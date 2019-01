Buon compleanno Giampiero Ventura, Angelo Bagnasco…

Buon compleanno Giampiero Ventura, Faye Dunaway e Angelo Bagnasco

Oggi 14 gennaio compiono gli anni: Elio Borsetto, ex calciatore, allenatore; Alice Psacaropulo, pittrice; Joseph Tusiani, poeta; Franco Civolani, ex calciatore; Ilario Galimberti, imprenditore; Aimaro Isola, architetto; Araldo Pirola, ex calciatore; Caterina Valente, cantante, attrice, showgirl; Francesco Colucci, politico, sindacalista; Luigi Scotti, ex magistrato, politico, giurista; Franca Peggion, ex atleta; Anna Goel, attrice; Giulio Lepschy, linguista; Giorgio Lotti, fotografo; Enea Cerquetti, politico; Gilberto Elsa, nuotatore; Adalberto Maria Merli, attore, regista, doppiatore; Giorgia Moll, attrice, cantante; Emidio Casula, politico; Franca Sciutto, attrice; Giuseppe Gallo, ex calciatore; Agazio Loiero, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Faye Dunaway, attrice; Renzo Genta, regista, sceneggiatore; Mario Pepe, politico; Luigi Zuccotti, ex ciclista; Bartolomeo di Monaco, scrittore; Angelo Bagnasco, cardinale, arcivescovo; Giancarlo Consonni, poeta, architetto; Gianni Comini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Mauro Lusini, cantautore; Raimondo Crociani, montatore; Michael Pergolani, attore, conduttore radio, sceneggiatore; Giovanni d’Alise, vescovo; Giampiero Ventura, allenatore; Pierluigi Consonni, ex calciatore Bari; Eugenio Driutti, medaglista; Renata Pacini, attrice, cantante; Norman Zoia, poeta, paroliere, musicista, pittore, attore.

Anche compleanno di: Giovanni Colonnelli, ex calciatore; Francesco Oliva, vescovo; Oderso Rubini, discografico, musicista, scrittore; Michele Castoro, arcivescovo; Roberto Scarpinato, magistrato; Loris Boni, ex calciatore, allenatore; Michelangelo Agrusti, politico; Elio Vittorio Belcastro, politico; Adorno Corradini, ex atleta; Alessandro Pintus, cantante; Domenico Maggiora, ex calciatore Roma, Cagliari, Catania; Alberto Marietta, ex cestista; Andrea Monti, giornalista, direttore della Gazzetta dello Sport; Marisa Abbondanzieri, politica; Giuseppe Milone, politico; Loris Bicocchi, pilota auto; Alfredo Mantovano, politico, magistrato; John Sposito, compositore; Vincenzo Canzonieri, oncologo; Teresa Iaccarino, conduttrice tv, annunciatrice; Walter Allievi, ex calciatore Parma, Perugia, Catania; Sergio Bolzonello, politico; Viola Langella, ex calciatrice, allenatrice; Carlo Capacci, politico, imprenditore; Giampiero Finocchiaro, scrittore, saggista; Pier Paolo Lucchetta, ex pallavolista.

Poi, compleanno di: Roberto Menichelli, ex calciatore a 5, allenatore; Gery Palazzotto, scrittore, giornalista; Germana Cantarini, boccista; Massimo Coghe, ex fantino; Maurizio Poli, ex calciatore Cagliari, Reggina; Giovanni Miozzi, politico, imprenditore; Paola Piatta, ex cestista; Stefano Checchin, ex ciclista; Leo Ortolani, fumettista; Roberto Carvelli, giornalista, scrittore; Antonio Vitale, pittore; Daniele Cascella, regista; Gianluca Petrachi, ex calciatore, direttore sportivo Torino; Matteo Superbi, ex calciatore, dirigente; Donato Terrevoli, ex calciatore; Marco Sambugaro, ex cestista, dirigente; Luca Altomare, ex calciatore Napoli, Cosenza, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Paolo Piubelli, ex calciatore; Marco Scarpa, ex calciatore Cittadella, allenatore, dirigente; Lorenzo Battista, politico; Giancarlo Fisichella, pilota auto; Filippo Volpato, cestista; Fabiana Luperini, ciclista; Alessandro Spezialetti, ex ciclista; Vincenzo Chianese, calciatore; Daniele Galassi, chitarrista; Felice Foglia, calciatore; Laura Bono, cantautrice; Marina Rocco, attrice; Evans Soligo, calciatore; Lorenzo Branchetti, attore, conduttore tv; Cesare Bovo, calciatore; Nicholas Caglioni, calciatore; Ignazio Corrao, politico; Roberta Brusegan, pallavolista; Elena Scarpellini, atleta; Benedetta degli Innocenti, doppiatrice; Edoardo Purgatori, attore; Federica Marzi, calciatrice a 5; Eleonora Cortini, showgirl, modella, attrice; Sofia Marangoni, cestista; Daniel Bessa, calciatore; Francesco Bagnaia, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.