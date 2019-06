Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti…

…Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, Raphael Geminiani, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Chick Corea, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin…

Oggi 12 giugno compiono gli anni: Raphael Geminiani, ex ciclista; Giacinto Urso, politico; Luigi Lorini, ex calciatore; Mara Berni (Bernasconi), attrice; Eugenio de Zordo, ex bobbista; Egon Kuhebacher, linguista, storico, germanista; Carlo Fracanzani, politico; Lorenzo Arruga, giornalista, critico musicale; Antonio Debenedetti, scrittore, giornalista, critico letterario; Mauro Gatti, ex calciatore, allenatore; Piero Gonfiantini, ex calciatore; Jerta Schir, ex sciatrice; Paolo Cimpiel, ex calciatore; Amedeo Fago, regista, sceneggiatore, scenografo; Chick Corea, pianista, tastierista; Oscar Dandrea, bobbista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Maurizio Millenotti, costumista; Pasquale Loseto, ex calciatore, allenatore; Livio Filippi, politico; Francesco Liguori, ex calciatore, allenatore; Nicola di Pinto, attore; Emilio Bonucci, attore; Enrico Menduni, saggista, giornalista; Vanna Paoli, attrice, scrittrice; Tarak ben Ammar, produttore cinema, imprenditore; Roberto Caremi, ex calciatore; Silvia Costa, politica, giornalista; Gianni Fochi, chimico, giornalista, divulgatore; Angelo Lauricella, politico; Mario Negri, glottologo; Silvio Sircana, politico, dirigente d’azienda; Salvatore Melluzzo, ex pugile; Stefano Vella, medico, scienziato; Nino Formicola, comico; Antonio Spagnoli, rugbista; Costante Tivelli, ex calciatore; Gennaro Barba, batterista; Susanna Basso, traduttrice.

Compleanno anche di: Fabrizio Berlincioni, paroliere, autore tv; Manfredi Aliquò, attore, doppiatore; Domenico Brigaglia, pilota moto; Mario Malagnini, tenore; Alessandro Pagano, politico; Ferruccio Pinotti, giornalista, saggista; Beniamino Vignola, ex calciatore, imprenditore; Enzo Amato, chitarrista, compositore, direttore d’orchestra; Luca Bartolini, ex calciatore; Pappi Corsicato, regista; Giovanni Errichiello, ex pallavolista; Cosetta Campana, ex atleta; Daniele Tombolini, arbitro di calcio, personaggio tv; Luca Enoch, fumettista; Diana Est (Cristina Barbieri), cantante; Claudio Lancinhouse (Lancini), dj; Pasquale Loseto, ex calciatore, allenatore.

Poi, festeggiano il compleanno: Michela Miti, attrice, poetessa; Antonio Trillicoso, giornalista, scrittore; Andrea Ward, doppiatore, dialoghista; Angela Baraldi, cantante, attrice; Sandro Floris, ex atleta; David Costa, politico; Gabriele Cirilli, attore, comico, conduttore tv; Paolo Gasparini, attore; Francesco Nocera, ex calciatore, allenatore; Gianpiero Piovani, ex calciatore, allenatore; Francesco Renga, cantautore; Gianmarco Corbetta, politico; Michele Laddomada, ex ciclista; Roberto Mancinelli, direttore artistico; Alberto Ghibellini, pallanotista; Massimo Columbu, fantino; Adriana Grasso, ex cestista; Paolo Silvio Mazzoleni, ex arbitro di calcio; Cristina Bugatty, attrice; Ferdinando Piro, calciatore.

Infine, compleanno di: Paola Zanni, ex calciatrice; Andrea Beccari, nuotatore; Alessandro Cattaneo, politico; Diego Milito, ex calciatore, dirigente; Walter Pozzebon, rugbista, allenatore; Marco Bortolami, ex rugbista, allenatore; Massimiliano Dentali, atleta; Roberto Cardinale, calciatore; Marco d’Amore, attore, regista; Francesco Piu, chitarrista, cantautore; Bonifacio Angius, regista; Chiara Appendino, sindaca di Torino; Marco Bandiera, ex ciclista; Davide Viganò, ciclista; Giorgia Casagrande, giocatrice di curling; Andrea Guardini, ciclista; Andrea Marusic, cestista; Francesco Borghi, cestista; Mohad Abdikadar Sheik Ali, atleta; Tea Ugrin, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gabriele Cirilli)