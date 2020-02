Buon compleanno Gabriella Cossàr, Nicolò Barella…

…Gianluca Lapadula, Federico Marchetti, Vasco Rossi, Juliette Greco, Gay Talese, Aldo Moser, Jas Gawronski, Vittorio Schiraldi, Agostino Saccà, Mauro Bellugi, Syusy Blady, Antonio Catricalà, Francesco Salvi, Lucio Caracciolo, Gianna Malisani, Beppe Baresi, Sandra Savino, Salvatore Antibo, Emanuela Folliero, Manuela Villa, Eva Riccobono, Melissa Satta, Carlo Sibilia…

Oggi 7 febbraio compiono gli anni: Gabriella Cossàr, manager, artista; Francesco Varicelli, ex calciatore; Franco Giornelli, attore; Juliette Greco, cantante, attrice; David Messina, giornalista; Gay Talese, scrittore; Giovanni Binaghi, politico; Aldo Moser, ex ciclista; Luciano Forni, politico; Jas Gawronski, giornalista, politico; Pietro Perlingieri, giurista, politico; Ezio Gallori, sindacalista.

Inoltre, compleanno di: Vittorio Schiraldi, scrittore, regista; Franco Testa, ex ciclista; Alberto Cerreti, politico; Faustino Turra, ex calciatore; Alfredo Magni, ex calciatore, allenatore; Agostino Superbo, arcivescovo; Carmelo Incorvaia, politico; Vittorio Paravia, imprenditore; Paolo Tigli, politico; Mario Ascheri, storico; Agostino Saccà, giornalista, manager; Giuseppe Picella, ex calciatore Reggiana, Perugia; Valentino Salvoldi, presbitero, scrittore; Sergio Vedovato, politico; Flavio del Barba, ex calciatore; Corrado Francia, cantante; Giancarlo Basili, scenografo; Vittorio Colizzi, virologo.

E’ anche il compleanno di: Giancarlo Gabbianelli, politico; Gianni Giannini, attore; Luigi Moretti, arcivescovo; Gian Antonio Simoni, pilota rally; Mauro Bellugi, ex calciatore Inter, Bologna, Napoli, allenatore, opinionista tv; Syusy Blady, conduttrice tv, cabarettista; Antonio Catricalà, magistrato, politico; Giuseppe Fallica, politico; Marco Ravaglioli, giornalista, politico; Vasco Rossi, cantautore; Maria Pace Ottieri, scrittrice; Francesco Salvi, attore, cabarettista; Lucio Caracciolo, giornalista, saggista; Gianna Malisani, politica; Andrea Annunziata, politico; Vincenzo Galioto, politico; Bruno Molea, politico; Accursio Montalbano, politico; Giancarlo de Cataldo, magistrato, scrittore, drammaturgo; Maurizio Ferraris, filosofo; Giorgio Meschini, politico; Sergio Zanon, bobbista.

Poi, festeggiano il compleanno: Beppe Baresi, ex calciatore Inter, allenatore; Franco Capponi, politico; Nicoletta Vallorani, scrittrice, traduttrice; Attilio Sorbi, ex calciatore Pisa, Bologna, allenatore; Mauro Vegni, dirigente sportivo; Gianfranco Burchiellaro, politico; Massimo Mattiazzo, ex calciatore Vicenza, allenatore; Sandra Savino, politica; Salvatore Antibo, ex atleta; Nicolò Napoli, ex calciatore Messina, Juventus, Cagliari, allenatore; Giuseppe de Martino, ex calciatore Pescara; Andrea Gios, ex hockeista, dirigente, politico; Andrea Renzi, attore, regista; Cesare Basile, cantautore; Andrea Chiurato, ex ciclista; Emanuela Folliero, conduttrice tv, attrice.

Compleanno anche di: Andrea Giuffredi, trombettista; Domenico Gorla, ex atleta; Cristina Garavaglia, attrice, modella; Tiziano Motti, imprenditore, politico; Manuela Villa, cantante, attrice, scrittrice; Corrado Fantini, ex atleta; Davide Pessina, ex cestista; Giovanni Scattone, saggista; Maurizio Rinino, ex calciatore; Riccardo Bracaloni, ex calciatore, allenatore; Natalie Obkircher, ex slittinista; Pino Gagliardi, giornalista, autore e conduttore tv; Gianni Migliorini, ex calciatore, allenatore; Federico Taddia, conduttore radio e tv, giornalista; Gianni Resta, cantautore; Marco Carola, musicista, dj; Laura Lazzari, ex cestista; Duke Montana, rapper; Alessandro Prete, attore; Mariangela Cirone, ex cestista; Luigi Consonni, ex calciatore Pistoiese, Napoli, Spal, Grosseto, allenatore.

Infine, compleanno di: Simone Raineri, canottiere; Massimiliano di Franco, pallavolista; Manuela Gentili, atleta; Nicola Campedelli, ex calciatore Cesena, Modena, allenatore; Andrea Pinzan, ex calciatore; Paolo Amendola, allenatore pallavolo; Luigi Cennamo, calciatore; Federico Marchetti, calciatore; Eva Riccobono, attrice, modella, conduttrice tv; Cinzia Arioli, cestista; Eva Giauro, ex cestista; Melissa Satta, modella, showgirl; Carlo Sibilia, politico; Benedetta Bagnara, cestista; Giacomo Bellei, pallavolista; Carolina Bianchi, atleta; Elia Viviani, ciclista; Gianluca Lapadula, calciatore; Margherita Zanon, calciatrice; Francesca Lollobrigida, pattinatrice; Fabio Mian, cestista; Eleonora Strobbe, arciera; Lorenzo Zeni, canoista; Giacomo Raffaelli, pallavolista; Nicolò Barella, calciatore; Bianca Giulia Bardin, calciatrice; Alice d’Amato, ginnasta; Asia d’Amato, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gabriella Cossàr)