantante, chitarrista; Luca Miniero, regista, sceneggiatore; Massimiliano Cappioli, ex calciatore Cagliari, Roma, Udinese, Palermo, allenatore; Ettore Ferraroni, ex calciatore Novara, Derthona, Cremonese; Sergio Barbero, ex ciclista; Andrea Giocondi, ex atleta; Cesare Petricich, chitarrista; Silvio d’Ascia, architetto; Stefano Ambrosio, fumettista; Vittoria Belvedere, attrice, modella.

Ancora, compleanno di: Nicola Nosengo, scrittore, saggista, giornalista; GoodMorningBoy (Marco Iacampo), cantautore; Francesco Biribanti, pallavolista; Manolo da Rold, compositore, direttore di coro, organista; Valentina Romano, montatrice; Morena Turchi, attrice; Domenico Urbano, pugile; Luca Paolini, ciclista; Linda Santaguida, showgirl, modella; Stefano Carozzo, schermidore; Paolo de Santis, doppiatore; Stefano Lavarini, allenatore pallavolo; Francesco Pratali, calciatore; Micaela Ramazzotti, attrice; Sofia Arimattei, pallavolista; Paolo Bianchessi, judoka; Christian Puggioni, calciatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Tommaso Marconi, tuffatore; Andrea Bracaletti, calciatore; Antonella Morra, calciatrice; Pablo Barrientos, calciatore ex Catania; Laura Gibilisco, atleta; Luca Tosi, velista; Paola Caruso, conduttrice tv, cavallerizza; Mariano Arini, calciatore; Antonella Leonardi, calciatrice; Simone Ponzi, ciclista; Vito Zaccaria, arti marziali; Federico Costantini, attore; Vincenzo Mangiacapre, pugile; Costanza Caracciolo, showgirl, attrice; Jacopo di Ronco, sciatore; Lorenzo Tonelli, calciatore; Mattia Martella, pilota moto; Iuri Filosi, ciclista; Marcella Resca, arti marziali; Chiara Massussi, calciatrice; Greta Pinggera, slittinista; Chiara Cecotti, calciatrice; Aurelio Picca, poeta, scrittore.

